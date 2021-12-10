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    Главная / Торги / Выполнение работ по монтажу конструкций

    Выполнение работ по монтажу конструкций

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.12.2021 09:0010.12.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110900495Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по монтажу конструкцийНижневартовскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32110900495

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    НКС-164

    Наименование закупки

    Выполнение работ по монтажу конструкций

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    03.12.2021 11:25

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    Приложение_1_Проект_договора.docx

    Приложение_5_ЗК_Порядок_и_критерии_оценки_и_сопоставления_заявок.xlsx

    Приложение_1.2.Техническое_задание.pdf

    Приложение_7_НМЦ.pdf

    Закупочная_документация__СМСП_.docx

    Приложение_3__формы_для_заявки__ЗК.docx

    Приложение_6_Форма_запроса_разъяснений.docx

    Приложение_1.1._Условия_заключения_договора.xlsx

    Приложение_2.1._Техническое_предложение.xls

    Приложение_2.2._Ценовое_предложение.xlsx

    Приложение_4____ЗК_СМП_Отборочные_и_квалификационные_критерии.xlsx

    протокол_0.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НИЖНЕВАРТОВСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ
    Все закупки и тендеры НИЖНЕВАРТОВСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

    Юридический адрес

    628600, Российская Федерация, Тюменская область, Нижневартовск, 2П-2, Юго-Западный промышленный узел, д.83, кабинет № 19

    Почтовый адрес

    628600, Российская Федерация, Тюменская область, Нижневартовск, 2П-2, Юго-Западный промышленный узел, д.83, кабинет № 19

    Контактный телефон

    +7 922 408-69-21

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    aa_troyan@gorvod.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ткач Александр Валерьевич

    Место рассмотрения предложений

    Нижневартовск

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение работ по монтажу конструкций

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.12.202131.12.2021 09:0031.12.2021 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110900495Подведение итогов не позднее Выполнение работ по монтажу конструкцийНижневартовск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работ по монтажу конструкций

    Начальная цена

    168 975,98

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    НИЖНЕВАРТОВСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ
    Все закупки и тендеры НИЖНЕВАРТОВСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

    Адрес местонахождения

    628600, Российская Федерация, Тюменская область, Нижневартовск, 2П-2, Юго-Западный промышленный узел, д.83, кабинет № 19

    Классификатор ОКПД2

    43.32.10.110

    Работы по установке дверных и оконных блоков и коробок, навеске дверных полотен (кроме дверей автоматического действия и вращающихся дверей), окон, оконных створок, планчатых створок, дверей гаражного типа и т. п. из любых материалов

    Классификатор ОКВЭД2

    43.32.1

    Установка дверей (кроме автоматических и вращающихся), окон, дверных и оконных рам из дерева или прочих материалов

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1110664/name/61b9858a6952e9.80879042

    15.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Установка дверей (кроме автоматических и вращающихся), окон, дверных и оконных рам из дерева или прочих материалов"

    Кол-во: 1.00000

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