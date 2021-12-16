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    Главная / Торги / Поставка бурового инструмента на участок Мурун для нужд АО «Якутскгеология».

    Поставка бурового инструмента на участок Мурун для нужд АО «Якутскгеология».

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь16.12.2021 04:0016.12.2021 04:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110900374Дата и время окончания срока приема заявок Поставка бурового инструмента на объект ГРР Мурунский рудный узелг.Якутск ул. Кальвица дом 24 каб.203Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32110900374

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка бурового инструмента на участок Мурун для нужд АО «Якутскгеология».

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    03.12.2021 11:10

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    Закупочная_документация_ЗП_среди_СМСП_продление.docx

    Закупочная_документация_ЗП_среди_СМСП.docx

    ТЗ_Мурун.docx

    Проект_договора_поставки_Мурун.doc

    Итоговый_протокол__86_Мурун.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЯКУТСКГЕОЛОГИЯ
    Все закупки и тендеры АО ЯКУТСКГЕОЛОГИЯ

    Юридический адрес

    677009, РЕСП САХА /ЯКУТИЯ/, Г ЯКУТСК, УЛ КАЛЬВИЦА, ДОМ 24,

    Почтовый адрес

    677009, Республика Саха (Якутия) г. Якутск, ул. Кальвица, дом 24

    Контактный телефон

    +7 4112 31-87-58 доб. 239

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    EfremovaMS@rusgeology.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Гузь Максим Владимирович

    Место рассмотрения предложений

    г.Якутск ул. Кальвица дом 24 каб.203

    Закупки и тендеры Республика Саха (Якутия)

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка бурового инструмента на объект ГРР Мурунский рудный узел

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    17.12.202117.12.2021 08:0017.12.2021 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110900374Подведение итогов не позднее Поставка бурового инструмента на объект ГРР Мурунский рудный узелг.Якутск ул. Кальвица дом 24 каб.203

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка бурового инструмента на объект ГРР Мурунский рудный узел

    Начальная цена

    5 688 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с техническим заданием

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Доставка товара осуществляется любым доступным способом (ж/д контейнером, автомобильным транспортом и др.) за счет средств Поставщика до адреса: РФ, 678900, РС(Я), Алданский район, г. Алдан ул. Комарова 6 – база.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата поставляемого Товара по настоящему договору, производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента подписания Заказчиком надлежащим образом оформленных оригиналов счетов-фактур, товарных накладных, подтверждающих поставку Товара.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЯКУТСКГЕОЛОГИЯ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ЯКУТСКГЕОЛОГИЯ
    Все закупки и тендеры АО ЯКУТСКГЕОЛОГИЯ

    Адрес местонахождения

    677009, РЕСП САХА /ЯКУТИЯ/, Г ЯКУТСК, УЛ КАЛЬВИЦА, ДОМ 24,

    677009, Республика Саха (Якутия) г. Якутск, ул. Кальвица, дом 24

    Классификатор ОКПД2

    25.73.60.120

    Инструменты для бурения скальных пород или грунтов

    Классификатор ОКВЭД2

    25.73

    Производство инструмента

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1115352/name/61bfed04833648.35762198

    20.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство инструмента"

    Кол-во: 657.00000

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