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    Главная / Торги / Поставка запасных частей для самосвалов Mercedes-Benz Actros, MAN, TATRA, RENAULT, IVECO (ЧНГКМ "Установка предварительной подготовки газа №4. Этап 3.1, 3.2, 3.3) для нужд АО «СТНГ».

    Поставка запасных частей для самосвалов Mercedes-Benz Actros, MAN, TATRA, RENAULT, IVECO (ЧНГКМ "Установка предварительной подготовки газа №4. Этап 3.1, 3.2, 3.3) для нужд АО «СТНГ».

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь08.12.2021 11:0008.12.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП009935Дата и время окончания срока приема заявок Поставка запасных частей для самосвалов Mercedes-Benz Actros, MAN, TATRA, RENAULT, IVECO (ЧНГКМ "Установка предварительной подготовки газа №4. Этап 3.1, 3.2, 3.3) для нужд АО «СТНГ».Санкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    АП009935

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка запасных частей для самосвалов Mercedes-Benz Actros, MAN, TATRA, RENAULT, IVECO (ЧНГКМ "Установка предварительной подготовки газа №4. Этап 3.1, 3.2, 3.3) для нужд АО «СТНГ».

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    03.12.2021 10:42

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Форма КП Запасные части для самосвалов Mercedes-Benz Actros и седельных тягачей MAN (проект ЧНГКМ)..xlsx

    СТНГ-ЗКП-Типовая форма.doc

    Техническая часть ДЗЦ.docx

    Документация открытого запроса цен СТНГ.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное Общество СтройТрансНефтеГаз
    Все закупки и тендеры АОСТНГ

    Юридический адрес

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, дом 8 литер А

    Почтовый адрес

    121357, Российская Федерация, Москва, Верейская улица, дом 29, строение 134

    Контактный телефон

    +7 495 645-01-60 доб. 4384

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    n.gaydukov@gazartstroy.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Гайдуков Николай Владимирович

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка запасных частей для самосвалов Mercedes-Benz Actros, MAN, TATRA, RENAULT, IVECO (ЧНГКМ "Установка предварительной подготовки газа №4. Этап 3.1, 3.2, 3.3) для нужд АО «СТНГ».

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    08.12.2021 11:00 GMT +308.12.2021 11:0008.12.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП009935Дата и время окончания срока приема заявок Поставка запасных частей для самосвалов Mercedes-Benz Actros, MAN, TATRA, RENAULT, IVECO (ЧНГКМ "Установка предварительной подготовки газа №4. Этап 3.1, 3.2, 3.3) для нужд АО «СТНГ».Санкт-Петербург

    Подведение итогов не позднее

    24.12.2021 12:0024.12.2021 12:0024.12.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП009935Подведение итогов не позднее Поставка запасных частей для самосвалов Mercedes-Benz Actros, MAN, TATRA, RENAULT, IVECO (ЧНГКМ "Установка предварительной подготовки газа №4. Этап 3.1, 3.2, 3.3) для нужд АО «СТНГ».Санкт-Петербург

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    24.12.202124.12.2021 12:0024.12.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП009935Подведение итогов не позднее Поставка запасных частей для самосвалов Mercedes-Benz Actros, MAN, TATRA, RENAULT, IVECO (ЧНГКМ "Установка предварительной подготовки газа №4. Этап 3.1, 3.2, 3.3) для нужд АО «СТНГ».Санкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка запасных частей для самосвалов Mercedes-Benz Actros, MAN, TATRA, RENAULT, IVECO (ЧНГКМ "Установка предварительной подготовки газа №4. Этап 3.1, 3.2, 3.3) для нужд АО «СТНГ».

    Начальная цена

    29 000 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с документациейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с документацией
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Акционерное Общество СтройТрансНефтеГаз»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АОСТНГ
    Все закупки и тендеры АОСТНГ

    Адрес местонахождения

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, дом 8 литер А

    121357, Российская Федерация, Москва, Верейская улица, дом 29, строение 134

    Классификатор ОКПД2

    29

    Средства автотранспортные, прицепы и полуприцепы

    28

    Машины и оборудование, не включенные в другие группировки

    G

    УСЛУГИ ПО ОПТОВОЙ И РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛЕ; УСЛУГИ ПО РЕМОНТУ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И МОТОЦИКЛОВ

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "MAN 81.25505.6909 выключатель"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Смеситель мочевины 51.15230-5019"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "Вискомуфта вентилятора 51.06630.0140"

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "Камера тормозная 81.51101-6481"

    Кол-во: 2

    "Позиция 5"

    "Ролик натяжителя промежуточный 51.95800-6145"

    Кол-во: 1

    "Позиция 6"

    "Болт карданный 06.02813-4915"

    Кол-во: 8

    "Позиция 7"

    "Вал карданный задний 81.39144-6072"

    Кол-во: 1

    "Позиция 8"

    "Вал карданный передний 81.39151-6156"

    Кол-во: 1

    "Позиция 9"

    "Винт 06.02813-4813"

    Кол-во: 12

    "Позиция 10"

    "Винт 06.11251-2005"

    Кол-во: 8

    "Позиция 11"

    "Гайка шлицевая 81.90620-0048"

    Кол-во: 2

    "Позиция 12"

    "Датчик 81.15408-0000"

    Кол-во: 1

    "Позиция 13"

    "Карданный вал 81.39151-6068"

    Кол-во: 1

    "Позиция 14"

    "Колокольная ступица 81.35114-0146"

    Кол-во: 1

    "Позиция 15"

    "Комплект планетарной передачи 81.35112-6026"

    Кол-во: 5

    "Позиция 16"

    "Опора планетарная 81.35114-0067"

    Кол-во: 1

    "Позиция 17"

    "Пусковая шайба 81.36406-0028"

    Кол-во: 1

    "Позиция 18"

    "Стопорная шайба 81.90801-0224"

    Кол-во: 1

    "Позиция 19"

    "Шайба 81.90714-0494"

    Кол-во: 1

    "Позиция 20"

    "Амортизатор кабины Sachs 316702"

    Кол-во: 1

    "Позиция 21"

    "Вал карданный MAN 81391456050"

    Кол-во: 1

    "Позиция 22"

    "Диск сцепления 81.30301-0720"

    Кол-во: 1

    "Позиция 23"

    "Корзина сцепления 81.30305-0239"

    Кол-во: 1

    "Позиция 24"

    "Подшипник выжимной 81.32412-0006"

    Кол-во: 1

    "Позиция 25"

    "Шлицевая гайка A9423560126"

    Кол-во: 1

    "Позиция 26"

    "Амортизатор кабины задний (сверху/внутри) A9438905019"

    Кол-во: 8

    "Позиция 27"

    "Амортизатор кабины задний A9438904619"

    Кол-во: 4

    "Позиция 28"

    "Амортизатор кабины передний A9428900519"

    Кол-во: 4

    "Позиция 29"

    "Амортизатор передней подвески A0063234500"

    Кол-во: 12

    "Позиция 30"

    "Амортизатор подвески задний A0053266000"

    Кол-во: 56

    "Позиция 31"

    "Барабан тормозной задний А3054230701"

    Кол-во: 14

    "Позиция 32"

    "Бачок расширительный главного цилиндра сцепления A9302900015"

    Кол-во: 1

    "Позиция 33"

    "Блок включения аварийной сигнализации A9434460523"

    Кол-во: 3

    "Позиция 34"

    "Блок подготовки воздуха A0014318215"

    Кол-во: 2

    "Позиция 35"

    "Блок предохранителей A0014461058"

    Кол-во: 1

    "Позиция 36"

    "Блок предохранителей Mercedes A0004467558"

    Кол-во: 1

    "Позиция 37"

    "Блок управления КПП 0032600863"

    Кол-во: 1

    "Позиция 38"

    "Вал карданный трансмиссии пердний A6544105207"

    Кол-во: 2

    "Позиция 39"

    "Вал приводной левый A6253307401"

    Кол-во: 2

    "Позиция 40"

    "Вал приводной правый A6253309601"

    Кол-во: 2

    "Позиция 41"

    "Вал тормозной левый A9424230136"

    Кол-во: 1

    "Позиция 42"

    "Вал тормозной правый A9424230036"

    Кол-во: 1

    "Позиция 43"

    "Вилка сцепления A 6552501513"

    Кол-во: 1

    "Позиция 44"

    "Втулка вала вилки сцепления А0029921501"

    Кол-во: 1

    "Позиция 45"

    "Втулка переднего стабилизатора A0003262981 / A0003262481"

    Кол-во: 4

    "Позиция 46"

