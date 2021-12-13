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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
32110900896
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Оказание услуг по определению рыночной стоимости Объектов недвижимого имущества
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос (ценовых) котировок
Дата публикации
03.12.2021 12:11
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
143502, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г ИСТРА, УЛ ПАНФИЛОВА, 11,
Почтовый адрес
143502, ОБЛ. МОСКОВСКАЯ, Г. ИСТРА, УЛ. ПАНФИЛОВА, Д. 11
Контактный телефон
+7 903 670-28-03
Факс
Адрес электронной почты
zakupki@niiem.ru
Ф.И.О. контактного лица
Гордеева Виктория Сергеена
Место рассмотрения предложений
Московская обл., г. Истра, ул. Панфилова, д.11
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по определению рыночной стоимости Объектов недвижимого имущества
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
13.12.2021 10:00 GMT +313.12.2021 10:0013.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110900896Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по определению рыночной стоимости Объектов недвижимого имуществаМосковская обл., г. Истра, ул. Панфилова, д.11
Дата и время вскрытия заявок
13.12.2021 10:0013.12.2021 10:0013.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110900896Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по определению рыночной стоимости Объектов недвижимого имуществаМосковская обл., г. Истра, ул. Панфилова, д.11
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по определению рыночной стоимости Объектов недвижимого имущества
Начальная цена
176 700,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии технического задания
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Московская обл., г. Истра, ул. Панфилова, д.11Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО НИИЭМ
Все закупки и тендеры АО НИИЭМ
Адрес местонахождения
143502, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г ИСТРА, УЛ ПАНФИЛОВА, 11,
143502, ОБЛ. МОСКОВСКАЯ, Г. ИСТРА, УЛ. ПАНФИЛОВА, Д. 11
74.90.12.125
74.90
Документация лота
Кол-во: 1.00000
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