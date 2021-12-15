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Номер извещения
32110900742
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Запрос предложений по отбору организации для оказания услуг по страхованию гражданской ответственности специализированных организаций при оказании услуг по техническому обслуживанию и ремонту внутридомового и внутриквартирного газового оборудования (ВДГО/ВКГО) (128-ПТО-12-2021).
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
03.12.2021 11:53
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
390005, ОБЛ РЯЗАНСКАЯ, Г РЯЗАНЬ, УЛ СЕМАШКО, 16,
Почтовый адрес
390005, Рязанская область, г. Рязань, ул. Семашко, д. 16
Контактный телефон
+7 4912 93-76-49
Факс
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Адрес электронной почты
okz@ryazanoblgaz.ru
Ф.И.О. контактного лица
Комарова Н. В.
Место рассмотрения предложений
г.Рязань, ул. Семашко д.16.
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по страхованию гражданской ответственности, возникающей в связи с оказанием услуг по ТО и ремонту ВДГО
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
15.12.2021 10:59 GMT +315.12.2021 10:5915.12.2021 10:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110900742Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по страхованию гражданской ответственности, возникающей в связи с оказанием услуг по ТО и ремонту ВДГОг.Рязань, ул. Семашко д.16.
Дата и время вскрытия заявок
15.12.2021 11:0015.12.2021 11:0015.12.2021 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110900742Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по страхованию гражданской ответственности, возникающей в связи с оказанием услуг по ТО и ремонту ВДГОг.Рязань, ул. Семашко д.16.
Подведение итогов не позднее
20.12.2021 12:0020.12.2021 12:0020.12.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110900742Подведение итогов не позднее Оказание услуг по страхованию гражданской ответственности, возникающей в связи с оказанием услуг по ТО и ремонту ВДГОг.Рязань, ул. Семашко д.16.
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по страхованию гражданской ответственности, возникающей в связи с оказанием услуг по ТО и ремонту ВДГО
Начальная цена
168 750,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с Техническим заданием.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с Техническим заданием.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Адрес местонахождения
390005, ОБЛ РЯЗАНСКАЯ, Г РЯЗАНЬ, УЛ СЕМАШКО, 16,
390005, Рязанская область, г. Рязань, ул. Семашко, д. 16
65.12
65.12
Документация лота
Кол-во: 1.00000
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