    "Втулка рессоры М24х62х96 A0003223285"

    Кол-во: 4

    "Позиция 47"

    "Втулка стабилизатора A0003238185"

    Кол-во: 107

    "Позиция 48"

    "Генератор A0141545402 / А0131547902"

    Кол-во: 1

    "Позиция 49"

    "Главный цилиндр сцепления A0022950706"

    Кол-во: 4

    "Позиция 50"

    "Головка цилиндра компресора A5411311119"

    Кол-во: 1

    "Позиция 51"

    "Датчик ABS A0015428718"

    Кол-во: 1

    "Позиция 52"

    "Датчик скорости 217120000101"

    Кол-во: 1

    "Позиция 53"

    "Датчик угла поворота рулевого колеса A9434600049"

    Кол-во: 2

    "Позиция 54"

    "Датчик уровня топлива A0095423018"

    Кол-во: 1

    "Позиция 55"

    "ЖГУТ ЭЛ.-ПРОВОДКИ Q XVK62"

    Кол-во: 1

    "Позиция 56"

    "ЖГУТ ЭЛ.-ПРОВОДКИ Q XVK65"

    Кол-во: 1

    "Позиция 57"

    "ЖГУТ ЭЛ.-ПРОВОДКИ Q XVK66"

    Кол-во: 1

    "Позиция 58"

    "Замок рулевого управления А9434600104"

    Кол-во: 1

    "Позиция 59"

    "Зеркало в сборе A9438107516"

    Кол-во: 1

    "Позиция 60"

    "Зеркало в сборе A9438107616"

    Кол-во: 1

    "Позиция 61"

    "Зеркало заднего вида в сборе, правое A9438106016"

    Кол-во: 3

    "Позиция 62"

    "Зеркало левое в сборе A9438105616"

    Кол-во: 1

    "Позиция 63"

    "Клапан пневматический тормозной системы A0034315706"

    Кол-во: 1

    "Позиция 64"

    "Клапан тормоза стояночного A0044303581"

    Кол-во: 2

    "Позиция 65"

    "Клапан ускорительный тормозной системы A0054298944"

    Кол-во: 1

    "Позиция 66"

    "Комплект прокладок компрессора A5411300620"

    Кол-во: 2

    "Позиция 67"

    "Комплект ремонтный шруса внутреннего А9443300560"

    Кол-во: 15

    "Позиция 68"

    "Комплект ремонтный шруса наружного A6593300651"

    Кол-во: 11

    "Позиция 69"

    "Конус синхронизатора A9472602845"

    Кол-во: 1

    "Позиция 70"

    "Коренной лист передней рессоры A9443200702-1"

    Кол-во: 9

    "Позиция 71"

    "Коробка переключения передач X00280088780"

    Кол-во: 1

    "Позиция 72"

    "Корпус ФГОТ с подкачкой A0004774508"

    Кол-во: 4

    "Позиция 73"

    "Крестовина карданного вала (40x104.5) A3813370511"

    Кол-во: 14

    "Позиция 74"

    "Крестовина карданого вала A0004101628"

    Кол-во: 2

    "Позиция 75"

    "Набор подшипников генератора A0009807215"

    Кол-во: 2

    "Позиция 76"

    "Насос гидроусилителя руля A0034602280"

    Кол-во: 3

    "Позиция 77"

    "Насос омывателя MERCEDES Actros FEBI 23208"

    Кол-во: 1

    "Позиция 78"

    "Насос подъема кузова 276/16 0276 2001 016"

    Кол-во: 1

    "Позиция 79"

    "Натяжитель ремня A5412001870"

    Кол-во: 1

    "Позиция 80"

    "Обойма подшипника A3463561415"

    Кол-во: 4

    "Позиция 81"

    "Палец колодки А9429940009"

    Кол-во: 4

    "Позиция 82"

    "Палец колодки тормозной A6594210018"

    Кол-во: 4

    "Позиция 83"

    "Планетарная передача A 9423501609"

    Кол-во: 1

    "Позиция 84"

    "Пневмогидроусилитель сцепления A0002540447"

    Кол-во: 2

    "Позиция 85"

    "Подушка рессоры A0003250796"

    Кол-во: 10

    "Позиция 86"

    "Подшипник 031.357"

    Кол-во: 4

    "Позиция 87"

    "Подшипник КПП A 0089815325"

    Кол-во: 1

    "Позиция 88"

    "Подшипник КПП A 0139810605"

    Кол-во: 1

    "Позиция 89"

    "Подшипник КПП A 0169811205"

    Кол-во: 1

    "Позиция 90"

    "Поршневая группа компрессора A5411300008"

    Кол-во: 2

    "Позиция 91"

    "Пружина стяжная колодок A9459930010"

    Кол-во: 10

    "Позиция 92"

    "Радиатор отопителя A0008300720"

    Кол-во: 1

    "Позиция 93"

    "Ремкомплект ступицы А9403500335"

    Кол-во: 2

    "Позиция 94"

    "Ремкомплект тяги реактивной A0003502705"

    Кол-во: 2

    "Позиция 95"

    "Ремкомплект цилиндра подьема кузова Meiller 44169040010"

    Кол-во: 1

    "Позиция 96"

    "Ремкомплект шкворня с пальцем 4.91579"

    Кол-во: 4

    "Позиция 97"

    "Ремкомплект шкворня с пальцем DT 4.91579"

    Кол-во: 2

    "Позиция 98"

    "Ремкомплект, шкворень кулака поворотного A0003301319"

    Кол-во: 11

    "Позиция 99"

    "Ремкомплект,шкворень поворотного кулака A6253300119"

    Кол-во: 9

    "Позиция 100"

    "Рессора подвески передняя A9443200702; A6593200502"

    Кол-во: 32

    "Позиция 101"

    "Рычаг стеклоочистителя справа A 9418201044"

    Кол-во: 1

    "Позиция 102"

    "Рычаг стеклоочистителя A9418200944"

    Кол-во: 1

    "Позиция 103"

    "Сайлентблок переднего стабилизатора A0003237585"

    Кол-во: 8

    "Позиция 104"

    "Сайлентблок стабилизатора задний A0003264481"

    Кол-во: 47

    "Позиция 105"

    "Сальник задней ступицы А0169975647"

    Кол-во: 73

    "Позиция 106"

    "Сальник ступицы задней 145x175x13 А0139979447"

    Кол-во: 2

    "Позиция 107"

    "Сальник ступицы передней 120x150x15 А0049971847"

    Кол-во: 3

    "Позиция 108"

    "Сальник ступицы передний А0159975847"

    Кол-во: 42

    "Позиция 109"

    "Сиденье A94391050029F27"

    Кол-во: 2

    "Позиция 110"

    "Стартер А0051515001"

    Кол-во: 1

    "Позиция 111"

    "Сцепление в сборе Febi 105141"

    Кол-во: 3

    "Позиция 112"

    "Термостат A0052032675"

    Кол-во: 2

    "Позиция 113"

    "Трещотка автоматическая левая A9454200938"

    Кол-во: 9

    "Позиция 114"

    "Трещотка автоматическая правая A9454200438"

    Кол-во: 2

    "Позиция 115"

    "Трещотка тормозная автоматическая правая A9454200338"

    Кол-во: 2

    "Позиция 116"

    "Трещотка тормозная автоматическая левая A9454200238"

    Кол-во: 8

    "Позиция 117"

    "Трос лебедки запасного колеса 00009053093"

    Кол-во: 1

    "Позиция 118"

    "Турбокомпрессор A0090965999"

    Кол-во: 1

    "Позиция 119"

    "Тяга поперечная А9423302103"

    Кол-во: 1

    "Позиция 120"

    "Тяга рулевая поперечная A9423302103"

    Кол-во: 1

    "Позиция 121"

    "Тяга рулевая поперечная A9443300203"

    Кол-во: 4

    "Позиция 122"

    "Тяга рулевая продольная L=958мм A0034604205"

    Кол-во: 1

    "Позиция 123"

    "Уплотнительное кольцо A0149971246"

    Кол-во: 1

    "Позиция 124"

    "Цилиндр горного тормоза A0001400859"

    Кол-во: 1

    "Позиция 125"

    "Шайба стопорная ступичной гайки A3463560073"

    Кол-во: 2

    "Позиция 126"

    "Шайба упорная приводного вала А3463320062"

    Кол-во: 2

    "Позиция 127"

    "Шланг гидравлический насоса подъема кабины A9305532982"

    Кол-во: 1

    "Позиция 128"

    "Электромотор стеклоподъемника слева A0008204908"

    Кол-во: 4

    "Позиция 129"

