Отбор организации для выполнения работ (оказания услуг) по номенклатурной группе: Проектно-изыскательские работы (Выполнение работ по выносу в натуру и закреплению на местности трассы для строительства объектов в Архангельской области по заявкам)

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 32110900312 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Отбор организации для выполнения работ (оказания услуг) по номенклатурной группе: Проектно-изыскательские работы (Выполнение работ по выносу в натуру и закреплению на местности трассы для строительства объектов в Архангельской области по заявкам) Валюта процедуры RUB Способ закупки Конкурентный отбор Дата публикации

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Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ АРХАНГЕЛЬСК

Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ АРХАНГЕЛЬСК Юридический адрес 163002, Российская Федерация, Архангельская область, Архангельск, Северодвинская, 28 корпус 1 Почтовый адрес 163002, Российская Федерация, Архангельская область, Архангельск, Северодвинская, 28 корпус 1 Контактный телефон +7 818 268-35-36 Факс +7 818 268-10-08 Адрес электронной почты MalyukovNA@arhgpgr.ru Ф.И.О. контактного лица Малюков Николай Александрович Место рассмотрения предложений Архангельск Закупки и тендеры Архангельская область Ключевые слова:

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