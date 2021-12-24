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Номер извещения
ГП112385
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Закупка поковок в кол. 23 штук
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор (КО)
Дата публикации
03.12.2021 11:40
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67,
Почтовый адрес
143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67
Контактный телефон
+49 5505 933 32 доб. 458
Факс
+7 495 521-57-22
Адрес электронной почты
a.dmitrieva1@omzglobal.com
Ф.И.О. контактного лица
Дмитриева Анастасия Андреевна
Место рассмотрения предложений
Балашиха
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Закупка Поковок в кол. 23 штуки
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
24.12.2021 17:00 GMT +324.12.2021 17:0024.12.2021 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112385Дата и время окончания срока приема заявок Закупка Поковок в кол. 23 штукиБалашиха
Дата и время вскрытия заявок
24.12.2021 17:0024.12.2021 17:0024.12.2021 17:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП112385Дата и время вскрытия заявок Закупка Поковок в кол. 23 штукиБалашиха
Подведение итогов не позднее
31.01.2022 16:3031.01.2022 16:3031.01.2022 16:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112385Подведение итогов не позднее Закупка Поковок в кол. 23 штукиБалашиха
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка Поковок в кол. 23 штуки
Начальная цена
1 506 090,98
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
23
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
МО г Балашиха , ПАО КРИОГЕНМАШРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО КРИОГЕНМАШ
Все закупки и тендеры ПАО КРИОГЕНМАШ
Адрес местонахождения
143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67,
143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67
25.50.11.110
Документация лота
Кол-во: 23
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