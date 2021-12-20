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    Главная / Торги / Поставка чековой ленты для АЗС ООО «Газпромнефть-Центр» с лотовой закупкой

    Поставка чековой ленты для АЗС ООО «Газпромнефть-Центр» с лотовой закупкой

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь20.12.2021 18:0020.12.2021 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП009942Дата и время окончания срока приема заявок Поставка чековой ленты для АЗС ООО «Газпромнефть-Центр» с лотовой закупкойПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    АП009942

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    01-0088973-319-2021

    Наименование закупки

    Поставка чековой ленты для АЗС ООО «Газпромнефть-Центр» с лотовой закупкой

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    03.12.2021 11:31

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМНЕФТЬ - ЦЕНТР
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМНЕФТЬ - ЦЕНТР

    Юридический адрес

    117246, Российская Федерация, Москва, Научный проезд, дом 17, этаж 12

    Почтовый адрес

    191014, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Виленский переулок, дом 14

    Контактный телефон

    +7 812 449-07-77 доб. 55645

    Адрес электронной почты

    Sitnikova.EA@gazprom-neft.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ситникова Екатерина Андреевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка чековой ленты для АЗС ООО «Газпромнефть-Центр» с лотовой закупкой

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    20.12.202120.12.2021 18:0020.12.2021 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП009942Подведение итогов не позднее Поставка чековой ленты для АЗС ООО «Газпромнефть-Центр» с лотовой закупкой

    Предмет договора

    Поставка чековой ленты для АЗС ООО «Газпромнефть-Центр» с лотовой закупкой

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно ТЗ

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно ТЗРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно ТЗ

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМНЕФТЬ - ЦЕНТР
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМНЕФТЬ - ЦЕНТР

    Адрес местонахождения

    117246, Российская Федерация, Москва, Научный проезд, дом 17, этаж 12

    191014, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Виленский переулок, дом 14

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