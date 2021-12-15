www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП112393
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Оказание услуги по сопровождению ранее установленной справочно-правовой системы (СПС) КонсультантПлюс в 2022 г.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
03.12.2021 11:43
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
414021, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Боевая, 139 помещ.2
Почтовый адрес
346421, Российская Федерация, Ростовская область, Новочеркасск, проспект Баклановский, 115
Контактный телефон
+7 8635 26-60-76
Факс
--
Адрес электронной почты
soshchenko.i@rostgaz.ru
Ф.И.О. контактного лица
Сощенко Ирина Сергеевна
Место рассмотрения предложений
Новочеркасск
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Сопровождение ранее установленной справочно-правовой системы Консультант + в 2022 г.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
15.12.2021 11:00 GMT +315.12.2021 11:0015.12.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112393Дата и время окончания срока приема заявок Сопровождение ранее установленной справочно-правовой системы Консультант + в 2022 г.Новочеркасск
Дата и время вскрытия заявок
15.12.2021 11:0015.12.2021 11:0015.12.2021 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП112393Дата и время вскрытия заявок Сопровождение ранее установленной справочно-правовой системы Консультант + в 2022 г.Новочеркасск
Подведение итогов не позднее
17.12.2021 16:0017.12.2021 16:0017.12.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112393Подведение итогов не позднее Сопровождение ранее установленной справочно-правовой системы Консультант + в 2022 г.Новочеркасск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Сопровождение ранее установленной справочно-правовой системы Консультант + в 2022 г.
Начальная цена
365 477,88
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
414021, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Боевая, 139 помещ.2
346421, Российская Федерация, Ростовская область, Новочеркасск, проспект Баклановский, 115
74
74.9
Документация лота
Кол-во: 12.00000
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