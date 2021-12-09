Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Техподдержка8 800 100-66-22
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Создание противопожарных оградительных конструкций на 2-6 этажах в осях А-Д/5-7 в здании БЦ "Энергия" по адресу: Санкт-Петербург, Зоологический пер. д. 2-4

    Создание противопожарных оградительных конструкций на 2-6 этажах в осях А-Д/5-7 в здании БЦ "Энергия" по адресу: Санкт-Петербург, Зоологический пер. д. 2-4

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь09.12.2021 12:0009.12.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП009941Дата и время окончания срока приема заявок Создание противопожарных оградительных конструкций на 2-6 этажах в осях А-Д/5-7 в здании БЦ "Энергия" по адресу: Санкт-Петербург,Санкт-ПетербургПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    АП009941

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    01-0088332-424-2021

    Наименование закупки

    Создание противопожарных оградительных конструкций на 2-6 этажах в осях А-Д/5-7 в здании БЦ "Энергия" по адресу: Санкт-Петербург, Зоологический пер. д. 2-4

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    03.12.2021 11:07

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КЛУБ ЗАРЕЧЬЕ
    Все закупки и тендеры КЛУБ ЗАРЕЧЬЕ

    Юридический адрес

    197198, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Мытнинская набережная, д. 5, лит. А, пом. 7Н

    Почтовый адрес

    197198, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Мытнинская набережная, д. 5, лит. А, пом. 7Н

    Контактный телефон

    +7 812 449-70-71

    Адрес электронной почты

    pd_gpn_bs@gazprom-neft.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Крушинова Кристина Дмитриевна

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Создание противопожарных оградительных конструкций на 2-6 этажах в осях А-Д/5-7 в здании БЦ "Энергия" по адресу: Санкт-Петербург,

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    23.01.202223.01.2022 12:0023.01.2022 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП009941Подведение итогов не позднее Создание противопожарных оградительных конструкций на 2-6 этажах в осях А-Д/5-7 в здании БЦ "Энергия" по адресу: Санкт-Петербург,Санкт-Петербург

    Предмет договора

    Создание противопожарных оградительных конструкций на 2-6 этажах в осях А-Д/5-7 в здании БЦ "Энергия" по адресу: Санкт-Петербург,

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    КЛУБ ЗАРЕЧЬЕ
    Все закупки и тендеры КЛУБ ЗАРЕЧЬЕ

    Адрес местонахождения

    197198, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Мытнинская набережная, д. 5, лит. А, пом. 7Н

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ПАО КРИОГЕНМАШ
    Конкурентный отбор (КО) № ГП202113
    Запрос предложений на изготовление днищ по заявке №4356
    Запрос предложений на изготовление днищ по заявке №4356
    594998
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор (КО)
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 09:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Московская область
    АО ГАЗСТРОЙПРОМ
    Попозиционная № АП014520
    Выполнение работ по доработке системы обеспечения барьерным воздухом компрессора при капитальном ремонте ГПА на объектах ООО "Газпром добыча Ямбург" в 2022 году
    Выполнение работ по доработке системы обеспечения барьерным воздухом компрессора при...
    595001
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    40 960 205
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    ВеллПроп
    Запрос предложений № ГП202112
    Закупка производственного оборудования для нового цеха
    Закупка производственного оборудования для нового цеха
    594252
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    01.03.2022 21:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    5
    Регион:
    Челябинская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Конкурентный отбор* № ГП148422
    347/28.12.21/ППЖТ/КО/Э Поставка белья нательного
    347/28.12.21/ППЖТ/КО/Э Поставка белья нательного
    581717
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор*
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    10.02.2022 15:30(GMT+03:00)
    30 222
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Башкортостан
    АРКТИК СПГ 2
    Запрос предложений № ГП202052
    Поставка многороликовых платформ, гидравлических тележек для Завода (Салмановского (Утреннего) НГКМ).
    Поставка многороликовых платформ, гидравлических тележек для Завода (Салмановского (Утреннего)...
    594808
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    15.02.2022 14:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ямало-Ненецкий автономный округ
    АО ГАЗСТРОЙПРОМ
    Попозиционная № АП014519
    Поставка и оказание услуг по установке источников ионизирующего излучения (г. Новый Уренгой) для нужд ООО «ГСП-2»
    Поставка и оказание услуг по установке источников ионизирующего излучения (г. Новый Уренгой)...
    594995
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    АО САРАТОВГАЗ
    Конкурентный отбор № 32211082519
    Поставка экскаватора-погрузчика
    Поставка экскаватора-погрузчика
    593881
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 09:59(GMT+03:00)
    10 177 772
    Лоты:
    1
    Регион:
    Саратовская область
    ФБУЗ ЛЕЧЕБНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОССИИ
    Аукцион на понижение в электронной форме для СМСП № 32211090367
    Поставка столов с левосторонним фригобаром
    Поставка столов с левосторонним фригобаром
    594985
    Закупки корпоративных заказчиков
    Аукцион на понижение в электронной форме для СМСП
    СМСП
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    09.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    192 423
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить