Предмет договора

1. Склад, назначение: нежилое здание, площадь 64,4 кв.м., количество этажей: 1, в том числе подземных 0, адрес объекта: Тульская область, г. Узловая, ул. Чехова, д. 4. 2. Контрольно-технический пункт, назначение: нежилое здание, площадь 47,9 кв.м., количество этажей: 1, в том числе подземных 0, адрес объекта: Тульская область, г. Узловая, ул. Чехова, д. 4 3. Котельная, назначение: нежилое здание, площадь 8,3 кв.м., количество этажей: 1, в том числе подземных 0, адрес объекта: Тульская область, г. Узловая, ул. Чехова, д. 4 4. Автошкола, назначение: нежилое здание, площадь 975,9 кв.м., количество этажей: 1, в том числе подземных 0, адрес объекта: Тульская область, г. Узловая, ул. Чехова, д. 4 5. Нежилое здание (гараж), назначение: нежилое здание, площадь 290,6 кв.м., количество этажей: 1, адрес объекта: Тульская область, г. Узловая, ул. Чехова, д. 4 (далее – Объекты). Объекты расположены на земельном участке, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для учебных целей, площадь 7364 кв.м., кадастровый номер: 71:31:010202:307, адрес объекта: Тульская область, г. Узловая, ул. Чехова