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    Главная / Торги / Оказание услуг по определению рыночной стоимости Объектов недвижимого имущества

    Оказание услуг по определению рыночной стоимости Объектов недвижимого имущества

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.12.2021 10:0013.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110900896Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по определению рыночной стоимости Объектов недвижимого имуществаМосковская обл., г. Истра, ул. Панфилова, д.11Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110900896

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Оказание услуг по определению рыночной стоимости Объектов недвижимого имущества

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    03.12.2021 12:11

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение_2021.docx

    Техническое_задание_2021.docx

    Проект_договора.docx

    Документация_2021.doc

    итоговый_протокол.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ЭЛЕКТРОМЕХАНИКИ
    Все закупки и тендеры АО НИИЭМ

    Юридический адрес

    143502, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г ИСТРА, УЛ ПАНФИЛОВА, 11,

    Почтовый адрес

    143502, ОБЛ. МОСКОВСКАЯ, Г. ИСТРА, УЛ. ПАНФИЛОВА, Д. 11

    Контактный телефон

    +7 903 670-28-03

    Факс

    Адрес электронной почты

    zakupki@niiem.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Гордеева Виктория Сергеена

    Место рассмотрения предложений

    Московская обл., г. Истра, ул. Панфилова, д.11

    Закупки и тендеры Московская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по определению рыночной стоимости Объектов недвижимого имущества

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    13.12.2021 10:00 GMT +313.12.2021 10:0013.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110900896Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по определению рыночной стоимости Объектов недвижимого имуществаМосковская обл., г. Истра, ул. Панфилова, д.11

    Дата и время вскрытия заявок

    13.12.2021 10:0013.12.2021 10:0013.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110900896Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по определению рыночной стоимости Объектов недвижимого имуществаМосковская обл., г. Истра, ул. Панфилова, д.11

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    14.12.202114.12.2021 11:0014.12.2021 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110900896Подведение итогов не позднее Оказание услуг по определению рыночной стоимости Объектов недвижимого имуществаМосковская обл., г. Истра, ул. Панфилова, д.11

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по определению рыночной стоимости Объектов недвижимого имущества

    Начальная цена

    176 700,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии технического задания

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Московская обл., г. Истра, ул. Панфилова, д.11Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Выполнение работ не более 20 (двадцати) рабочих дней с даты подписания Договора. Оплата в течение 15 (пятнадцати) банковских дней с даты подписания «Сторонами» Акта оказанных услуг.

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО НИИЭМ
    Все закупки и тендеры АО НИИЭМ

    Адрес местонахождения

    143502, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г ИСТРА, УЛ ПАНФИЛОВА, 11,

    143502, ОБЛ. МОСКОВСКАЯ, Г. ИСТРА, УЛ. ПАНФИЛОВА, Д. 11

    Классификатор ОКПД2

    74.90.12.125

    Услуги по установлению рыночной или иной стоимости работ, услуг, информации

    Классификатор ОКВЭД2

    74.90

    Деятельность профессиональная, научная и техническая прочая, не включенная в другие группировки

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1109554/name/61b84b7df21a83.61181150

    14.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Деятельность профессиональная, научная и техническая прочая, не включенная в другие группировки"

    Кол-во: 1.00000

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