    "Электромотор стеклоподъемника справа A0008205008"

    Кол-во: 4

    "Позиция 130"

    "Электронный блок управления A0004463061"

    Кол-во: 1

    "Позиция 131"

    "Воздуховод Mercedes A9415281182"

    Кол-во: 1

    "Позиция 132"

    "Генератор Mercedes A0141545402"

    Кол-во: 1

    "Позиция 133"

    "Датчик ABS переднего моста Sampa 96267"

    Кол-во: 2

    "Позиция 134"

    "Датчик включения блокировки Sampa 094208"

    Кол-во: 4

    "Позиция 135"

    "Замок зажигания Auger 78273"

    Кол-во: 1

    "Позиция 136"

    "Клапан включения блокировки Mercedes A0009975212"

    Кол-во: 3

    "Позиция 137"

    "Корпус дифференциала Euroricambi 56170353"

    Кол-во: 1

    "Позиция 138"

    "Корпус переднего моста Mercedes A6563310301"

    Кол-во: 1

    "Позиция 139"

    "Кран тормозной главный Cojali 2232004"

    Кол-во: 1

    "Позиция 140"

    "Лебедка подъема запасного колеса Meiller 780703"

    Кол-во: 1

    "Позиция 141"

    "Натяжитель ремня генератора с роликом Sampa 061326"

    Кол-во: 1

    "Позиция 142"

    "Обшивка двери Mercedes А94372701717D66MB"

    Кол-во: 1

    "Позиция 143"

    "Пневмогидроусилитель сцепления ПГУ Knorr Bremse 625375AM"

    Кол-во: 1

    "Позиция 144"

    "Подушка рессоры Mercedes A0003250596"

    Кол-во: 10

    "Позиция 145"

    "Прокладка головки компрессора TruckTec 0115063"

    Кол-во: 1

    "Позиция 146"

    "Сальник 160*180*10"

    Кол-во: 6

    "Позиция 147"

    "Сцепление в сборе Valeo 805167"

    Кол-во: 1

    "Позиция 148"

    "Тяга V-образная Sampa 095373"

    Кол-во: 2

    "Позиция 149"

    "Тяга рулевая продольная L=893 Mercedes A0024606205"

    Кол-во: 1

    "Позиция 150"

    "Цилиндр сцепления главный Diesel Technic 4.64180"

    Кол-во: 1

    "Позиция 151"

    "Цилиндр сцепления главный Sampa 202.075"

    Кол-во: 1

    "Позиция 152"

    "Цилиндр усилителя руля Mercedes A0004664592"

    Кол-во: 1

    "Позиция 153"

    "Шайба упорная МВ А3463370962"

    Кол-во: 2

    "Позиция 154"

    "Энергоаккумулятор Mercedes A0174204118"

    Кол-во: 4

    "Позиция 155"

    "A 944 350 05 23 RS дифференциал"

    Кол-во: 1

    "Позиция 156"

    "A0003200144 резиновый буфер"

    Кол-во: 2

    "Позиция 157"

    "A9443503939 комплект шестерен"

    Кол-во: 1

    "Позиция 158"

    "Амортизатор кабины задний (сверху/внутри) A9438905019"

    Кол-во: 2

    "Позиция 159"

    "Амортизатор кабины задний A9438904619"

    Кол-во: 2

    "Позиция 160"

    "Амортизатор подвески задний A0053266000"

    Кол-во: 4

    "Позиция 161"

    "Блок включения аварийной сигнализации A9434460523"

    Кол-во: 1

    "Позиция 162"

    "Диск сцепления A0162505403"

    Кол-во: 1

    "Позиция 163"

    "Комплект ремонтный шруса наружного A6593300651"

    Кол-во: 1

    "Позиция 164"

    "Крестовина карданного вала (40x104.5) A3813370511"

    Кол-во: 2

    "Позиция 165"

    "Палец колодки А9429940009"

    Кол-во: 4

    "Позиция 166"

    "Пневмогидроусилитель сцепления A0002540447"

    Кол-во: 1

    "Позиция 167"

    "Суппорт тормозной задняя ось A9424230306"

    Кол-во: 1

    "Позиция 168"

    "Термостат A0052032675"

    Кол-во: 4

    "Позиция 169"

    "Трещотка автоматическая левая A9454200938"

    Кол-во: 2

    "Позиция 170"

    "Трещотка тормозная автоматическая правая A9454200338"

    Кол-во: 1

    "Позиция 171"

    "Трещотка тормозная автоматическая левая A9454200238"

    Кол-во: 1

    "Позиция 172"

    "Энергоаккумулятор A0194209118"

    Кол-во: 1

    "Позиция 173"

    "Втулка стабилизатора Mercedes A0003200644"

    Кол-во: 2

    "Позиция 174"

    "A0019817205 конический роликоподшипник"

    Кол-во: 2

    "Позиция 175"

    "A6523300088 гайка"

    Кол-во: 1

    "Позиция 176"

    "A9423502123 дифференциал"

    Кол-во: 1

    "Позиция 177"

    "Амортизатор кабины задний A9438904619"

    Кол-во: 2

    "Позиция 178"

    "Амортизатор передней подвески A0063234500"

    Кол-во: 2

    "Позиция 179"

    "Трещотка автоматическая левая A9454200938"

    Кол-во: 1

    "Позиция 180"

    "Трещотка автоматическая правая A9454200438"

    Кол-во: 1

    "Позиция 181"

    "Шайба стопорная N070952060102"

    Кол-во: 1

    "Позиция 182"

    "Шарикоподшипник радиальный A0059815925"

    Кол-во: 1

    "Позиция 183"

    "Вал редуктора Mercedes A9423530235"

    Кол-во: 1

    "Позиция 184"

    "Генератор Bosch 0124555065"

    Кол-во: 1

    "Позиция 185"

    "A 541 200 18 70 НАТЯЖИТЕЛЬ РЕМНЯ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 186"

    "A0002540447 усилитель сцепления"

    Кол-во: 1

    "Позиция 187"

    "A0003237585 САЙЛЕНТ-БЛОК"

    Кол-во: 16

    "Позиция 188"

    "A0003250596 резиновая опора"

    Кол-во: 4

    "Позиция 189"

    "A0007200079 Стеклоподъемник левый"

    Кол-во: 1

    "Позиция 190"

    "A0007200179 Стеклоподъемник правый"

    Кол-во: 1

    "Позиция 191"

    "A0008204908 электродвигатель стеклоподъемника"

    Кол-во: 1

    "Позиция 192"

    "A0008205008 электродвигатель стеклоподъемника"

    Кол-во: 1

    "Позиция 193"

    "A0009805315 комплект подшиников"

    Кол-во: 1

    "Позиция 194"

    "A0015451809 включкения блокировки"

    Кол-во: 3

    "Позиция 195"

    "A0022950706 главный цилиндр"

    Кол-во: 1

    "Позиция 196"

    "A0028113333 зеркальный элемент"

    Кол-во: 1

    "Позиция 197"

    "A0034604205 продольная рулевая тяга"

    Кол-во: 1

    "Позиция 198"

    "A0039819005 роликоподшипник"

    Кол-во: 1

    "Позиция 199"

    "A0059810505 роликоподшипник"

    Кол-во: 1

    "Позиция 200"

    "A005981145 роликоподшипник"

    Кол-во: 1

    "Позиция 201"

    "A0059816905 роликоподшипник"

    Кол-во: 1

    "Позиция 202"

    "A0063234500 амортизатор"

    Кол-во: 2

    "Позиция 203"

    "A0063266800 амортизатор"

    Кол-во: 4

    "Позиция 204"

    "A0121546802 ГЕНЕРАТОР"

    Кол-во: 1

    "Позиция 205"

    "A0139978946 уплотнительное кольцо"

    Кол-во: 8

    "Позиция 206"

    "A0159810005 подшипник"

    Кол-во: 1

    "Позиция 207"

    "A0159975747 уплотнительное кольцо"

    Кол-во: 2

    "Позиция 208"

    "A0159975847 уплотнительное кольцо"

    Кол-во: 2

    "Позиция 209"

    "A0242504601 сцепление в сборе"

    Кол-во: 1

    "Позиция 210"

    "A0279972248 уплотнительное кольцо"

    Кол-во: 2

    "Позиция 211"

    "A3463560073 предохранитель"

    Кол-во: 10

    "Позиция 212"

    "A3813370511 крестовина"

    Кол-во: 4

    "Позиция 213"

    "A3814010571 шпилька крепления колеса"

    Кол-во: 40

    "Позиция 214"

    "A3814010771 ШПИЛЬКА КРЕПЛЕНИЯ КОЛЕСА"

