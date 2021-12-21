Предмет договора

Здание (здание гаража), назначение: нежилое, общей площадью 127,7 кв. м, кадастровый номер: 48:20:0035102:2068; Здание (здание учебного корпуса), назначение: нежилое, общей площадью 449,8 кв. м, кадастровый номер: 48:20:0035102:2065; Здание (здание учебного корпуса), назначение: нежилое, общей площадью 451 кв. м, кадастровый номер: 48:20:0035102:2067; Здание (здание учебного корпуса), назначение: нежилое, общей площадью 434,5 кв. м, кадастровый номер: 48:20:0035102:2061. Объекты расположены на земельном участке общей площадью 5522 кв. м, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для общественной застройки, кадастровый номер: 48:20:0035102:89, с адресными ориентирами: Липецкая область, г. Липецк, ул. Фестивальная, д. 7, договор аренды земельного участка от 16.10.2012 на 49 лет