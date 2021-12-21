Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Техподдержка8 800 100-66-22
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / аукцион на право заключения договора купли-продажи объекта недвижимого имущества, расположенного по адресу: Брянская область, р-н Брянский, с. Супонево, ул. Болохоновская, д. 20

    аукцион на право заключения договора купли-продажи объекта недвижимого имущества, расположенного по адресу: Брянская область, р-н Брянский, с. Супонево, ул. Болохоновская, д. 20

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь21.12.2021 18:0021.12.2021 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112381Дата и время окончания срока приема заявок земельный участок, общей площадью 9142 кв. м, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для размещения объектов, характерных для населенных пунктов, кадастровый номер: 32:02:0160803:191, с адресными ориентирами: Брянская область, р-н Брянский, с. Супонево, ул. Болохоновская, д. 20, принадлежит на праве собственности ПОУ «БОТШ № 1 ДОСААФ России», о чем в ЕГРН 09.06.2017 сделана запись регистрации № 32:02:0160803:191-32/001/2017-1МоскваПечать
    Поделиться
    Лот 1

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    аукцион на право заключения договора купли-продажи объекта недвижимого имущества, расположенного по адресу: Брянская область, р-н Брянский, с. Супонево, ул. Болохоновская, д. 20

    Категория

    Аукцион

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    Брянская область, Брянская область, р-н Брянский, с. Супонево, ул. Болохоновская, д. 20

    Номер извещения

    ГП112381

    Способ реализации

    Продажа

    Продавец / инициатор продажи

    ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ГОСУДАРСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДОБРОВОЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО СОДЕЙСТВИЯ АРМИИ, АВИАЦИИ И ФЛОТУ РОССИИ

    Предмет договора

    земельный участок, общей площадью 9142 кв. м, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для размещения объектов, характерных для населенных пунктов, кадастровый номер: 32:02:0160803:191, с адресными ориентирами: Брянская область, р-н Брянский, с. Супонево, ул. Болохоновская, д. 20, принадлежит на праве собственности ПОУ «БОТШ № 1 ДОСААФ России», о чем в ЕГРН 09.06.2017 сделана запись регистрации № 32:02:0160803:191-32/001/2017-1

    Начальная цена

    4699000.0

    Валюта

    RUB

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги без ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    03-12-2021 11:37 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    22.12.2021 16:30

    Дата и время проведения

    23.12.2021 11:00

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    Договор_купли_продажи.docx

    согласие на обработку ПД

    сведения об участнике

    извещение_повышение_Брянская_обл__ул._Болохоновская__д._20__2___1___1___4___3_.docx

    заявка_на_участие.doc

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    недвижимость

    Описание имущества (объекта) характеристики

    согласно конкурсной документации

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение заявки

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ГОСУДАРСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДОБРОВОЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО СОДЕЙСТВИЯ АРМИИ, АВИАЦИИ И ФЛОТУ РОССИИ

    Юридический адрес

    125424, Российская Федерация, Москва, Волоколамское шоссе, 88,стр 3

    Контактный телефон

    +7 495 730-22-66 доб. 391

    Адрес электронной почты

    dio@dosaaf.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ерасов Максим Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Контактное лицо продавца/инициатора

    ДИО ДОСААФ России

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    dio@dosaaf.ru

    Телефон продавца/инициатора

    +7 495 730-22-66 доб. 391

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    125424, Российская Федерация, Москва, Волоколамское шоссе, 88,стр 3

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    Согласно документации о проведении аукциона

    Требования, предъявляемые к Участнику

    Согласно документации о проведении аукциона

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Нет

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ГСП-4
    Попозиционная № АП014521
    Поставка запасных частей для сварочного агрегата MOSA DSP 2x400 PS по объекту «КС-4 «Воркутинская». КЦ-2»
    Поставка запасных частей для сварочного агрегата MOSA DSP 2x400 PS по объекту «КС-4...
    595002
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    АО ГАЗСТРОЙПРОМ
    Попозиционная № АП014520
    Выполнение работ по доработке системы обеспечения барьерным воздухом компрессора при капитальном ремонте ГПА на объектах ООО "Газпром добыча Ямбург" в 2022 году
    Выполнение работ по доработке системы обеспечения барьерным воздухом компрессора при...
    595001
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    40 960 205
    Лоты:
    1
    Регион:
    Московская область
    «ГСП-Механизация»
    Попозиционная № АП013459
    Оказание услуг по ремонту индукционных дизель-генераторов PIH 120 KwA («Реконструкция системы сбора месторождений Надым-Пур-Тазовского региона для подачи этансодержащего газа в район ГКС-1 «Новоуренгойская») для нужд ООО «ГСП-Механизация»
    Оказание услуг по ремонту индукционных дизель-генераторов PIH 120 KwA («Реконструкция системы...
    590156
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    ПАО КРИОГЕНМАШ
    Конкурентный отбор (КО) № ГП202113
    Запрос предложений на изготовление днищ по заявке №4356
    Запрос предложений на изготовление днищ по заявке №4356
    594998
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор (КО)
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 09:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Московская область
    ВеллПроп
    Запрос предложений № ГП202112
    Закупка производственного оборудования для нового цеха
    Закупка производственного оборудования для нового цеха
    594252
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    01.03.2022 21:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    5
    Регион:
    Челябинская область
    ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Конкурентный отбор* № ГП148422
    347/28.12.21/ППЖТ/КО/Э Поставка белья нательного
    347/28.12.21/ППЖТ/КО/Э Поставка белья нательного
    581717
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор*
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    10.02.2022 15:30(GMT+03:00)
    30 222
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Башкортостан
    АРКТИК СПГ 2
    Запрос предложений № ГП202052
    Поставка многороликовых платформ, гидравлических тележек для Завода (Салмановского (Утреннего) НГКМ).
    Поставка многороликовых платформ, гидравлических тележек для Завода (Салмановского (Утреннего)...
    594808
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    15.02.2022 14:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ямало-Ненецкий автономный округ
    АО ГАЗСТРОЙПРОМ
    Попозиционная № АП014519
    Поставка и оказание услуг по установке источников ионизирующего излучения (г. Новый Уренгой) для нужд ООО «ГСП-2»
    Поставка и оказание услуг по установке источников ионизирующего излучения (г. Новый Уренгой)...
    594995
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить