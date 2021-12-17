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    Главная / Торги / Оказание транспортных услуг по перевозке жидкого медицинского кислорода

    Оказание транспортных услуг по перевозке жидкого медицинского кислорода

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.12.2021 12:0017.12.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112372Дата и время окончания срока приема заявок Оказание транспортных услуг по перевозке жидкого медицинского кислорода в мед. учреждения Тульской, Калужской и Московской области.ТулаПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП112372

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Оказание транспортных услуг по перевозке жидкого медицинского кислорода

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор (КО)

    Дата публикации

    03.12.2021 11:12

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ТЗ_транспортные_услуги1.docx

    Тендерная_документация.docx

    ГП112372_Итоги.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КРИОГАЗ-ТУЛА
    Все закупки и тендеры КРИОГАЗ-ТУЛА

    Юридический адрес

    300000, ОБЛ ТУЛЬСКАЯ, Г ТУЛА, УЛ ТУРГЕНЕВСКАЯ, ДОМ 69, ПОМЕЩЕНИЕ 331

    Почтовый адрес

    300000, ОБЛ ТУЛЬСКАЯ, Г ТУЛА, УЛ ТУРГЕНЕВСКАЯ, ДОМ 69, ПОМЕЩЕНИЕ 331

    Контактный телефон

    +7 910 940-11-69

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    zakupki-tula@cryo-gas.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Седов Евгений Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    Тула

    Закупки и тендеры Тульская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание транспортных услуг по перевозке жидкого медицинского кислорода в мед. учреждения Тульской, Калужской и Московской области.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    17.12.2021 12:00 GMT +317.12.2021 12:0017.12.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112372Дата и время окончания срока приема заявок Оказание транспортных услуг по перевозке жидкого медицинского кислорода в мед. учреждения Тульской, Калужской и Московской области.Тула

    Дата и время вскрытия заявок

    17.12.2021 14:0017.12.2021 14:0017.12.2021 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП112372Дата и время вскрытия заявок Оказание транспортных услуг по перевозке жидкого медицинского кислорода в мед. учреждения Тульской, Калужской и Московской области.Тула

    Подведение итогов не позднее

    29.12.2021 12:0029.12.2021 12:0029.12.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112372Подведение итогов не позднее Оказание транспортных услуг по перевозке жидкого медицинского кислорода в мед. учреждения Тульской, Калужской и Московской области.Тула

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    29.12.202129.12.2021 12:0029.12.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112372Подведение итогов не позднее Оказание транспортных услуг по перевозке жидкого медицинского кислорода в мед. учреждения Тульской, Калужской и Московской области.Тула

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание транспортных услуг по перевозке жидкого медицинского кислорода в мед. учреждения Тульской, Калужской и Московской области.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    КРИОГАЗ-ТУЛА
    Все закупки и тендеры КРИОГАЗ-ТУЛА

    Адрес местонахождения

    300000, ОБЛ ТУЛЬСКАЯ, Г ТУЛА, УЛ ТУРГЕНЕВСКАЯ, ДОМ 69, ПОМЕЩЕНИЕ 331

    Классификатор ОКПД2

    49.41.13.000

    Услуги по перевозке автомобильным транспортом прочих жидкостей или газов в автоцистернах или полуприцепах-цистернах

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Тендерная_документация.docx

    03.12.2021

    ТЗ_транспортные_услуги1.docx

    03.12.2021

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1115553/name/61c01e65bb4a36.03222665

    20.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Оказание транспортных услуг по перевозке жидкого меди-цинского кислорода"

    Кол-во:

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