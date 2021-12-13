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    Главная / Торги / Поставка СИЗ

    Поставка СИЗ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.12.2021 07:0013.12.2021 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110900539Дата и время окончания срока приема заявок Поставка СИЗЕкатеринбургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32110900539

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    303-21

    Наименование закупки

    Поставка СИЗ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на понижение в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    03.12.2021 11:29

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    Протокол_2_части_сиз.pdf

    303_21_поставка_сиз.zip

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ЕКАТЕРИНБУРГСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ МЕТРОПОЛИТЕН
    Все закупки и тендеры ЕМУП МЕТРОПОЛИТЕН

    Юридический адрес

    620014, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Володарского, 3

    Почтовый адрес

    620014, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Володарского, 3

    Контактный телефон

    +7 343 358-00-29

    Факс

    +7 234 35-80321

    Адрес электронной почты

    urdog@metro-ektb.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Махнева Анна Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Екатеринбург

    Закупки и тендеры Свердловская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка СИЗ

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    16.12.202116.12.2021 10:0016.12.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110900539Подведение итогов не позднее Поставка СИЗЕкатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка СИЗ

    Начальная цена

    690 529,10

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с аукционной документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с аукционной документациейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с аукционной документацией
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ЕКАТЕРИНБУРГСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ МЕТРОПОЛИТЕН»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ЕМУП МЕТРОПОЛИТЕН
    Все закупки и тендеры ЕМУП МЕТРОПОЛИТЕН

    Адрес местонахождения

    620014, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Володарского, 3

    Классификатор ОКПД2

    32.99.11.199

    Средства индивидуальной защиты прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    32.99

    Производство прочих готовых изделий, не включенных в другие группировки

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1113348/name/61bc056196cc30.58751563

    17.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Наколенники"

    Кол-во: 150.00000

    "Позиция 2"

    "Нарукавники из прорезиненных материалов."

    Кол-во: 50.00000

    "Позиция 3"

    "Перчатки диэлектрические бесшовные"

    Кол-во: 50.00000

    "Позиция 4"

    "Галоши диэлектрические"

    Кол-во: 12.00000

    "Позиция 5"

    "Перчатки резиновые кислотощелочестойкие"

    Кол-во: 100.00000

    "Позиция 6"

    "Перчатки резиновые кислотостойкие."

    Кол-во: 300.00000

    "Позиция 7"

    "Перчатки резиновые маслобензостойкие"

    Кол-во: 300.00000

    "Позиция 8"

    "Перчатки резиновые"

    Кол-во: 3500.00000

    "Позиция 9"

    "Перчатки с полимерным покрытием. (нитриловые)"

    Кол-во: 1800.00000

    "Позиция 10"

    "Перчатки с полимерным покрытием (двойным латексным покрытием)."

    Кол-во: 1800.00000

    "Позиция 11"

    "Перчатки антистатические"

    Кол-во: 10.00000

    "Позиция 12"

    "Фартук из кислотозащитного материала с нагрудником"

    Кол-во: 12.00000

    "Позиция 13"

    "Фартук из прорезиненных материалов с нагрудником"

    Кол-во: 40.00000

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