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    Главная / Торги / Запрос предложений по отбору организации для оказания услуг по страхованию гражданской ответственности специализированных организаций при оказании услуг по техническому обслуживанию и ремонту внутридомового и внутриквартирного газового оборудования (ВДГО/ВКГО) (128-ПТО-12-2021).

    Запрос предложений по отбору организации для оказания услуг по страхованию гражданской ответственности специализированных организаций при оказании услуг по техническому обслуживанию и ремонту внутридомового и внутриквартирного газового оборудования (ВДГО/ВКГО) (128-ПТО-12-2021).

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь15.12.2021 10:5915.12.2021 10:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110900742Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по страхованию гражданской ответственности, возникающей в связи с оказанием услуг по ТО и ремонту ВДГОг.Рязань, ул. Семашко д.16.Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110900742

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Запрос предложений по отбору организации для оказания услуг по страхованию гражданской ответственности специализированных организаций при оказании услуг по техническому обслуживанию и ремонту внутридомового и внутриквартирного газового оборудования (ВДГО/ВКГО) (128-ПТО-12-2021).

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    03.12.2021 11:53

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Прил___1_Проект_договора___128_ПТО_12_2021.doc

    Прил___2_Техническое_задание___128_ПТО_12_2021.docx

    Извещение_о_запросе_предложений___1281_ПТО_12_2021.doc

    Критерии_оценки_Участников_запроса_предложений____128_ПТО_12_2021.docx

    Документация___128_ПТО_12_2021_.doc

    Итоговый_протокол_128_ПТО_12_2021.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

    Юридический адрес

    390005, ОБЛ РЯЗАНСКАЯ, Г РЯЗАНЬ, УЛ СЕМАШКО, 16,

    Почтовый адрес

    390005, Рязанская область, г. Рязань, ул. Семашко, д. 16

    Контактный телефон

    +7 4912 93-76-49

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    okz@ryazanoblgaz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Комарова Н. В.

    Место рассмотрения предложений

    г.Рязань, ул. Семашко д.16.

    Закупки и тендеры Рязанская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по страхованию гражданской ответственности, возникающей в связи с оказанием услуг по ТО и ремонту ВДГО

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    15.12.2021 10:59 GMT +315.12.2021 10:5915.12.2021 10:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110900742Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по страхованию гражданской ответственности, возникающей в связи с оказанием услуг по ТО и ремонту ВДГОг.Рязань, ул. Семашко д.16.

    Дата и время вскрытия заявок

    15.12.2021 11:0015.12.2021 11:0015.12.2021 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110900742Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по страхованию гражданской ответственности, возникающей в связи с оказанием услуг по ТО и ремонту ВДГОг.Рязань, ул. Семашко д.16.

    Подведение итогов не позднее

    20.12.2021 12:0020.12.2021 12:0020.12.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110900742Подведение итогов не позднее Оказание услуг по страхованию гражданской ответственности, возникающей в связи с оказанием услуг по ТО и ремонту ВДГОг.Рязань, ул. Семашко д.16.

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    20.12.202120.12.2021 12:0020.12.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110900742Подведение итогов не позднее Оказание услуг по страхованию гражданской ответственности, возникающей в связи с оказанием услуг по ТО и ремонту ВДГОг.Рязань, ул. Семашко д.16.

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по страхованию гражданской ответственности, возникающей в связи с оказанием услуг по ТО и ремонту ВДГО

    Начальная цена

    168 750,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с Техническим заданием.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с Техническим заданием.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Страховая премия уплачивается путем перечисления денежных средств на расчетный счет Страховщика в течение 30 (тридцати) календарных дней после подписания Полиса

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

    Адрес местонахождения

    390005, ОБЛ РЯЗАНСКАЯ, Г РЯЗАНЬ, УЛ СЕМАШКО, 16,

    390005, Рязанская область, г. Рязань, ул. Семашко, д. 16

    Классификатор ОКПД2

    65.12

    Услуги по страхованию, кроме страхования жизни

    Классификатор ОКВЭД2

    65.12

    Страхование, кроме страхования жизни

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1116772/name/61c1608d2d5404.48087902

    21.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Страхование, кроме страхования жизни"

    Кол-во: 1.00000

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