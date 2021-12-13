www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
АП009938
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка продуктов питания (КГКМ)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
03.12.2021 10:55
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, дом 8 литер А
Почтовый адрес
121357, Российская Федерация, Москва, Верейская улица, дом 29, строение 134
Контактный телефон
+7 495 941-48-17
Факс
--
Адрес электронной почты
m.remizova@stng.ru
Ф.И.О. контактного лица
Ремизова Марина Юрьевна
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Договор на поставку продуктов питания (КГКМ)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
13.12.2021 11:00 GMT +313.12.2021 11:0013.12.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП009938Дата и время окончания срока приема заявок Договор на поставку продуктов питания (КГКМ)Санкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
24.12.2021 12:0024.12.2021 12:0024.12.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП009938Подведение итогов не позднее Договор на поставку продуктов питания (КГКМ)Санкт-Петербург
Текущий статус
Подведение итогов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Договор на поставку продуктов питания (КГКМ)
Начальная цена
8 500 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с закупочной документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с закупочной документациейРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, дом 8 литер А
121357, Российская Федерация, Москва, Верейская улица, дом 29, строение 134
46.32.12
Документация лота
Кол-во: 18000
Кол-во: 3000
Кол-во: 8000
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.