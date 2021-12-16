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Номер извещения
32110900374
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка бурового инструмента на участок Мурун для нужд АО «Якутскгеология».
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений в электронной форме для СМСП
Дата публикации
03.12.2021 11:10
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
677009, РЕСП САХА /ЯКУТИЯ/, Г ЯКУТСК, УЛ КАЛЬВИЦА, ДОМ 24,
Почтовый адрес
677009, Республика Саха (Якутия) г. Якутск, ул. Кальвица, дом 24
Контактный телефон
+7 4112 31-87-58 доб. 239
Факс
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Адрес электронной почты
EfremovaMS@rusgeology.ru
Ф.И.О. контактного лица
Гузь Максим Владимирович
Место рассмотрения предложений
г.Якутск ул. Кальвица дом 24 каб.203
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка бурового инструмента на объект ГРР Мурунский рудный узел
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка бурового инструмента на объект ГРР Мурунский рудный узел
Начальная цена
5 688 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с техническим заданием
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Доставка товара осуществляется любым доступным способом (ж/д контейнером, автомобильным транспортом и др.) за счет средств Поставщика до адреса: РФ, 678900, РС(Я), Алданский район, г. Алдан ул. Комарова 6 – база.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ЯКУТСКГЕОЛОГИЯ
Все закупки и тендеры АО ЯКУТСКГЕОЛОГИЯ
Адрес местонахождения
677009, РЕСП САХА /ЯКУТИЯ/, Г ЯКУТСК, УЛ КАЛЬВИЦА, ДОМ 24,
677009, Республика Саха (Якутия) г. Якутск, ул. Кальвица, дом 24
25.73.60.120
25.73
Документация лота
Кол-во: 657.00000
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