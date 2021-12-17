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    Главная / Торги / Закупка расходных материалов для тепловозов ТГМ4, ТГМ6, кранов, и путевой техники, на полугодие 2022 года.(Заявка приложена).

    Закупка расходных материалов для тепловозов ТГМ4, ТГМ6, кранов, и путевой техники, на полугодие 2022 года.(Заявка приложена).

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.12.2021 14:0017.12.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112479Дата и время окончания срока приема заявок Закупка расходных материалов для тепловозов ТГМ4, ТГМ6, кранов, и путевой техники, на полугодие 2022 года.(Заявка приложена).ЕкатеринбургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП112479

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка расходных материалов для тепловозов ТГМ4, ТГМ6, кранов, и путевой техники, на полугодие 2022 года.(Заявка приложена).

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    03.12.2021 14:14

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Приложение__1_Заявка_на_участие_в_закупке.docx

    СЗ_ПЖТ_21_27816_от_03.12.21_Извещение_о_проведении_закупки.pdf

    Справка_об_опыте_работы.docx

    Заявка_на_расходные_материалы.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПЖТ-55
    Все закупки и тендеры ПЖТ-55

    Юридический адрес

    620012, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЛ 1-Й ПЯТИЛЕТКИ,

    Почтовый адрес

    620012, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЛ 1-Й ПЯТИЛЕТКИ

    Контактный телефон

    +7 343 336-67-97

    Факс

    +7 343 336-67-80

    Адрес электронной почты

    e.polyakova@uralmash.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Полякова Елена Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Екатеринбург

    Закупки и тендеры Свердловская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка расходных материалов для тепловозов ТГМ4, ТГМ6, кранов, и путевой техники, на полугодие 2022 года.(Заявка приложена).

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    17.12.2021 14:00 GMT +317.12.2021 14:0017.12.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112479Дата и время окончания срока приема заявок Закупка расходных материалов для тепловозов ТГМ4, ТГМ6, кранов, и путевой техники, на полугодие 2022 года.(Заявка приложена).Екатеринбург

    Дата и время вскрытия заявок

    20.12.2021 07:0020.12.2021 07:0020.12.2021 07:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП112479Дата и время вскрытия заявок Закупка расходных материалов для тепловозов ТГМ4, ТГМ6, кранов, и путевой техники, на полугодие 2022 года.(Заявка приложена).Екатеринбург

    Текущий статус

    Вскрытие конвертов

    Дата подведения итогов

    29.12.202129.12.2021 08:3029.12.2021 08:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112479Подведение итогов не позднее Закупка расходных материалов для тепловозов ТГМ4, ТГМ6, кранов, и путевой техники, на полугодие 2022 года.(Заявка приложена).Екатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка расходных материалов для тепловозов ТГМ4, ТГМ6, кранов, и путевой техники, на полугодие 2022 года.(Заявка приложена).

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно заявке. (Приложена).

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г.Екатеринбург, Площадь 1-й Пятилетки.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Закупка по факту, в течение 60(шестидесяти) календарных дней.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПЖТ-55
    Все закупки и тендеры ПЖТ-55

    Адрес местонахождения

    620012, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЛ 1-Й ПЯТИЛЕТКИ,

    620012, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЛ 1-Й ПЯТИЛЕТКИ

    Классификатор ОКПД2

    28.29.82.120

    Комплектующие (запасные части) машин и аппаратов для фильтрации или очистки жидкостей или газов, не имеющие самостоятельных группировок

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Закупка расходных материалов для тепловозов ТГМ4, ТГМ6, кранов, и путевой техники, на полугодие 2022 года.(Заявка приложена)."

    Кол-во: 1

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