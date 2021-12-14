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    Главная / Торги / Выполнение работ по разработке месторождений песка гидронамывным способом на Гыданском лицензионном участке

    Выполнение работ по разработке месторождений песка гидронамывным способом на Гыданском лицензионном участке

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.12.2021 12:0014.12.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112386Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по разработке месторождений песка гидронамывным способом на Гыданском лицензионном участкег. МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП112386

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    АСПГ1_0124

    Наименование закупки

    Выполнение работ по разработке месторождений песка гидронамывным способом на Гыданском лицензионном участке

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    03.12.2021 11:39

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Инструкция_АСПГ1_0124_Гидронамыв_грунта.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АРКТИК СПГ 1
    Все закупки и тендеры АРКТИК СПГ 1

    Юридический адрес

    629303, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, Имени Захаренкова В.С., д. 11, каб. 114

    Почтовый адрес

    119415, Российская Федерация, Москва, г. Москва, Удальцова, 1а

    Контактный телефон

    +7 495 730-60-00

    Факс

    +7 495 730-60-00

    Адрес электронной почты

    svetlana.duhova@arcticspg1.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Духова Светлана Михайловна

    Место рассмотрения предложений

    г. Москва

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение работ по разработке месторождений песка гидронамывным способом на Гыданском лицензионном участке

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    14.12.2021 12:00 GMT +314.12.2021 12:0014.12.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112386Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по разработке месторождений песка гидронамывным способом на Гыданском лицензионном участкег. Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    14.12.2021 12:0014.12.2021 12:0014.12.2021 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП112386Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по разработке месторождений песка гидронамывным способом на Гыданском лицензионном участкег. Москва

    Подведение итогов не позднее

    15.02.2022 18:0015.02.2022 18:0015.02.2022 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112386Подведение итогов не позднее Выполнение работ по разработке месторождений песка гидронамывным способом на Гыданском лицензионном участкег. Москва

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    15.02.202215.02.2022 18:0015.02.2022 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112386Подведение итогов не позднее Выполнение работ по разработке месторождений песка гидронамывным способом на Гыданском лицензионном участкег. Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работ по разработке месторождений песка гидронамывным способом на Гыданском лицензионном участке

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно ТЗ

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно ТЗРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно ТЗ и Договору
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АРКТИК СПГ 1
    Все закупки и тендеры АРКТИК СПГ 1

    Адрес местонахождения

    629303, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, Имени Захаренкова В.С., д. 11, каб. 114

    119415, Российская Федерация, Москва, г. Москва, Удальцова, 1а

    Классификатор ОКПД2

    08.12.11.190

    Пески природные, не включенные в другие группировки

    43.12.11

    Работы земляные; работы по расчистке территории

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Выполнение работ по разработке месторождений песка гидронамывным способом на Гыданском лицензионном участке"

    Кол-во: 1

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