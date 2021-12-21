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    Главная / Торги / Открытый запрос предложений № ЗП21-12-02 (электронная форма) предмет: «Возмездное оказание услуги на автомобилях Банка (управление автомобилями Банка – 3 автомобиля) для нужд Филиала «Газпромбанк» (Акционерное общество) в г. Калининграде»

    Открытый запрос предложений № ЗП21-12-02 (электронная форма) предмет: «Возмездное оказание услуги на автомобилях Банка (управление автомобилями Банка – 3 автомобиля) для нужд Филиала «Газпромбанк» (Акционерное общество) в г. Калининграде»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь21.12.2021 16:0021.12.2021 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112375Дата и время окончания срока приема заявок Возмездное оказание услуги на автомобилях Банка (управление автомобилями Банка – 3 автомобиля) для нужд Филиала «Газпромбанк» (Акционерное общество) в г. КалининградеКалининградПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП112375

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    ЗП21-12-02

    Наименование закупки

    Открытый запрос предложений № ЗП21-12-02 (электронная форма) предмет: «Возмездное оказание услуги на автомобилях Банка (управление автомобилями Банка – 3 автомобиля) для нужд Филиала «Газпромбанк» (Акционерное общество) в г. Калининграде»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    03.12.2021 11:19

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Тендерная_Документация__оказание_услуг_на_автомобилях_Банка.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Филиал Газпромбанк (акционерное общество) в г.Калининграде
    Все закупки и тендеры Ф-л Банка ГПБ (АО) в г. Калининграде

    Юридический адрес

    117420, Российская Федерация, Москва, Намёткина, 16,1

    Почтовый адрес

    236039, Российская Федерация, Калининградская область, Калининград, Ленинский проспект, 5

    Контактный телефон

    +7 4012 30-52-21

    Факс

    +7 4012 30-52-30

    Адрес электронной почты

    Elena.Chuyko@gazprombank.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Чуйко Елена Николаевна

    Место рассмотрения предложений

    Калининград

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Возмездное оказание услуги на автомобилях Банка (управление автомобилями Банка – 3 автомобиля) для нужд Филиала «Газпромбанк» (Акционерное общество) в г. Калининграде

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    21.12.2021 16:00 GMT +321.12.2021 16:0021.12.2021 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112375Дата и время окончания срока приема заявок Возмездное оказание услуги на автомобилях Банка (управление автомобилями Банка – 3 автомобиля) для нужд Филиала «Газпромбанк» (Акционерное общество) в г. КалининградеКалининград

    Дата и время вскрытия заявок

    21.12.2021 16:0021.12.2021 16:0021.12.2021 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП112375Дата и время вскрытия заявок Возмездное оказание услуги на автомобилях Банка (управление автомобилями Банка – 3 автомобиля) для нужд Филиала «Газпромбанк» (Акционерное общество) в г. КалининградеКалининград

    Подведение итогов не позднее

    18.02.2022 16:0018.02.2022 16:0018.02.2022 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112375Подведение итогов не позднее Возмездное оказание услуги на автомобилях Банка (управление автомобилями Банка – 3 автомобиля) для нужд Филиала «Газпромбанк» (Акционерное общество) в г. КалининградеКалининград

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    18.02.202218.02.2022 16:0018.02.2022 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112375Подведение итогов не позднее Возмездное оказание услуги на автомобилях Банка (управление автомобилями Банка – 3 автомобиля) для нужд Филиала «Газпромбанк» (Акционерное общество) в г. КалининградеКалининград

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Возмездное оказание услуги на автомобилях Банка (управление автомобилями Банка – 3 автомобиля) для нужд Филиала «Газпромбанк» (Акционерное общество) в г. Калининграде

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Разрешение приема иных условий для места поставки

    нет

    Разрешение приема иных условий оплаты

    нет

    Разрешение приема иных условий для количества

    нет

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Возмездное оказание услуги на автомобилях Банка (управление автомобилями Банка – 3 автомобиля) для нужд Филиала «Газпромбанк» (Акционерное общество) в г. Калининграде

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Услуги оказываются на территории Калининградской областиРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата производится на основании Акта выполненных работ и выставленного счета, в течение 5 календарных дней с момента получения указанных документов. Счета и Акты выполненных работ предоставляются Исполнителем в течении 5 календарных дней с момента завершения отчетного месяца.

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Ф-л Банка ГПБ (АО) в г. Калининграде
    Все закупки и тендеры Ф-л Банка ГПБ (АО) в г. Калининграде

    Адрес местонахождения

    117420, Российская Федерация, Москва, Намёткина, 16,1

    236039, Российская Федерация, Калининградская область, Калининград, Ленинский проспект, 5

    Классификатор ОКПД2

    49.39.35.000

    Услуги по перевозке пассажиров транспортными средствами, приводимыми в движение человеком или животными

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Тендерная_Документация__оказание_услуг_на_автомобилях_Банка.doc

    01.02.2022

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Возмездное оказание услуги на автомобилях Банка (управление автомобилями Банка – 3 автомобиля) для нужд"

    Кол-во:

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