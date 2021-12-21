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Номер извещения
ГП112375
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Открытый запрос предложений № ЗП21-12-02 (электронная форма) предмет: «Возмездное оказание услуги на автомобилях Банка (управление автомобилями Банка – 3 автомобиля) для нужд Филиала «Газпромбанк» (Акционерное общество) в г. Калининграде»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
03.12.2021 11:19
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117420, Российская Федерация, Москва, Намёткина, 16,1
Почтовый адрес
236039, Российская Федерация, Калининградская область, Калининград, Ленинский проспект, 5
Контактный телефон
+7 4012 30-52-21
Факс
+7 4012 30-52-30
Адрес электронной почты
Elena.Chuyko@gazprombank.ru
Ф.И.О. контактного лица
Чуйко Елена Николаевна
Место рассмотрения предложений
Калининград
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Возмездное оказание услуги на автомобилях Банка (управление автомобилями Банка – 3 автомобиля) для нужд Филиала «Газпромбанк» (Акционерное общество) в г. Калининграде
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
21.12.2021 16:00 GMT +321.12.2021 16:0021.12.2021 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112375Дата и время окончания срока приема заявок Возмездное оказание услуги на автомобилях Банка (управление автомобилями Банка – 3 автомобиля) для нужд Филиала «Газпромбанк» (Акционерное общество) в г. КалининградеКалининград
Дата и время вскрытия заявок
21.12.2021 16:0021.12.2021 16:0021.12.2021 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП112375Дата и время вскрытия заявок Возмездное оказание услуги на автомобилях Банка (управление автомобилями Банка – 3 автомобиля) для нужд Филиала «Газпромбанк» (Акционерное общество) в г. КалининградеКалининград
Подведение итогов не позднее
18.02.2022 16:0018.02.2022 16:0018.02.2022 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112375Подведение итогов не позднее Возмездное оказание услуги на автомобилях Банка (управление автомобилями Банка – 3 автомобиля) для нужд Филиала «Газпромбанк» (Акционерное общество) в г. КалининградеКалининград
Текущий статус
Подведение итогов
Дата подведения итогов
18.02.202218.02.2022 16:0018.02.2022 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112375Подведение итогов не позднее Возмездное оказание услуги на автомобилях Банка (управление автомобилями Банка – 3 автомобиля) для нужд Филиала «Газпромбанк» (Акционерное общество) в г. КалининградеКалининград
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Возмездное оказание услуги на автомобилях Банка (управление автомобилями Банка – 3 автомобиля) для нужд Филиала «Газпромбанк» (Акционерное общество) в г. Калининграде
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Разрешение приема иных условий для места поставки
нет
Разрешение приема иных условий оплаты
нет
Разрешение приема иных условий для количества
нет
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Возмездное оказание услуги на автомобилях Банка (управление автомобилями Банка – 3 автомобиля) для нужд Филиала «Газпромбанк» (Акционерное общество) в г. Калининграде
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Услуги оказываются на территории Калининградской областиРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Ф-л Банка ГПБ (АО) в г. Калининграде
Все закупки и тендеры Ф-л Банка ГПБ (АО) в г. Калининграде
Адрес местонахождения
117420, Российская Федерация, Москва, Намёткина, 16,1
236039, Российская Федерация, Калининградская область, Калининград, Ленинский проспект, 5
49.39.35.000
Кол-во:
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