    Кол-во: 80

    "Позиция 215"

    "A4943340059 уплотнительное кольцо"

    Кол-во: 2

    "Позиция 216"

    "A6253300119 ремкомплект шкворня"

    Кол-во: 2

    "Позиция 217"

    "A6253300619 ремкомплект шкворня"

    Кол-во: 2

    "Позиция 218"

    "A6253307401 приводной вал"

    Кол-во: 1

    "Позиция 219"

    "A6253309601 приводной вал"

    Кол-во: 1

    "Позиция 220"

    "A6523300088 ступичная гайка"

    Кол-во: 2

    "Позиция 221"

    "A6593300651 ремкомплект"

    Кол-во: 2

    "Позиция 222"

    "A9415281182 шланг"

    Кол-во: 1

    "Позиция 223"

    "A9428900519 амортизатор"

    Кол-во: 2

    "Позиция 224"

    "A9438105616 зеркало наружное"

    Кол-во: 1

    "Позиция 225"

    "A9438106016 зеркало наружное"

    Кол-во: 1

    "Позиция 226"

    "A9438904619 амортизатор"

    Кол-во: 2

    "Позиция 227"

    "A9443200702 параболическая рессора"

    Кол-во: 2

    "Позиция 228"

    "A9443300203 тяга схождения"

    Кол-во: 1

    "Позиция 229"

    "A9443300560 ремкомплект"

    Кол-во: 2

    "Позиция 230"

    "A9443500523 RS дифференциал"

    Кол-во: 1

    "Позиция 231"

    "A9443503939 комплект шестерен"

    Кол-во: 1

    "Позиция 232"

    "A9454200038 рег. механизм"

    Кол-во: 1

    "Позиция 233"

    "A9454200138 рег. механизм"

    Кол-во: 1

    "Позиция 234"

    "A9454200238 рег. механизм"

    Кол-во: 1

    "Позиция 235"

    "A9454200338 рег. механизм"

    Кол-во: 1

    "Позиция 236"

    "A9454200438 рег. механизм"

    Кол-во: 1

    "Позиция 237"

    "A9454200938 рег. механизм"

    Кол-во: 1

    "Позиция 238"

    "Барабан тормозной передний A6584210301"

    Кол-во: 3

    "Позиция 239"

    "Блок включения аварийной сигнализации A9434460523"

    Кол-во: 4

    "Позиция 240"

    "ГОЛОВКА PALM M16X1.5 (ЖЕЛТАЯ) С ФИЛЬТРОМ 49820275400 355618.002"

    Кол-во: 2

    "Позиция 241"

    "Коренной лист передней рессоры A9443200702-1"

    Кол-во: 4

    "Позиция 242"

    "Обойма подшипника A3463561415"

    Кол-во: 4

    "Позиция 243"

    "Пневмогидроусилитель сцепления A0002540447"

    Кол-во: 1

    "Позиция 244"

    "Стеклоподъемник левый A0007200079"

    Кол-во: 1

    "Позиция 245"

    "Энергоаккумулятор A0194209918"

    Кол-во: 2

    "Позиция 246"

    "Энергоаккумулятор A0204200018"

    Кол-во: 2

    "Позиция 247"

    "Датчик Mercedes A0061531228"

    Кол-во: 1

    "Позиция 248"

    "Комплект подшипников генератора Mercedes A0009805315"

    Кол-во: 3

    "Позиция 249"

    "Сайлентблок Mercedes A0003237585"

    Кол-во: 4

    "Позиция 250"

    "Стеклоподъемник Mercedes A0008204908"

    Кол-во: 1

    "Позиция 251"

    "Тяга реактивная Mercedes A9483502505"

    Кол-во: 2

    "Позиция 252"

    "Зеркало левое в сборе A9438105616"

    Кол-во: 2

    "Позиция 253"

    "Стекло боковое левое A0007200018"

    Кол-во: 1

    "Позиция 254"

    "Стекло лобовое A9436710510"

    Кол-во: 1

    "Позиция 255"

    "Стекло кабины заднее Mercedes A9736780210"

    Кол-во: 1

    "Позиция 256"

    "Амортизатор кабины задний A9438904619"

    Кол-во: 30

    "Позиция 257"

    "Амортизатор кабины передний A9428900519"

    Кол-во: 30

    "Позиция 258"

    "Амортизатор передней подвески A0063234500"

    Кол-во: 50

    "Позиция 259"

    "Амортизатор подвески задний A0053266000"

    Кол-во: 70

    "Позиция 260"

    "Барабан тормозной задний А3054230701"

    Кол-во: 20

    "Позиция 261"

    "Барабан тормозной передний A6584210301"

    Кол-во: 10

    "Позиция 262"

    "Блок подготовки воздуха A0014318215"

    Кол-во: 5

    "Позиция 263"

    "Вал приводной левый A6253307401"

    Кол-во: 10

    "Позиция 264"

    "Вал приводной правый A6253309601"

    Кол-во: 10

    "Позиция 265"

    "Втулка переднего стабилизатора A0003262981 / A0003262481"

    Кол-во: 40

    "Позиция 266"

    "Втулка рессоры М24х62х96 A0003223285"

    Кол-во: 30

    "Позиция 267"

    "Втулка стабилизатора A0003238185"

    Кол-во: 100

    "Позиция 268"

    "Гайка M22x1,5 крепленния колеса A0004010672 / 21226395"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 269"

    "Гайка амортизатора N913023016001"

    Кол-во: 20

    "Позиция 270"

    "Гайка болта карданного вала М12х1,25 N308673012003"

    Кол-во: 100

    "Позиция 271"

    "Генератор A0141545402 / А0131547902"

    Кол-во: 5

    "Позиция 272"

    "Головка цилиндра компресора A5411311119"

    Кол-во: 5

    "Позиция 273"

    "Датчик ABS A0015428718"

    Кол-во: 10

    "Позиция 274"

    "Датчик блокировки дифференциала A0015458409"

    Кол-во: 15

    "Позиция 275"

    "Диск колесный стальной 8,5Х24 A0014018902"

    Кол-во: 5

    "Позиция 276"

    "К-т сцепления (однодисковый) A0212500601"

    Кол-во: 6

    "Позиция 277"

    "Клапан пневматический тормозной системы A0034315706"

    Кол-во: 3

    "Позиция 278"

    "Колодка тормозная задняя A6594200419"

    Кол-во: 20

    "Позиция 279"

    "Колодка тормозная передняя A6594200619"

    Кол-во: 10

    "Позиция 280"

    "Кольцо беговое сальника передней стурицы A3463320151"

    Кол-во: 30

    "Позиция 281"

    "Кольцо уплотнительное 255x5 A0279972248"

    Кол-во: 15

    "Позиция 282"

    "Комплект барабанных тормозных накладок задних A6594233610"

    Кол-во: 150

    "Позиция 283"

    "Комплект барабанных тормозных накладок передних A6174231330"

    Кол-во: 80

    "Позиция 284"

    "Комплект прокладок компрессора A5411300620"

    Кол-во: 15

    "Позиция 285"

    "Комплект ремонтный шруса внутреннего А9443300560"

    Кол-во: 40

    "Позиция 286"

    "Комплект ремонтный шруса наружного A6593300651"

    Кол-во: 40

    "Позиция 287"

    "Коренной лист передней рессоры A9443200702-1"

    Кол-во: 20

    "Позиция 288"

    "Коробка переключения передач X00280088780"

    Кол-во: 1

    "Позиция 289"

    "Кран главный тормозной A0034319506"

    Кол-во: 10

    "Позиция 290"

    "Крестовина карданного вала (40x104.5) A3813370511"

    Кол-во: 20

    "Позиция 291"

    "Крестовина карданого вала A0004101628"

    Кол-во: 30

    "Позиция 292"

    "Механизм рулевой A9304601400"

    Кол-во: 5

    "Позиция 293"

    "Модулятор тормозной оси ведущий мост и задн.мост основной A0004294324"

    Кол-во: 5

    "Позиция 294"

    "Мотор отопителя A0130101616"

    Кол-во: 15

    "Позиция 295"

    "Набор подшипников генератора A0009807215"

    Кол-во: 10

    "Позиция 296"

    "Насос гидроусилителя руля A0034602280"

    Кол-во: 15

    "Позиция 297"

    "Натяжитель ремня A5412001870"

    Кол-во: 25

    "Позиция 298"

    "Обойма подшипника A3463561415"

    Кол-во: 30

    "Позиция 299"

    "Палец колодки тормозной A6594210018"

    Кол-во: 40

    "Позиция 300"

