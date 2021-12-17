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Номер извещения
ГП112372
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Оказание транспортных услуг по перевозке жидкого медицинского кислорода
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор (КО)
Дата публикации
03.12.2021 11:12
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
300000, ОБЛ ТУЛЬСКАЯ, Г ТУЛА, УЛ ТУРГЕНЕВСКАЯ, ДОМ 69, ПОМЕЩЕНИЕ 331
Почтовый адрес
300000, ОБЛ ТУЛЬСКАЯ, Г ТУЛА, УЛ ТУРГЕНЕВСКАЯ, ДОМ 69, ПОМЕЩЕНИЕ 331
Контактный телефон
+7 910 940-11-69
Факс
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Адрес электронной почты
zakupki-tula@cryo-gas.ru
Ф.И.О. контактного лица
Седов Евгений Сергеевич
Место рассмотрения предложений
Тула
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание транспортных услуг по перевозке жидкого медицинского кислорода в мед. учреждения Тульской, Калужской и Московской области.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
17.12.2021 12:00 GMT +317.12.2021 12:0017.12.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112372Дата и время окончания срока приема заявок Оказание транспортных услуг по перевозке жидкого медицинского кислорода в мед. учреждения Тульской, Калужской и Московской области.Тула
Дата и время вскрытия заявок
17.12.2021 14:0017.12.2021 14:0017.12.2021 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП112372Дата и время вскрытия заявок Оказание транспортных услуг по перевозке жидкого медицинского кислорода в мед. учреждения Тульской, Калужской и Московской области.Тула
Подведение итогов не позднее
29.12.2021 12:0029.12.2021 12:0029.12.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112372Подведение итогов не позднее Оказание транспортных услуг по перевозке жидкого медицинского кислорода в мед. учреждения Тульской, Калужской и Московской области.Тула
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание транспортных услуг по перевозке жидкого медицинского кислорода в мед. учреждения Тульской, Калужской и Московской области.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
КРИОГАЗ-ТУЛА
Все закупки и тендеры КРИОГАЗ-ТУЛА
Адрес местонахождения
300000, ОБЛ ТУЛЬСКАЯ, Г ТУЛА, УЛ ТУРГЕНЕВСКАЯ, ДОМ 69, ПОМЕЩЕНИЕ 331
49.41.13.000
Документация лота
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