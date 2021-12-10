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    Главная / Торги / Выполнение работ по ремонту оголовков колодцев и водосточных решеток ливневой канализации

    Выполнение работ по ремонту оголовков колодцев и водосточных решеток ливневой канализации

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.12.2021 10:0010.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110900325Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по ремонту оголовков колодцев и водосточных решеток ливневой канализацииМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32110900325

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Выполнение работ по ремонту оголовков колодцев и водосточных решеток ливневой канализации

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    03.12.2021 11:04

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    Извещение.doc

    ЧАСТЬ_IV._ПРОЕКТ_ДОГОВОРА.pdf

    ЧАСТЬ_V._ТЕХНИЧЕСКОЕ_ЗАДАНИЕ.pdf

    Протокол_168_2021.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество Научно-производственный комплекс «Научно-исследовательский институт дальней радиосвязи
    Все закупки и тендеры АО НПК НИИДАР

    Юридический адрес

    127083, Российская Федерация, Москва, 8 марта, дом 10, стр. 5

    Почтовый адрес

    127083, Российская Федерация, Москва, 8 марта, дом 10, стр. 5

    Контактный телефон

    +7 495 232-00-06 доб. 3197

    Факс

    +7 495 229-96-30

    Адрес электронной почты

    IArzhannikova@niidar.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Аржанникова Ирина Юрьевна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение работ по ремонту оголовков колодцев и водосточных решеток ливневой канализации

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    13.12.202113.12.2021 18:0013.12.2021 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110900325Подведение итогов не позднее Выполнение работ по ремонту оголовков колодцев и водосточных решеток ливневой канализацииМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работ по ремонту оголовков колодцев и водосточных решеток ливневой канализации

    Начальная цена

    295 250,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО НПК НИИДАР
    Все закупки и тендеры АО НПК НИИДАР

    Адрес местонахождения

    127083, Российская Федерация, Москва, 8 марта, дом 10, стр. 5

    Классификатор ОКПД2

    43.22.11

    Работы по монтажу водопроводных и канализационных систем

    Классификатор ОКВЭД2

    43.22

    Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1107247/name/61b34a22aa7818.95449462

    10.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха"

    Кол-во: 1.00000

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