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    Главная / Торги / Поставка свай в Московскую область

    Поставка свай в Московскую область

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь09.12.2021 15:0009.12.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112376Дата и время окончания срока приема заявок поставка свай в Московскую областьМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП112376

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    32/ОЗП

    Наименование закупки

    Поставка свай в Московскую область

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    03.12.2021 11:29

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ГРУППА ВИС (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
    Все закупки и тендеры ГРУППА ВИС (АО)

    Юридический адрес

    121096, Г МОСКВА, УЛ ВАСИЛИСЫ КОЖИНОЙ, ДОМ 1, КОРПУС 1, ЭТАЖ/КОМН 3/22

    Почтовый адрес

    121096, Г МОСКВА, УЛ ВАСИЛИСЫ КОЖИНОЙ, ДОМ 1, КОРПУС 1, ЭТАЖ/КОМН 3/22

    Контактный телефон

    +7 495 789-85-55

    Факс

    Адрес электронной почты

    nika@pfvis-msk.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ефремова Вероника Не

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка свай в Московскую область

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    09.12.2021 15:00 GMT +309.12.2021 15:0009.12.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112376Дата и время окончания срока приема заявок поставка свай в Московскую областьМосква

    Дата и время вскрытия заявок

    дата не указанаEurope/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП112376Дата и время вскрытия заявок поставка свай в Московскую областьМосква

    Подведение итогов не позднее

    13.12.2021 15:0013.12.2021 15:0013.12.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112376Подведение итогов не позднее поставка свай в Московскую областьМосква

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    13.12.202113.12.2021 15:0013.12.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112376Подведение итогов не позднее поставка свай в Московскую областьМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка свай в Московскую область

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Мытищи городской округ, Московская область, д. СвиноедовоРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Расчет осуществляется путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 10 календарных дней от даты поставки продукции на склад Заказчика закупки. Возможно рассмотрение альтернативных условий оплаты

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПФ ВИС
    Все закупки и тендеры ПФ ВИС

    Адрес местонахождения

    188300, ОБЛ ЛЕНИНГРАДСКАЯ, Г ГАТЧИНА, УЛ 7 АРМИИ, ДОМ 22А, ПОМЕЩЕНИЕ 10

    Классификатор ОКПД2

    23.6

    Изделия из бетона, цемента и гипса

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    32_ОЗП_Извещение_сваи.doc

    03.12.2021

    Приложение__1_от_01.12.21.xlsx

    03.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Свая забивная С16-35Т7-2"

    Кол-во: 15

    "Позиция 2"

    "Свая забивная С8-35Т5 В25 W6 F200"

    Кол-во: 59

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