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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
ГП112376
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка свай в Московскую область
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
03.12.2021 11:29
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
121096, Г МОСКВА, УЛ ВАСИЛИСЫ КОЖИНОЙ, ДОМ 1, КОРПУС 1, ЭТАЖ/КОМН 3/22
Почтовый адрес
121096, Г МОСКВА, УЛ ВАСИЛИСЫ КОЖИНОЙ, ДОМ 1, КОРПУС 1, ЭТАЖ/КОМН 3/22
Контактный телефон
+7 495 789-85-55
Факс
Адрес электронной почты
nika@pfvis-msk.ru
Ф.И.О. контактного лица
Ефремова Вероника Не
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка свай в Московскую область
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
09.12.2021 15:00 GMT +309.12.2021 15:0009.12.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112376Дата и время окончания срока приема заявок поставка свай в Московскую областьМосква
Дата и время вскрытия заявок
дата не указанаEurope/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП112376Дата и время вскрытия заявок поставка свай в Московскую областьМосква
Подведение итогов не позднее
13.12.2021 15:0013.12.2021 15:0013.12.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112376Подведение итогов не позднее поставка свай в Московскую областьМосква
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка свай в Московскую область
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Мытищи городской округ, Московская область, д. СвиноедовоРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
188300, ОБЛ ЛЕНИНГРАДСКАЯ, Г ГАТЧИНА, УЛ 7 АРМИИ, ДОМ 22А, ПОМЕЩЕНИЕ 10
23.6
Кол-во: 15
Кол-во: 59
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