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    Главная / Торги / Отбор организации для выполнения работ (оказания услуг) по номенклатурной группе: Проектно-изыскательские работы (Выполнение работ по выносу в натуру и закреплению на местности трассы для строительства объектов в Архангельской области по заявкам)

    Отбор организации для выполнения работ (оказания услуг) по номенклатурной группе: Проектно-изыскательские работы (Выполнение работ по выносу в натуру и закреплению на местности трассы для строительства объектов в Архангельской области по заявкам)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь16.12.2021 11:5916.12.2021 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110900312Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по выносу в натуру проектного положения (по заявкам заказчика)АрхангельскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110900312

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Отбор организации для выполнения работ (оказания услуг) по номенклатурной группе: Проектно-изыскательские работы (Выполнение работ по выносу в натуру и закреплению на местности трассы для строительства объектов в Архангельской области по заявкам)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    03.12.2021 11:03

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    5_Форма_коммерческого_предложения.xlsx

    2_Извещение_о_проведении_Конкурентного_отбора_в_эл._форме__571153.docx

    3_Техническое_задание_вынос.docx

    4_Проект_договора_Вынос_в_натуру_по_заявкам_4.docx

    Сметная_документация.xlsx

    Спецификация.docx

    1_Документация__571153.docx

    Итоговый_протокол__571153.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ АРХАНГЕЛЬСК
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ АРХАНГЕЛЬСК

    Юридический адрес

    163002, Российская Федерация, Архангельская область, Архангельск, Северодвинская, 28 корпус 1

    Почтовый адрес

    163002, Российская Федерация, Архангельская область, Архангельск, Северодвинская, 28 корпус 1

    Контактный телефон

    +7 818 268-35-36

    Факс

    +7 818 268-10-08

    Адрес электронной почты

    MalyukovNA@arhgpgr.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Малюков Николай Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Архангельск

    Закупки и тендеры Архангельская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение работ по выносу в натуру проектного положения (по заявкам заказчика)

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    20.12.202120.12.2021 12:0020.12.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110900312Подведение итогов не позднее Выполнение работ по выносу в натуру проектного положения (по заявкам заказчика)Архангельск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работ по выносу в натуру проектного положения (по заявкам заказчика)

    Начальная цена

    683 892,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ АРХАНГЕЛЬСК
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ АРХАНГЕЛЬСК

    Адрес местонахождения

    163002, Российская Федерация, Архангельская область, Архангельск, Северодвинская, 28 корпус 1

    Классификатор ОКПД2

    71.11.22.000

    Услуги в области архитектуры, связанные с проектами строительства нежилых зданий и сооружений

    Классификатор ОКВЭД2

    71.11.2

    Деятельность по территориальному планированию и планировке территории

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1116339/name/61c07531b3dd45.48307921

    20.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Деятельность по территориальному планированию и планировке территории"

    Кол-во: 1.00000

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