    "Патрубок от радиатора к расширительному бачку A9425063235"

    Кол-во: 5

    "Позиция 301"

    "Патрубок радиатора A9415010282"

    Кол-во: 10

    "Позиция 302"

    "Патрубок радиатора A9425010782"

    Кол-во: 5

    "Позиция 303"

    "Патрубок радиатора A9425011682"

    Кол-во: 5

    "Позиция 304"

    "Патрубок радиатора A9425063635"

    Кол-во: 5

    "Позиция 305"

    "Пневмогидроусилитель сцепления A0002540447"

    Кол-во: 10

    "Позиция 306"

    "Подушка рессоры A0003250796"

    Кол-во: 80

    "Позиция 307"

    "Подшипник выжимной A0022509915"

    Кол-во: 10

    "Позиция 308"

    "Подшипник задней ступицы A0049811005"

    Кол-во: 10

    "Позиция 309"

    "Подшипник передней ступицы внешний 105х160х35 A0049812005"

    Кол-во: 20

    "Позиция 310"

    "Подшипник передней ступицы внутренний А0039818605; A0009809602"

    Кол-во: 20

    "Позиция 311"

    "Подшипник ступицы внутренний A0049810705"

    Кол-во: 10

    "Позиция 312"

    "Поршневая группа компрессора A5411300008"

    Кол-во: 10

    "Позиция 313"

    "Прокладка выпускного коллектора A5411420180"

    Кол-во: 12

    "Позиция 314"

    "Пружина стяжная колодок A9459930010"

    Кол-во: 100

    "Позиция 315"

    "Радиатор отопителя A0008300720"

    Кол-во: 3

    "Позиция 316"

    "Радиатор охлаждения A9425003303"

    Кол-во: 3

    "Позиция 317"

    "Ремкомплект ролика тормозной колодки A3074200339"

    Кол-во: 50

    "Позиция 318"

    "Ремкомплект тяги реактивной A0003502705"

    Кол-во: 20

    "Позиция 319"

    "Ремкомплект шкворня поворотного кулака верхний А3463300019"

    Кол-во: 30

    "Позиция 320"

    "Ремкомплект шкворня поворотного кулака нижний А3463300219"

    Кол-во: 30

    "Позиция 321"

    "Ремкомплект, шкворень кулака поворотного A0003301319"

    Кол-во: 20

    "Позиция 322"

    "Ремкомплект,шкворень поворотного кулака A6253300119"

    Кол-во: 20

    "Позиция 323"

    "Рессора подвески передняя A9443200702; A6593200502"

    Кол-во: 10

    "Позиция 324"

    "Сайлентблок переднего стабилизатора A0003237585"

    Кол-во: 60

    "Позиция 325"

    "Сайлентблок стабилизатора задний A0003264481"

    Кол-во: 60

    "Позиция 326"

    "Сальник 72х105х13 хвостовика редуктора A0209970647"

    Кол-во: 20

    "Позиция 327"

    "Сальник 75х95х10 КПП A0149974346 / A0179973147"

    Кол-во: 20

    "Позиция 328"

    "Сальник вала КПП A0179977647"

    Кол-во: 15

    "Позиция 329"

    "Сальник вала КПП A0219976047"

    Кол-во: 15

    "Позиция 330"

    "Сальник вала тормозного вала 42х58х7 A0039970547"

    Кол-во: 30

    "Позиция 331"

    "Сальник ступицы задней 145x175x13 А0139979447"

    Кол-во: 150

    "Позиция 332"

    "Сальник ступицы передний А0159975847"

    Кол-во: 100

    "Позиция 333"

    "Сальник хвостовика редуктора А0219975947"

    Кол-во: 20

    "Позиция 334"

    "Стабилизатор подвески Mercedes A9483260265"

    Кол-во: 6

    "Позиция 335"

    "Стартер А0051515001"

    Кол-во: 5

    "Позиция 336"

    "Стекло лобовое A9436710510"

    Кол-во: 3

    "Позиция 337"

    "Стекло фонаря заднего левого A0025441290"

    Кол-во: 25

    "Позиция 338"

    "Стекло фонаря заднего правого A0025441690"

    Кол-во: 25

    "Позиция 339"

    "Стойка стабилизатора A9433200437"

    Кол-во: 10

    "Позиция 340"

    "Суппорт тормозной задняя ось A9424230306"

    Кол-во: 14

    "Позиция 341"

    "Сцепление двухдисковое в сборе A0242504901"

    Кол-во: 10

    "Позиция 342"

    "Термостат A0052032675"

    Кол-во: 10

    "Позиция 343"

    "Трещотка автоматическая левая A9454200038"

    Кол-во: 15

    "Позиция 344"

    "Трещотка автоматическая левая A9454200938"

    Кол-во: 15

    "Позиция 345"

    "Трещотка автоматическая правая A9454200438"

    Кол-во: 15

    "Позиция 346"

    "Трещотка тормозная A9454200138"

    Кол-во: 15

    "Позиция 347"

    "Трещотка тормозная автоматическая правая A9454200338"

    Кол-во: 15

    "Позиция 348"

    "Трещотка тормозная автоматическая левая A9454200238"

    Кол-во: 15

    "Позиция 349"

    "Турбокомпрессор A0090965999"

    Кол-во: 5

    "Позиция 350"

    "Тяга V-образная А9483502205"

    Кол-во: 8

    "Позиция 351"

    "Тяга реактивная задней подвески A9483502505"

    Кол-во: 20

    "Позиция 352"

    "Тяга рулевая поперечная A9443300203"

    Кол-во: 10

    "Позиция 353"

    "Тяга рулевая продольная A0024606105"

    Кол-во: 12

    "Позиция 354"

    "Тяга стабилизатора A9433230211"

    Кол-во: 10

    "Позиция 355"

    "Уплотнительное кольцо A0149971246"

    Кол-во: 10

    "Позиция 356"

    "Фара головного света левая A9438206561"

    Кол-во: 3

    "Позиция 357"

    "Фара головного света правая A9438201761"

    Кол-во: 3

    "Позиция 358"

    "Фонарь задний левый A0015406270"

    Кол-во: 15

    "Позиция 359"

    "Фонарь задний правый A0015406370"

    Кол-во: 15

    "Позиция 360"

    "Форсунка в сборе A0020109351"

    Кол-во: 18

    "Позиция 361"

    "Шланг ГУРа А9424660681"

    Кол-во: 10

    "Позиция 362"

    "Шпилька крепления заднего колеса A3814010771"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 363"

    "Шпилька крепления переднего колеса A3814010571"

    Кол-во: 500

    "Позиция 364"

    "Щётка стеклоочистителя A0018207145"

    Кол-во: 100

    "Позиция 365"

    "Электромотор стеклоподъемника слева A0008204908"

    Кол-во: 8

    "Позиция 366"

    "Электромотор стеклоподъемника справа A0008205008"

    Кол-во: 8

    "Позиция 367"

    "Энергоаккумулятор A0194209118"

    Кол-во: 30

    "Позиция 368"

    "Амортизатор кабины задний A9438904619"

    Кол-во: 2

    "Позиция 369"

    "Амортизатор подвески задний A0063266800"

    Кол-во: 2

    "Позиция 370"

    "Втулка стабилизатора A0003238185"

    Кол-во: 4

    "Позиция 371"

    "Генератор A0141545402 / А0131547902"

    Кол-во: 1

    "Позиция 372"

    "Комплект шкворней поворотного кулака A9423300519"

    Кол-во: 2

    "Позиция 373"

    "Коренной лист передней рессоры A9443200702-1"

    Кол-во: 2

    "Позиция 374"

    "Кронштейн реактивной тяги правый нижний A9483251909"

    Кол-во: 1

    "Позиция 375"

    "Маховик A5410300105"

    Кол-во: 1

    "Позиция 376"

    "Подушка рессоры A0003250796"

    Кол-во: 5

    "Позиция 377"

    "Поршневая группа компрессора A5411300008"

    Кол-во: 1

    "Позиция 378"

    "Сайлентблок стабилизатора задний A0003264481"

    Кол-во: 4

    "Позиция 379"

    "Сальник ступицы передний А0159975847"

    Кол-во: 2

    "Позиция 380"

    "Цилиндр силовой рулевой системы A0004663992"

    Кол-во: 1

    "Позиция 381"

    "Циркуляционный насос U4847 9018174A"

    Кол-во: 1

    "Позиция 382"

    "Крепление тяги раздаточной коробки Mercedes A9412851740"

    Кол-во: 1

    "Позиция 383"

    "Кронштейн реактивной тяги Mercedes А9412851640"

