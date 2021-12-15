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    Главная / Торги / Поставка краны шаровые стальные

    Поставка краны шаровые стальные

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь15.12.2021 11:5915.12.2021 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110900332Дата и время окончания срока приема заявок Поставка кранов шаровыхВолгоградПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110900332

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка краны шаровые стальные

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    03.12.2021 11:05

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение.docx

    Приложение___2_Техническое_задание.xlsx

    Приложение___3_Методика_анализа_и_оценки_заявок_участников_Маркетинговых_исследований.docx

    Приложение___1_Проект_договора_для_закупки.doc.doc

    Документация_о_Закупке.docx

    Форма_2_Коммерческого_предложения..xlsx

    итоговый_протокол.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЛГОГРАД
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЛГОГРАД

    Юридический адрес

    403003, ОБЛ ВОЛГОГРАДСКАЯ, Р-Н ГОРОДИЩЕНСКИЙ, РП ГОРОДИЩЕ, ПЕР КРАСНОГО ОКТЯБРЯ, ДОМ 27,

    Почтовый адрес

    400005, г. Волгоград, ул. Коммунистическая, 38

    Контактный телефон

    +7 8442 25-80-30

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    sokolova_yur@vlg-gaz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Соколова Юлия Равильевна

    Место рассмотрения предложений

    Волгоград

    Закупки и тендеры Волгоградская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка кранов шаровых

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    15.12.2021 11:59 GMT +315.12.2021 11:5915.12.2021 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110900332Дата и время окончания срока приема заявок Поставка кранов шаровыхВолгоград

    Дата и время вскрытия заявок

    15.12.2021 11:5915.12.2021 11:5915.12.2021 11:59Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110900332Дата и время вскрытия заявок Поставка кранов шаровыхВолгоград

    Подведение итогов не позднее

    17.12.2021 12:0017.12.2021 12:0017.12.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110900332Подведение итогов не позднее Поставка кранов шаровыхВолгоград

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    17.12.202117.12.2021 12:0017.12.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110900332Подведение итогов не позднее Поставка кранов шаровыхВолгоград

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка кранов шаровых

    Начальная цена

    28 793 637,60

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЛГОГРАД
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЛГОГРАД

    Адрес местонахождения

    403003, ОБЛ ВОЛГОГРАДСКАЯ, Р-Н ГОРОДИЩЕНСКИЙ, РП ГОРОДИЩЕ, ПЕР КРАСНОГО ОКТЯБРЯ, ДОМ 27,

    400005, г. Волгоград, ул. Коммунистическая, 38

    Классификатор ОКПД2

    28.14

    Арматура трубопроводная (арматура)(краны, клапаны и прочие)

    Классификатор ОКВЭД2

    28.14

    Производство арматуры трубопроводной (арматуры)

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1113906/name/61bc4db84abb27.06485540

    17.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство арматуры трубопроводной (арматуры)"

    Кол-во: 1400.00000

    "Позиция 2"

    "Производство арматуры трубопроводной (арматуры)"

    Кол-во: 980.00000

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