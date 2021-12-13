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    Главная / Торги / Поставка металлорежущего инструмента

    Поставка металлорежущего инструмента

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.12.2021 07:0013.12.2021 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110900599Дата и время окончания срока приема заявок Поставка металлорежущего инструментаЕкатеринбургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32110900599

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    231

    Наименование закупки

    Поставка металлорежущего инструмента

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на понижение в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    03.12.2021 11:36

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    Протокол_2_части_металлореж.pdf

    231_21_поставка_металлорежущего_инструмента.zip

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ЕКАТЕРИНБУРГСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ МЕТРОПОЛИТЕН
    Все закупки и тендеры ЕМУП МЕТРОПОЛИТЕН

    Юридический адрес

    620014, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Володарского, 3

    Почтовый адрес

    620014, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Володарского, 3

    Контактный телефон

    +7 343 358-00-29

    Факс

    +7 234 35-80321

    Адрес электронной почты

    urdog@metro-ektb.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Махнева Анна Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Екатеринбург

    Закупки и тендеры Свердловская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка металлорежущего инструмента

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    16.12.202116.12.2021 10:0016.12.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110900599Подведение итогов не позднее Поставка металлорежущего инструментаЕкатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка металлорежущего инструмента

    Начальная цена

    327 767,98

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с аукционной документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с аукционной документациейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с аукционной документацией
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ЕКАТЕРИНБУРГСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ МЕТРОПОЛИТЕН»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ЕМУП МЕТРОПОЛИТЕН
    Все закупки и тендеры ЕМУП МЕТРОПОЛИТЕН

    Адрес местонахождения

    620014, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Володарского, 3

    Классификатор ОКПД2

    25.73.30.299

    Инструмент слесарно-монтажный прочий, не включенный в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    25.73

    Производство инструмента

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1113336/name/61bc036d49ced0.18296630

    17.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Круг отрезной по металлу 115х2,0х22,23"

    Кол-во: 60.00000

    "Позиция 2"

    "Круг отрезной по металлу 125х1,0х22,23"

    Кол-во: 30.00000

    "Позиция 3"

    "Круг отрезной по металлу 125х1,25х22,3"

    Кол-во: 100.00000

    "Позиция 4"

    "Круг отрезной по металлу 125х1,6х22,3"

    Кол-во: 295.00000

    "Позиция 5"

    "Круг отрезной по металлу 125х2,5х22,23"

    Кол-во: 95.00000

    "Позиция 6"

    "Круг отрезной по металлу 150х2,5х22,23"

    Кол-во: 30.00000

    "Позиция 7"

    "Круг отрезной по металлу 180х2,5х22,23"

    Кол-во: 20.00000

    "Позиция 8"

    "Круг отрезной по металлу 230х2,5х22,23"

    Кол-во: 200.00000

    "Позиция 9"

    "Круг отрезной по металлу 300х3,0х32"

    Кол-во: 10.00000

    "Позиция 10"

    "Круг отрезной по металлу 355х3,5х25,4"

    Кол-во: 10.00000

    "Позиция 11"

    "Круг отрезной по металлу 400х4х32"

    Кол-во: 10.00000

    "Позиция 12"

    "Круг отрезной для ж/д рельсов 350х4,0х25,4 80р/S 4400 RPM"

    Кол-во: 60.00000

    "Позиция 13"

    "Диск алмазный отрезной сплошной по керамике 125х22,2х2,3"

    Кол-во: 3.00000

    "Позиция 14"

    "Диск алмазный отрезной сплошной по бетону 125х22,2х2,3"

    Кол-во: 26.00000

    "Позиция 15"

    "Диск алмазный отрезной сплошной по бетону 230х22,2х2,7"

    Кол-во: 1.00000

    "Позиция 16"

    "Круг шлифовальный 125х25х32"

    Кол-во: 16.00000

    "Позиция 17"

    "Круг шлифовальный 125х6х22,23"

    Кол-во: 100.00000

    "Позиция 18"

    "Круг шлифовальный 150х6х22,23"

    Кол-во: 33.00000

    "Позиция 19"

    "Круг шлифовальный 230х6х22,23"

    Кол-во: 40.00000

    "Позиция 20"

    "Круг шлифовальный 250х40х32 25А f60 L 7V 35 2700 об/мин"

    Кол-во: 2.00000

    "Позиция 21"

    "Круг шлифовальный 63С 25 СМ ПП 300х40х76"

    Кол-во: 2.00000

    "Позиция 22"

    "Круг шлифовальный 300х40х127 25А F36 N 5 V 35м/с2"

    Кол-во: 2.00000

    "Позиция 23"

    "Круг шлифовальный 300х40х76 25А F36 N 5 V 35м/с2"

    Кол-во: 2.00000

    "Позиция 24"

    "Круг шлифовальный 300х40х127 64С F90 P 4 V 35м/с 2"

    Кол-во: 2.00000

    "Позиция 25"

    "Круг шлифовальный 300х40х76 64С F90 P 4 V 35м/с 2"

    Кол-во: 2.00000

    "Позиция 26"

    "Круг для торцевого шлифования 36-150-63-51 LUGA ABRASIV"

    Кол-во: 20.00000

    "Позиция 27"

    "Алмазный гибкий шлифовальный круг для мрамора фракция 600 125х 17х2,5"

    Кол-во: 6.00000

    "Позиция 28"

    "Алмазный гибкий шлифовальный круг для мрамора фракция 800 125х 17х2,5"

    Кол-во: 5.00000

    "Позиция 29"

    "Алмазный гибкий шлифовальный круг для мрамора фракция 1200 125х 17х2,5"

    Кол-во: 5.00000

    "Позиция 30"

    "Алмазный гибкий шлифовальный круг универсальный, цвет белый №3000 125х17х2,5"

    Кол-во: 5.00000

    "Позиция 31"

    "Круг для ручной шлифовки 200-20-32 11415"

    Кол-во: 30.00000

    "Позиция 32"

    "Круг лепестковый 115х22 Зернистость 60"

    Кол-во: 40.00000

    "Позиция 33"

    "Круг отрезной по металлу 125х2,0х22,23"

    Кол-во: 50.00000

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