    Кол-во: 1

    "Позиция 384"

    "Панель кнопок двери Diesel Technic 4.63416"

    Кол-во: 1

    "Позиция 385"

    "Теплообменник Thermo 90ST Webasto 1317521A"

    Кол-во: 1

    "Позиция 386"

    "Шкворень Diesel Technic 450442"

    Кол-во: 2

    "Позиция 387"

    "2010050094 Крышка головки цилиндра"

    Кол-во: 8

    "Позиция 388"

    "2051020104 Шайба"

    Кол-во: 24

    "Позиция 389"

    "2052210834 Шпилька"

    Кол-во: 8

    "Позиция 390"

    "2052211194 Шпилька"

    Кол-во: 16

    "Позиция 391"

    "2052211244 Шпилька"

    Кол-во: 16

    "Позиция 392"

    "2053513054 Фланец"

    Кол-во: 1

    "Позиция 393"

    "2053513854 Фланец выпуска"

    Кол-во: 1

    "Позиция 394"

    "2054162144 Прокладка"

    Кол-во: 1

    "Позиция 395"

    "2054162154 Прокладка"

    Кол-во: 1

    "Позиция 396"

    "2054170714 Кольцо уплотнительное"

    Кол-во: 5

    "Позиция 397"

    "2054170724 Кольцо уплотнительное"

    Кол-во: 5

    "Позиция 398"

    "2054170734 Кольцо уплотнительное"

    Кол-во: 2

    "Позиция 399"

    "2070880044 Форсунка"

    Кол-во: 8

    "Позиция 400"

    "2076630034 Трубка защитная"

    Кол-во: 16

    "Позиция 401"

    "2474210110 герметик"

    Кол-во: 1

    "Позиция 402"

    "2474210120 герметик"

    Кол-во: 1

    "Позиция 403"

    "2474210130 герметик"

    Кол-во: 1

    "Позиция 404"

    "2474210140 герметик"

    Кол-во: 1

    "Позиция 405"

    "2474210150 герметик"

    Кол-во: 1

    "Позиция 406"

    "2474210180 герметик"

    Кол-во: 1

    "Позиция 407"

    "2474210220 герметик"

    Кол-во: 1

    "Позиция 408"

    "2731103690 Кольцо уплотнительное"

    Кол-во: 1

    "Позиция 409"

    "2735212630 Уплотнение для валов"

    Кол-во: 1

    "Позиция 410"

    "2735212860 Уплотнение для валов"

    Кол-во: 2

    "Позиция 411"

    "2735213430 Уплотнение для валов"

    Кол-во: 1

    "Позиция 412"

    "3093142209 Шпилька"

    Кол-во: 6

    "Позиция 413"

    "3119013060 Кольцо уплотнительное"

    Кол-во: 24

    "Позиция 414"

    "3119013080 Кольцо уплотнительное"

    Кол-во: 8

    "Позиция 415"

    "3119013320 Кольцо уплотнительное"

    Кол-во: 8

    "Позиция 416"

    "3119013320 Кольцо уплотнительное"

    Кол-во: 1

    "Позиция 417"

    "3119013360 Кольцо уплотнительное"

    Кол-во: 1

    "Позиция 418"

    "3119013380 Кольцо уплотнительное"

    Кол-во: 1

    "Позиция 419"

    "3231413710 Упорный подшипник верхний"

    Кол-во: 1

    "Позиция 420"

    "3231413750 Упорный подшипник нижный"

    Кол-во: 1

    "Позиция 421"

    "3231413770 Упорный подшипник верхний"

    Кол-во: 1

    "Позиция 422"

    "4429000780 Клапан выхлопной"

    Кол-во: 8

    "Позиция 423"

    "4429000790 Клапан всасывающий"

    Кол-во: 8

    "Позиция 424"

    "5989710050 герметик"

    Кол-во: 1

    "Позиция 425"

    "Вал распределительный 2011520574"

    Кол-во: 1

    "Позиция 426"

    "Диск сцепления 4429995110"

    Кол-во: 1

    "Позиция 427"

    "Кольцо под форсунку медное 9x15x1,5 4439700230"

    Кол-во: 8

    "Позиция 428"

    "Подшипник выжимной сцепления 9901008910"

    Кол-во: 1

    "Позиция 429"

    "Прокладка клапанной крышки 2054020074"

    Кол-во: 8

    "Позиция 430"

    "Ремкомплект двигателя ТЗС-928.90 2077401024"

    Кол-во: 1

    "Позиция 431"

    "Стекло двери левое 2940070304"

    Кол-во: 1

    "Позиция 432"

    "Толкатель клапана 2070120124"

    Кол-во: 16

    "Позиция 433"

    "Штанга толкателя клапана 2011600094"

    Кол-во: 16

    "Позиция 434"

    "Болт головки цилиндра Tatra 2052382014"

    Кол-во: 24

    "Позиция 435"

    "Вкладыш шатуна Tatra 3231413620"

    Кол-во: 8

    "Позиция 436"

    "Втулка Tatra 3192320660"

    Кол-во: 4

    "Позиция 437"

    "Генератор Tatra 4431150320"

    Кол-во: 1

    "Позиция 438"

    "Кольцо Tatra 2731109310"

    Кол-во: 8

    "Позиция 439"

    "Кольцо уплотнительное Tatra 2010100034"

    Кол-во: 8

    "Позиция 440"

    "Кольцо уплотнительное Tatra 2054240034"

    Кол-во: 16

    "Позиция 441"

    "Кольцо уплотнительное Tatra 2054240054"

    Кол-во: 8

    "Позиция 442"

    "Крышка LUK 4429995130"

    Кол-во: 1

    "Позиция 443"

    "Подшипник упорный нижний Tatra 3231413730"

    Кол-во: 1

    "Позиция 444"

    "Прокладка Tatra 2054032794"

    Кол-во: 1

    "Позиция 445"

    "Прокладка Tatra 2054033004"

    Кол-во: 1

    "Позиция 446"

    "Прокладка выпускного коллектора Tatra 2054030834"

    Кол-во: 8

    "Позиция 447"

    "Прокладка ТКР Tatra 2054270064"

    Кол-во: 1

    "Позиция 448"

    "Сальник 40*62*7 Tatra 2735212620"

    Кол-во: 1

    "Позиция 449"

    "Стартер Tatra 4431150260"

    Кол-во: 1

    "Позиция 450"

    "Трубка выпуска Tatra 2070351344"

    Кол-во: 1

    "Позиция 451"

    "Турбонагнетатель HX50W Holset 4865120140"

    Кол-во: 1

    "Позиция 452"

    "Уплотнение для валов Gufero 2735213060CZ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 453"

    "Уплотнитель Tatra 2784120480"

    Кол-во: 8

    "Позиция 454"

    "Цилиндр с поршнем Tatra 2070830314"

    Кол-во: 8

    "Позиция 455"

    "Шайба цилиндра Tatra 2050955174"

    Кол-во: 8

    "Позиция 456"

    "Шарикоподшипник Tatra 3241623530"

    Кол-во: 1

    "Позиция 457"

    "Шарикоподшипник Tatra 3244150030"

    Кол-во: 1

    "Позиция 458"

    "Шланг Tatra 2731118980"

    Кол-во: 1

    "Позиция 459"

    "Шарикоподшипник Tatra 3244150030"

    Кол-во: 1

    "Позиция 460"

    "Шланг Tatra 2731118980"

    Кол-во: 1

    "Позиция 461"

    "Блок включения аварийной сигнализации A9434460523"

    Кол-во: 1

    "Позиция 462"

    "Клапан пневматический тормозной системы A0034315706"

    Кол-во: 1

    "Позиция 463"

    "Прокладка выпускного коллектора A5411420180"

    Кол-во: 6

    "Позиция 464"

    "Прокладка клапанной крышки A4570160221"

    Кол-во: 2

    "Позиция 465"

    "Пружина стяжная колодок A9459930010"

    Кол-во: 4

    "Позиция 466"

    "Пружина тормозной колодки A3889937110"

    Кол-во: 2

    "Позиция 467"

    "Ремкомплект, шкворень кулака поворотного A0003301319"

    Кол-во: 2

    "Позиция 468"

    "Трещотка автоматическая левая A9454200938"

    Кол-во: 1

    "Позиция 469"

    "Турбокомпрессор A0090965999"

    Кол-во: 1

    "Позиция 470"

    "Подушка рессоры Marshall M7210004"

    Кол-во: 3

    "Позиция 471"

    "Тяга реактивная Mercedes A9483502505"

    Кол-во: 2

    "Позиция 472"

