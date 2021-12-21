Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Оплата производится на основании Акта выполненных работ и выставленного счета, в течение 5 календарных дней с момента получения указанных документов. Счета и Акты выполненных работ предоставляются Исполнителем в течении 5 календарных дней с момента завершения отчетного месяца.