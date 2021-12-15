Запрос предложений по отбору организации для оказания услуг по страхованию гражданской ответственности специализированных организаций при оказании услуг по техническому обслуживанию и ремонту внутридомового и внутриквартирного газового оборудования (ВДГО/ВКГО) (128-ПТО-12-2021).

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 32110900742 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Запрос предложений по отбору организации для оказания услуг по страхованию гражданской ответственности специализированных организаций при оказании услуг по техническому обслуживанию и ремонту внутридомового и внутриквартирного газового оборудования (ВДГО/ВКГО) (128-ПТО-12-2021). Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ Юридический адрес 390005, ОБЛ РЯЗАНСКАЯ, Г РЯЗАНЬ, УЛ СЕМАШКО, 16, Почтовый адрес 390005, Рязанская область, г. Рязань, ул. Семашко, д. 16 Контактный телефон +7 4912 93-76-49 Факс {} Адрес электронной почты okz@ryazanoblgaz.ru Ф.И.О. контактного лица Комарова Н. В. Место рассмотрения предложений г.Рязань, ул. Семашко д.16. Закупки и тендеры Рязанская область Ключевые слова:

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