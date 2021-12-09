www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
АП009936
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Закупка оборудования Ризур
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
03.12.2021 10:46
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
119180, Российская Федерация, Москва, Набережная Якиманская, 2
Почтовый адрес
119180, Российская Федерация, Москва, Набережная Якиманская, 2
Контактный телефон
+49 5276 005 17 доб. 49
Факс
{}
Адрес электронной почты
aa.romanov@isource.ru
Ф.И.О. контактного лица
Романов Артем Алексеевич
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Закупка оборудования Ризур
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
09.12.2021 10:00 GMT +309.12.2021 10:0009.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП009936Дата и время окончания срока приема заявок Закупка оборудования РизурМосква
Подведение итогов не позднее
24.12.2021 18:0024.12.2021 18:0024.12.2021 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП009936Подведение итогов не позднее Закупка оборудования РизурМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка оборудования Ризур
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с техническим заданием
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
ЯНАО, г. Новый Уренгой, улица Северная Магистраль, база ООО «Мегатранс»Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ
Все закупки и тендеры АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ
Адрес местонахождения
119180, Российская Федерация, Москва, Набережная Якиманская, 2
28.21.13.129
Документация лота
Кол-во: 30
Кол-во: 30
Кол-во: 12
Кол-во: 102
Кол-во: 111
Кол-во: 30
Кол-во: 24.5
Кол-во: 24.5
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 65
Кол-во: 65
Кол-во: 65
Кол-во: 65
Кол-во: 15
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.