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    Главная / Торги / Оказание услуг по проведению экспертизы промышленной безопасности ёмкостного оборудования АО "Совхимтех"

    Оказание услуг по проведению экспертизы промышленной безопасности ёмкостного оборудования АО "Совхимтех"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.12.2021 17:0010.12.2021 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП009943Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по проведению экспертизы промышленной безопасности ёмкостного оборудования АО "Совхимтех"Нижний НовгородПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    АП009943

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    01-0081940-360-2021

    Наименование закупки

    Оказание услуг по проведению экспертизы промышленной безопасности ёмкостного оборудования АО "Совхимтех"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    03.12.2021 11:38

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПОЛИЭФИР
    Все закупки и тендеры ПОЛИЭФИР

    Юридический адрес

    603079, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Московское шоссе, 83А, к3

    Почтовый адрес

    603079, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Московское шоссе, 83А, к3

    Контактный телефон

    +7 495 139-10-42

    Факс

    (831)275-45-22

    Адрес электронной почты

    rpch_zakupki@gazprom-neft.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Лидия Александровна Ремизова

    Место рассмотрения предложений

    Нижний Новгород

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по проведению экспертизы промышленной безопасности ёмкостного оборудования АО "Совхимтех"

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    24.01.202224.01.2022 17:0024.01.2022 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП009943Подведение итогов не позднее Оказание услуг по проведению экспертизы промышленной безопасности ёмкостного оборудования АО "Совхимтех"Нижний Новгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по проведению экспертизы промышленной безопасности ёмкостного оборудования АО "Совхимтех"

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПОЛИЭФИР
    Все закупки и тендеры ПОЛИЭФИР

    Адрес местонахождения

    603079, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Московское шоссе, 83А, к3

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Оказание услуг по проведению экспертизы промышленной безопасности ёмкостного оборудования АО "Совхимтех""

    Кол-во: 0

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