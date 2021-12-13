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    Главная / Торги / Поставка продуктов питания (КГКМ)

    Поставка продуктов питания (КГКМ)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.12.2021 11:0013.12.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП009938Дата и время окончания срока приема заявок Договор на поставку продуктов питания (КГКМ)Санкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    АП009938

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка продуктов питания (КГКМ)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    03.12.2021 10:55

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    АП009938_second_parts_protocol.rtf

    Приложения.doc

    СТНГ-ЗКП-Рамочный.doc

    Форма_ТКП (продукты питания).xlsx

    Документация_открытого_запроса_цен_2021.docx

    Техническое задание.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное Общество СтройТрансНефтеГаз
    Все закупки и тендеры АОСТНГ

    Юридический адрес

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, дом 8 литер А

    Почтовый адрес

    121357, Российская Федерация, Москва, Верейская улица, дом 29, строение 134

    Контактный телефон

    +7 495 941-48-17

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    m.remizova@stng.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ремизова Марина Юрьевна

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Договор на поставку продуктов питания (КГКМ)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    13.12.2021 11:00 GMT +313.12.2021 11:0013.12.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП009938Дата и время окончания срока приема заявок Договор на поставку продуктов питания (КГКМ)Санкт-Петербург

    Подведение итогов не позднее

    24.12.2021 12:0024.12.2021 12:0024.12.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП009938Подведение итогов не позднее Договор на поставку продуктов питания (КГКМ)Санкт-Петербург

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    24.12.202124.12.2021 12:0024.12.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП009938Подведение итогов не позднее Договор на поставку продуктов питания (КГКМ)Санкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Договор на поставку продуктов питания (КГКМ)

    Начальная цена

    8 500 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с закупочной документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с закупочной документациейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с закупочной документацией
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Акционерное Общество СтройТрансНефтеГаз»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АОСТНГ
    Все закупки и тендеры АОСТНГ

    Адрес местонахождения

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, дом 8 литер А

    121357, Российская Федерация, Москва, Верейская улица, дом 29, строение 134

    Классификатор ОКПД2

    46.32.12

    Услуги по оптовой торговле мясными продуктами (включая продукты из мяса птицы)

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1120806/name/61c48ef0300a33.32626760

    23.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Окорочка куриные С/М"

    Кол-во: 18000

    "Позиция 2"

    "Огурцы маринованные Ж/Б 10,2 кг"

    Кол-во: 3000

    "Позиция 3"

    "Филе куриное С/М"

    Кол-во: 8000

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    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
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    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
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