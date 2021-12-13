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    Главная / Торги / Оказание услуг по организации питания для нужд АО "МРТС".

    Оказание услуг по организации питания для нужд АО "МРТС".

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.12.2021 12:0013.12.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112396Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по организации питания для нужд АО "МРТС".МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП112396

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Оказание услуг по организации питания для нужд АО "МРТС".

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    03.12.2021 11:43

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ТЗ_на_услуги_организации_питания.docx

    Приложение_8_Типовая_документация_ТМЦ.docx

    Проект_договора_на_оказание_услуг_питания.doc

    Форма_2_питание__вариант_1_.xlsx

    Форма_2_питание__вариант_2_.xlsx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МРТС ХОЛДИНГ
    Все закупки и тендеры МРТС ХОЛДИНГ

    Юридический адрес

    117036, Российская Федерация, Москва, Новочерёмушкинская, 18

    Почтовый адрес

    117036, Российская Федерация, Москва, Новочерёмушкинская, 18

    Контактный телефон

    +7 499 754-20-21 доб. 7695

    Факс

    +7 495 181-99-99

    Адрес электронной почты

    buyanovskaya_a@mrts.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Буяновская Анна Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по организации питания для нужд АО "МРТС".

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    13.12.2021 12:00 GMT +313.12.2021 12:0013.12.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112396Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по организации питания для нужд АО "МРТС".Москва

    Подведение итогов не позднее

    16.12.2021 15:0016.12.2021 15:0016.12.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112396Подведение итогов не позднее Оказание услуг по организации питания для нужд АО "МРТС".Москва

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    16.12.202116.12.2021 15:0016.12.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112396Подведение итогов не позднее Оказание услуг по организации питания для нужд АО "МРТС".Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по организации питания для нужд АО "МРТС".

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Настоящая процедура Запроса предложений не является торгами, в т.ч. конкурсом и/или аукционом, и ее проведение не регулируется статьями 447 – 449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации. Настоящая процедура Запроса предложений также не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057 – 1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации. Таким образом, настоящая процедура Запроса предложений не накладывает на Организатора обязательств, предусмотренных гражданским законодательством Российской Федерации и указанных в настоящем пункте. Организатором запроса предусмотрена возможность проведения процедуры переторжки, т. е. предоставление Участникам возможности добровольно повысить предпочтительность их Оферт путем снижения первоначальной, указанной в Оферте, цены. По всем вопросам касательно Запроса предложений и предоставлению документов обращаться к Буяновской Анне Александровне , тел.: +7(499)754-20-21 доб. 7695, e-mail: buyanovskaya_a@mrts.ru.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Ямало-Ненецкий автономный округ, Тазовский район, западный берег Гыданского полуострова, севернее мыса Халцынэйсалья, поселок УтреннийРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата по настоящему договору производится в безналичном порядке до 30-го числа месяца, следующего за месяцем оказания услуг, путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Исполнителя на основании актов сдачи-приемки оказанных услуг и счета-фактуры.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МРТС ХОЛДИНГ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    МРТС ХОЛДИНГ
    Все закупки и тендеры МРТС ХОЛДИНГ

    Адрес местонахождения

    117036, Российская Федерация, Москва, Новочерёмушкинская, 18

    Классификатор ОКПД2

    56.29.19.000

    Услуги по обеспечению питанием, осуществляемые по договору, прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Завтрак"

    Кол-во: 1500

    "Позиция 2"

    "Обед дневной смены/ обед ночной смены"

    Кол-во: 1500

    "Позиция 3"

    "Ужин"

    Кол-во: 1500

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    18.12.2020 12:00(GMT+03:00)
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