    "81.30725-6120 усилитель сцепления"

    Кол-во: 1

    "Позиция 473"

    "Амортизатор кабины задний 81.41722-6091"

    Кол-во: 2

    "Позиция 474"

    "Вытяжной шланг 81.15210-0109"

    Кол-во: 1

    "Позиция 475"

    "Датчик положения коленвала BOSCH - 0281002662"

    Кол-во: 1

    "Позиция 476"

    "A0012603600 коробка передач"

    Кол-во: 1

    "Позиция 477"

    "A0159811605 кон. роликоподшипник"

    Кол-во: 1

    "Позиция 478"

    "A0159816205 кон. роликоподшипник"

    Кол-во: 1

    "Позиция 479"

    "A0179815105 внутреннее кольцо"

    Кол-во: 1

    "Позиция 480"

    "A0189816610 игольчатый подшипник"

    Кол-во: 1

    "Позиция 481"

    "A0242504601 сцепление"

    Кол-во: 1

    "Позиция 482"

    "A3872620893 кольцевая пружина"

    Кол-во: 1

    "Позиция 483"

    "A3872621093 пружина"

    Кол-во: 1

    "Позиция 484"

    "A3874210201 ТОРМОЗНОЙ БАРАБАН"

    Кол-во: 2

    "Позиция 485"

    "A3892623713 зубчатое колесо"

    Кол-во: 1

    "Позиция 486"

    "A3892624735 синхронизатор"

    Кол-во: 1

    "Позиция 487"

    "A6253307201 ПРИВОДНОЙ ВАЛ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 488"

    "A9452625434 кольцо синхронизатора"

    Кол-во: 2

    "Позиция 489"

    "A9452625617 зубчатое колесо"

    Кол-во: 1

    "Позиция 490"

    "A9452626523 скользящая муфта"

    Кол-во: 1

    "Позиция 491"

    "A9472600545 СИНХРОНИЗАТОР"

    Кол-во: 1

    "Позиция 492"

    "A9472601945 конус синхронизатора"

    Кол-во: 2

    "Позиция 493"

    "A9602620793 кольцевая пружина"

    Кол-во: 1

    "Позиция 494"

    "Амортизатор кабины задний (сверху/внутри) A9438905019"

    Кол-во: 2

    "Позиция 495"

    "Амортизатор кабины задний A9438904619"

    Кол-во: 2

    "Позиция 496"

    "Амортизатор кабины передний A9428900519"

    Кол-во: 2

    "Позиция 497"

    "Амортизатор передней подвески A0063234500"

    Кол-во: 4

    "Позиция 498"

    "Амортизатор подвески задний A0053266000"

    Кол-во: 4

    "Позиция 499"

    "Барабан тормозной задний А3054230701"

    Кол-во: 4

    "Позиция 500"

    "Блок включения аварийной сигнализации A9434460523"

    Кол-во: 1

    "Позиция 501"

    "Втулка стабилизатора A0003238185"

    Кол-во: 8

    "Позиция 502"

    "Генератор A0141545402 / А0131547902"

    Кол-во: 1

    "Позиция 503"

    "Главный цилиндр сцепления A0022950706"

    Кол-во: 1

    "Позиция 504"

    "Кольцо уплотнительное 255x5 A0279972248"

    Кол-во: 4

    "Позиция 505"

    "Кольцо уплотнительное планетарного механизма A04943340059"

    Кол-во: 2

    "Позиция 506"

    "Комплект ремонтный шруса внутреннего А9443300560"

    Кол-во: 2

    "Позиция 507"

    "Комплект ремонтный шруса наружного A6593300651"

    Кол-во: 2

    "Позиция 508"

    "Коренной лист передней рессоры A9443200702-1"

    Кол-во: 2

    "Позиция 509"

    "Корпус маховика A5410101833"

    Кол-во: 1

    "Позиция 510"

    "Крестовина карданого вала A0004101628"

    Кол-во: 2

    "Позиция 511"

    "Пневмогидроусилитель сцепления A0002540447"

    Кол-во: 1

    "Позиция 512"

    "Ремкомплект, шкворень кулака поворотного A0003301319"

    Кол-во: 2

    "Позиция 513"

    "Ремкомплект,шкворень поворотного кулака A6253300119"

    Кол-во: 2

    "Позиция 514"

    "Рессора подвески передняя A9443200702; A6593200502"

    Кол-во: 2

    "Позиция 515"

    "Сальник задней ступицы 145x175x16 А0139978946"

    Кол-во: 8

    "Позиция 516"

    "Сальник ступицы передний А0159975847"

    Кол-во: 4

    "Позиция 517"

    "Трещотка автоматическая левая A9454200038"

    Кол-во: 1

    "Позиция 518"

    "Трещотка автоматическая левая A9454200938"

    Кол-во: 2

    "Позиция 519"

    "Трещотка автоматическая правая A9454200438"

    Кол-во: 2

    "Позиция 520"

    "Энергоаккумулятор A0174200418"

    Кол-во: 2

    "Позиция 521"

    "Вилка выключения сцепления Mercedes A6552501513"

    Кол-во: 1

    "Позиция 522"

    "Воздуховод Mercedes A9415281182"

    Кол-во: 1

    "Позиция 523"

    "Гайка Mercedes A9459900250"

    Кол-во: 1

    "Позиция 524"

    "Лебедка подъема запасного колеса Meiller 780703"

    Кол-во: 1

    "Позиция 525"

    "Лист рессоры передней коренной Mercedes A9483201605-1"

    Кол-во: 4

    "Позиция 526"

    "Подушка рессоры Mercedes A0003250596"

    Кол-во: 4

    "Позиция 527"

    "Сайлентблок Mercedes A0003237585"

    Кол-во: 4

    "Позиция 528"

    "Трещотка левая Mercedes A9454200238"

    Кол-во: 1

    "Позиция 529"

    "Трещотка правая Mercedes A9454200338"

    Кол-во: 1

    "Позиция 530"

    "Трещотка тормозная Mercedes A9454200138"

    Кол-во: 1

    "Позиция 531"

    "Тяга реактивная Mercedes A9483502505"

    Кол-во: 2

    "Позиция 532"

    "Цилиндр ПГУ Wabco 9701500010"

    Кол-во: 1

    "Позиция 533"

    "Энергоаккумулятор Mercedes A0174204118"

    Кол-во: 3

    "Позиция 534"

    "Радиальное уплотнение вала 06.56289-0394"

    Кол-во: 1

    "Позиция 535"

    "Ролик обводной направляющий 51.95800-6111"

    Кол-во: 2

    "Позиция 536"

    "Устройство натяжителя ремня 51.95800-7494"

    Кол-во: 1

    "Позиция 537"

    "Форсунка 51101006127"

    Кол-во: 12

    "Позиция 538"

    "Щетка стеклоочистителя L-700мм"

    Кол-во: 20

    "Позиция 539"

    "Вытяжной шланг"

    Кол-во: 6

    "Позиция 540"

    "Шланг для теплого воздуха"

    Кол-во: 6

    "Позиция 541"

    "Колено шланга теплого воздуха"

    Кол-во: 6

    "Позиция 542"

    "Боковая защита ДВС правая,левая"

    Кол-во: 1

    "Позиция 543"

    "Боковая защита ДВС правая,левая"

    Кол-во: 1

    "Позиция 544"

    "Бак омывателя стекл"

    Кол-во: 1

    "Позиция 545"

    "Накладка тормозная передняя"

    Кол-во: 100

    "Позиция 546"

    "Заклепка пустотельная"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 547"

    "Втулка колодки"

    Кол-во: 20

    "Позиция 548"

    "Продольная рулевая тяга"

    Кол-во: 10

    "Позиция 549"

    "Гайка стопорная 6 - гранная"

    Кол-во: 40

    "Позиция 550"

    "Амортизатор"

    Кол-во: 20

    "Позиция 551"

    "Втулка передних рессор"

    Кол-во: 40

    "Позиция 552"

    "Рессора 2-х листовая"

    Кол-во: 4

    "Позиция 553"

    "Рем комплект направляющие подвески"

    Кол-во: 10

    "Позиция 554"

    "Рем комплект направляющие подвески"

    Кол-во: 10

    "Позиция 555"

    "Фланец"

    Кол-во: 5

    "Позиция 556"

    "Амортизатор заднего моста"

    Кол-во: 20

    "Позиция 557"

    "Зонд измерения уровня жидкости"

    Кол-во: 1

    "Позиция 558"

    "Рычаг независимой подвески"

    Кол-во: 8

    "Позиция 559"

    "Рем комплект направляющие подвески"

