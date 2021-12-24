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    Главная / Торги / Закупка поковок в кол. 23 штук

    Закупка поковок в кол. 23 штук

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь24.12.2021 17:0024.12.2021 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112385Дата и время окончания срока приема заявок Закупка Поковок в кол. 23 штукиБалашихаПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП112385

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка поковок в кол. 23 штук

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор (КО)

    Дата публикации

    03.12.2021 11:40

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ГП112385_second_parts_protocol.rtf

    ЧЕРТЕЖИ_НОЯБРЬ_ДЕКАБРЬ.zip

    ТЗ_на_поковки.docx

    Приложение_к_документации_112385.xlsx

    Выдержка_из_СТП2082_1222__требования_к_поковкам_112385.docx

    Типовая_Тендерная_документация_Поковки_112385.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КРИОГЕННОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ
    Все закупки и тендеры ПАО КРИОГЕНМАШ

    Юридический адрес

    143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67,

    Почтовый адрес

    143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67

    Контактный телефон

    +49 5505 933 32 доб. 458

    Факс

    +7 495 521-57-22

    Адрес электронной почты

    a.dmitrieva1@omzglobal.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Дмитриева Анастасия Андреевна

    Место рассмотрения предложений

    Балашиха

    Закупки и тендеры Московская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка Поковок в кол. 23 штуки

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    24.12.2021 17:00 GMT +324.12.2021 17:0024.12.2021 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112385Дата и время окончания срока приема заявок Закупка Поковок в кол. 23 штукиБалашиха

    Дата и время вскрытия заявок

    24.12.2021 17:0024.12.2021 17:0024.12.2021 17:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП112385Дата и время вскрытия заявок Закупка Поковок в кол. 23 штукиБалашиха

    Подведение итогов не позднее

    31.01.2022 16:3031.01.2022 16:3031.01.2022 16:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112385Подведение итогов не позднее Закупка Поковок в кол. 23 штукиБалашиха

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.01.202231.01.2022 16:3031.01.2022 16:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112385Подведение итогов не позднее Закупка Поковок в кол. 23 штукиБалашиха

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка Поковок в кол. 23 штуки

    Начальная цена

    1 506 090,98

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    23

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    МО г Балашиха , ПАО КРИОГЕНМАШРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    По согласованию
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО КРИОГЕНМАШ
    Все закупки и тендеры ПАО КРИОГЕНМАШ

    Адрес местонахождения

    143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67,

    143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67

    Классификатор ОКПД2

    25.50.11.110

    Услуги по ковке металлов

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1138257/name/61ea9842a19305.41785859

    21.01.2022

    Форма_спецификации__закупки_.xls

    13.01.2022

    ФОРМА_рамочного_договора_поставки__КМ_Покупатель.docx

    13.01.2022

    Документы_Контрагента_.docx

    13.01.2022

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Закупка Поковок в кол. 23 шт"

    Кол-во: 23

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    Прием заявок:
    21.12.2022 22:00(GMT+03:00)
    120 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Челябинская область
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