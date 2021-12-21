аукцион на право заключения договора купли-продажи объекта недвижимого имущества, расположенного по адресу: Брянская область, р-н Брянский, с. Супонево, ул. Болохоновская, д. 20

Предмет договора

земельный участок, общей площадью 9142 кв. м, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для размещения объектов, характерных для населенных пунктов, кадастровый номер: 32:02:0160803:191, с адресными ориентирами: Брянская область, р-н Брянский, с. Супонево, ул. Болохоновская, д. 20, принадлежит на праве собственности ПОУ «БОТШ № 1 ДОСААФ России», о чем в ЕГРН 09.06.2017 сделана запись регистрации № 32:02:0160803:191-32/001/2017-1