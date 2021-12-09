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    Главная / Торги / Закупка оборудования Ризур

    Закупка оборудования Ризур

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь09.12.2021 10:0009.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП009936Дата и время окончания срока приема заявок Закупка оборудования РизурМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    АП009936

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка оборудования Ризур

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    03.12.2021 10:46

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    01_Письмо_руководителю_организации.pdf

    02_Анонс_Isource__1_.docx

    Приложение_5._Опыт_поставки__МТР.docx

    Договор_поставки.zip

    Приложение_4.xlsx

    Форма_ТКП..xlsx

    АП009936_second_parts_protocol.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ
    Все закупки и тендеры АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ

    Юридический адрес

    119180, Российская Федерация, Москва, Набережная Якиманская, 2

    Почтовый адрес

    119180, Российская Федерация, Москва, Набережная Якиманская, 2

    Контактный телефон

    +49 5276 005 17 доб. 49

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    aa.romanov@isource.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Романов Артем Алексеевич

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка оборудования Ризур

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    09.12.2021 10:00 GMT +309.12.2021 10:0009.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП009936Дата и время окончания срока приема заявок Закупка оборудования РизурМосква

    Подведение итогов не позднее

    24.12.2021 18:0024.12.2021 18:0024.12.2021 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП009936Подведение итогов не позднее Закупка оборудования РизурМосква

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    24.12.202124.12.2021 18:0024.12.2021 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП009936Подведение итогов не позднее Закупка оборудования РизурМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка оборудования Ризур

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с техническим заданием

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    ЯНАО, г. Новый Уренгой, улица Северная Магистраль, база ООО «Мегатранс»Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с проектом договора

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ
    Все закупки и тендеры АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ

    Адрес местонахождения

    119180, Российская Федерация, Москва, Набережная Якиманская, 2

    Классификатор ОКПД2

    28.21.13.129

    Оборудование индукционное или диэлектрическое нагревательное прочее, не включенное в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1115527/name/61c01b530d0e62.63549360

    20.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Утепленная импульсная трубка, без обогрева, предизолированная, бесшовная 316 SS, с внешним диаметром 12х1,0"

    Кол-во: 30

    "Позиция 2"

    "Утепленная импульсная трубка, без обогрева, предизолированная, бесшовная 316 SS, с внешним диаметром 12х1,0"

    Кол-во: 30

    "Позиция 3"

    "Утепленная импульсная трубка, без обогрева, предизолированная, бесшовная 316 SS, с внешним диаметром 12х1,0"

    Кол-во: 12

    "Позиция 4"

    "Утепленная импульсная трубка, без обогрева, предизолированная, бесшовная 316 SS, с внешним диаметром 12х1,0"

    Кол-во: 102

    "Позиция 5"

    "Утепленная импульсная трубка, без обогрева, предизолированная, бесшовная 316 SS, с внешним диаметром 12х1,0"

    Кол-во: 111

    "Позиция 6"

    "Утепленная импульсная трубка, без обогрева, предизолированная, бесшовная 316 SS, с внешним диаметром 12х1,0"

    Кол-во: 30

    "Позиция 7"

    "Утепленная импульсная трубка, без обогрева, предизолированная, бесшовная 316 SS, с внешним диаметром 12х1,0"

    Кол-во: 24.5

    "Позиция 8"

    "Утепленная импульсная трубка, без обогрева, предизолированная, бесшовная 316 SS, с внешним диаметром 12х1,0"

    Кол-во: 24.5

    "Позиция 9"

    "Шкаф утепленный стеклопластиковый (для размещения дачика давления) диаганального раскрытия, размерами ВхШхГ 610x470x470 (внутренние 540x420x420) ТУ 3442-001-12189681-2014, в комплекте:"

    Кол-во: 3

    "Позиция 10"

    "Шкаф утепленный стеклопластиковый (для размещения дачика давления) диаганального раскрытия, размерами ВхШхГ 610х470х470 (внутренние 540x420x420) ТУ3442-001-12189681-2014, в комплекте:"

    Кол-во: 3

    "Позиция 11"

    "Утепленная импульсная трубка , без обогрева, предизолированная, бесшовная 316 SS, с внешним диаметром 12x1,0 мм. Количество трубок: 13 шт., по 5 м каждая Температура среды (газа) в трубках -14...0 °C. Максимальное давление газа в трубках 7,4 МПа"

    Кол-во: 65

    "Позиция 12"

    "Утепленная импульсная трубка , без обогрева, предизолированная, бесшовная 316 SS, с внешним диаметром 12x1,0 мм. Количество трубок: 13 шт., по 5 м каждая Температура среды (газа) в трубках -14...0 °C. Максимальное давление газа в трубках 7,4 МПа Предусмотреть обжимной фитинг для подключения к процессу с внешней резьбой М20х1,5 -25 шт. Предусмотреть обжимной фитинг для подключения к прибору с внутренней резьбой М20х1,5 -24 шт."

    Кол-во: 65

    "Позиция 13"

    "Утепленная импульсная трубка , без обогрева, предизолированная, бесшовная 316 SS, с внешним диаметром 12х1,0 мм. Количество трубок: 13 шт., по 5 м каждая Температура среды (газа) в трубках -14^0 С. Максимальное давление газа в трубках 7,4 Мпа"

    Кол-во: 65

    "Позиция 14"

    "Утепленная импульсная трубка , без обогрева, предизолированная, бесшовная 316 SS, с внешним диаметром 12х1,0 мм. Количество трубок: 13 шт., по 5 м каждая Температура среды (газа) в трубках -14..0 С. Максимальное давление газа в трубках 7,4 Мпа"

    Кол-во: 65

    "Позиция 15"

    "Утепленная импульсная трубка , без обогрева, предизолированная, бесшовная 316 SS, с внешним диаметром 12х1,0 мм. Количество трубок: 3 шт., по 5 м каждая Температура среды (газа) в трубках -14..0 С. Максимальное давление газа в трубках 7,4 МПа"

    Кол-во: 15

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