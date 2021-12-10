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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
32110900325
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Выполнение работ по ремонту оголовков колодцев и водосточных решеток ливневой канализации
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок в электронной форме для СМСП
Дата публикации
03.12.2021 11:04
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
127083, Российская Федерация, Москва, 8 марта, дом 10, стр. 5
Почтовый адрес
127083, Российская Федерация, Москва, 8 марта, дом 10, стр. 5
Контактный телефон
+7 495 232-00-06 доб. 3197
Факс
+7 495 229-96-30
Адрес электронной почты
IArzhannikova@niidar.ru
Ф.И.О. контактного лица
Аржанникова Ирина Юрьевна
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Выполнение работ по ремонту оголовков колодцев и водосточных решеток ливневой канализации
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по ремонту оголовков колодцев и водосточных решеток ливневой канализации
Начальная цена
295 250,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО НПК НИИДАР
Все закупки и тендеры АО НПК НИИДАР
Адрес местонахождения
127083, Российская Федерация, Москва, 8 марта, дом 10, стр. 5
43.22.11
43.22
Документация лота
Кол-во: 1.00000
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