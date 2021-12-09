1. Право приобретения имущества принадлежит участнику процедуры, который представил в установленный срок заявку на участие в процедуре, содержащую предложение о цене имущества, которая не ниже минимальной цены продажи имущества, установленной для определенного периода процедуры, при отсутствии предложений других участников процедуры. 2. В случае, если несколько участников процедуры представили в установленный срок заявки, содержащие, различные предложения о цене имущества, но не ниже минимальной цены продажи имущества, установленной для определенного периода проведения процедуры, право приобретения имущества принадлежит участнику процедуры, предложившему максимальную цену за это имущество. 3. В случае, если несколько участников процедуры по продаже имущества представили в установленный срок заявки, содержащие равные предложения о цене продажи имущества, но не ниже минимальной цены продажи имущества, установленной для определенного периода проведения процедуры, право приобретения имущества принадлежит участнику процедуры, который первым представил в установленный срок такое предложение.

Требования, предъявляемые к Участнику

1. Для участия в процедуре необходимо зарегистрироваться на ЭТП ГПБ и внести на лицевой счет установленное требование по задатку, в соответствии с регламентом ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/. 2. В установленный в данном извещении и прилагаемой документации срок предоставить: а) заявку на участие в процедуре, которая должна содержать следующие сведения: наименование, организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес заявителя, банковские реквизиты, номер ОГРН (для юридического лица); фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства заявителя (для физического лица); номер контактного телефона, адрес электронной почты заявителя, ИНН; и приложить следующие документы: б) сканированную копию выписки из ЕГРЮЛ (для юридического лица), выписку из ЕГРИП (для ИП) полученную не позднее, чем за 1 (Один) месяц до подачи заявки, сканированные копии документов, удостоверяющих личность (для физического лица и ИП), надлежащим образом заверенного перевода на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица); Заявка на участие в процедуре отклоняется Оператором в случае если: - заявка не подписана ЭП или подписана ЭП лица, не имеющего соответствующих полномочий; - отсутствуют денежные средства по обеспечению задатка, в случае если требование об обеспечении указано в извещении о процедуре; - отсутствуют денежные средства в размере платы за участие в процедуре и (или) не оплачен тариф; - заявка направлена после окончания срока подачи заявок; - до окончания срока регистрации Участника процедуры осталось менее 3-х месяцев.