аукцион на право заключения договора купли-продажи объекта недвижимого имущества, расположенного по адресу: Брянская область, р-н Дятьковский, г. Дятьково, ул. Вокзальная, д. 1

Предмет договора

здание с гаражом, назначение: нежилое, общей площадью 656,5 кв.м, инвентарный номер: 1805, этажность: 2, кадастровый номер: 32:29:0010310:56, принадлежит на праве собственности. Земельный участок, общей площадью 2383 кв. м, адрес (местонахождение) объекта: Брянская область, р-н Дятьковский, г. Дятьково, ул. Вокзальная, д. 1, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для размещения и эксплуатации здания спортивно-технического клуба, кадастровый номер: 32:29:0010310:10,предоставлен на праве аренды до 2060 года