    Кол-во: 20

    "Позиция 560"

    "Втулка стабилизатора"

    Кол-во: 20

    "Позиция 561"

    "Втулка стабилизатора"

    Кол-во: 20

    "Позиция 562"

    "Стабилизатор в сборе"

    Кол-во: 1

    "Позиция 563"

    "Кран регулировки уровня сидения"

    Кол-во: 1

    "Позиция 564"

    "Шланг подачи охлаждающей жидкости"

    Кол-во: 1

    "Позиция 565"

    "Втулка переднего стабилизатора внешняя"

    Кол-во: 20

    "Позиция 566"

    "Втулка внешняя стабилизатора"

    Кол-во: 20

    "Позиция 567"

    "Втулка стабилизатора"

    Кол-во: 20

    "Позиция 568"

    "Накладка колодки"

    Кол-во: 160

    "Позиция 569"

    "Пружина растяжная"

    Кол-во: 40

    "Позиция 570"

    "Втулка колодки"

    Кол-во: 20

    "Позиция 571"

    "Тормозной барабан задний"

    Кол-во: 10

    "Позиция 572"

    "Рычаг тормозной"

    Кол-во: 10

    "Позиция 573"

    "Рычаг тормозной"

    Кол-во: 10

    "Позиция 574"

    "Радиальное уплотнение"

    Кол-во: 40

    "Позиция 575"

    "Радиальное уплотнение"

    Кол-во: 40

    "Позиция 576"

    "Блок конический роликовых подшипников задний"

    Кол-во: 20

    "Позиция 577"

    "Амортизатор кабины сзади"

    Кол-во: 20

    "Позиция 578"

    "Подшипник"

    Кол-во: 20

    "Позиция 579"

    "Втулка"

    Кол-во: 20

    "Позиция 580"

    "Амортизатор передний"

    Кол-во: 20

    "Позиция 581"

    "Рем комплект сидения"

    Кол-во: 1

    "Позиция 582"

    "Элемент управления"

    Кол-во: 1

    "Позиция 583"

    "ПГУ"

    Кол-во: 3

    "Позиция 584"

    "Трос для выбора передач"

    Кол-во: 2

    "Позиция 585"

    "Трос для переключения передач"

    Кол-во: 10

    "Позиция 586"

    "Пыльник"

    Кол-во: 5

    "Позиция 587"

    "Запорный подшипник"

    Кол-во: 4

    "Позиция 588"

    "Болт с полупотаем"

    Кол-во: 6

    "Позиция 589"

    "Шаровый шарнир"

    Кол-во: 20

    "Позиция 590"

    "Поперечная рулевая тяга"

    Кол-во: 5

    "Позиция 591"

    "Тормозной рычаг"

    Кол-во: 12

    "Позиция 592"

    "Тормозной рычаг"

    Кол-во: 12

    "Позиция 593"

    "Игольчатый подшипник внутр и нар. Шрус. Пер.моста"

    Кол-во: 40

    "Позиция 594"

    "Радиальное уплотнение передний мост нар.шруса"

    Кол-во: 40

    "Позиция 595"

    "Радиальное уплотнение передний мост нар.шруса"

    Кол-во: 40

    "Позиция 596"

    "Карданный вал"

    Кол-во: 1

    "Позиция 597"

    "Выключатель массы"

    Кол-во: 5

    "Позиция 598"

    "Шланг для надувочного воздуха"

    Кол-во: 2

    "Позиция 599"

    "Стекло заднего фонаря (слева)"

    Кол-во: 8

    "Позиция 600"

    "Стекло заднего фонаря (справа)"

    Кол-во: 8

    "Позиция 601"

    "Стекло ветровое 2042,6*880,2 VSG-SD-GNGT"

    Кол-во: 1

    "Позиция 602"

    "Прокладка клапанной крышки"

    Кол-во: 6

    "Позиция 603"

    "Сальник хвостовика переднего моста"

    Кол-во: 10

    "Позиция 604"

    "Уплотнительное кольцо, резьбовая пробка маслосливн. отверст."

    Кол-во: 5

    "Позиция 605"

    "Сальник редуктора среднего моста 85*110*12/17"

    Кол-во: 10

    "Позиция 606"

    "Ролик обводной"

    Кол-во: 10

    "Позиция 607"

    "карданный вал"

    Кол-во: 1

    "Позиция 608"

    "передний карданный вал"

    Кол-во: 1

    "Позиция 609"

    "задний карданный вал"

    Кол-во: 1

    "Позиция 610"

    "крестовина"

    Кол-во: 10

    "Позиция 611"

    "крестовина"

    Кол-во: 10

    "Позиция 612"

    "крестовина"

    Кол-во: 10

    "Позиция 613"

    "ремкомплект внутреннего шруса"

    Кол-во: 10

    "Позиция 614"

    "устройство для натяжения ремня"

    Кол-во: 10

    "Позиция 615"

    "болт колеса задний"

    Кол-во: 500

    "Позиция 616"

    "сальник хвостовика заднего моста 85*145*12/25"

    Кол-во: 10

    "Позиция 617"

    "барабан тормозной передний"

    Кол-во: 10

    "Позиция 618"

    "болт крепления колеса передний"

    Кол-во: 100

    "Позиция 619"

    "подшипник роликовый ступицы переднего моста"

    Кол-во: 20

    "Позиция 620"

    "вращающееся колесо переднего моста"

    Кол-во: 12

    "Позиция 621"

    "сальник ступицы переднего моста"

    Кол-во: 20

    "Позиция 622"

    "сальник ступицы переднего моста"

    Кол-во: 20

    "Позиция 623"

    "роликовый подшипник"

    Кол-во: 10

    "Позиция 624"

    "ступица переднего колеса"

    Кол-во: 2

    "Позиция 625"

    "гайка шпильки колеса"

    Кол-во: 500

    "Позиция 626"

    "диск сцепления"

    Кол-во: 3

    "Позиция 627"

    "выжимной"

    Кол-во: 5

    "Позиция 628"

    "корзина сцепления"

    Кол-во: 2

    "Позиция 629"

    "компрессор"

    Кол-во: 3

    "Позиция 630"

    "компрессор кондиционера"

    Кол-во: 1

    "Позиция 631"

    "тормозной провод компрессора"

    Кол-во: 3

    "Позиция 632"

    "вискомуфта"

    Кол-во: 3

    "Позиция 633"

    "Помпа"

    Кол-во: 2

    "Позиция 634"

    "Термостат"

    Кол-во: 6

    "Позиция 635"

    "турбокомпрессор"

    Кол-во: 2

    "Позиция 636"

    "генератор"

    Кол-во: 2

    "Позиция 637"

    "стартер"

    Кол-во: 2

    "Позиция 638"

    "датчик температуры"

    Кол-во: 6

    "Позиция 639"

    "5000296396 ЛИПКАЯ ЛЕНТА"

    Кол-во: 1

    "Позиция 640"

    "5010220129 бок. панель"

    Кол-во: 1

    "Позиция 641"

    "5010220133 наруж. панель"

    Кол-во: 1

    "Позиция 642"

    "5010220136 крепление"

    Кол-во: 1

    "Позиция 643"

    "5010220138 крепление"

    Кол-во: 1

    "Позиция 644"

    "5010220160 ПОДКЛАДКА"

    Кол-во: 1

    "Позиция 645"

    "5010220176 направл. крыши"

    Кол-во: 1

    "Позиция 646"

    "5010220234 опора"

    Кол-во: 1

    "Позиция 647"

    "5010220413 уплотняющий молдинг"

    Кол-во: 1

    "Позиция 648"

    "5010220484 ПОДКЛАДКА"

    Кол-во: 1

    "Позиция 649"

    "5010220486 крепление"

    Кол-во: 1

    "Позиция 650"

    "5010225392 ПОДНОЖКА"

    Кол-во: 1

    "Позиция 651"

    "5010225908 СКОБА"

    Кол-во: 1

    "Позиция 652"

    "5010225928 ШАРНИР"

    Кол-во: 1

    "Позиция 653"

    "5010225929 ШАРНИР"

    Кол-во: 1

    "Позиция 654"

    "5010225930 блокировка двери"

    Кол-во: 1

    "Позиция 655"

    "5010309472 компл. упрочнения"

    Кол-во: 1

    "Позиция 656"

    "5010538799 дверная рама"

    Кол-во: 1

    "Позиция 657"

    "5010578517 крышка"

    Кол-во: 1

    "Позиция 658"

    "5010578659 уголок"

    Кол-во: 1

    "Позиция 659"

    "5010605515 затенитель"

    Кол-во: 1

    "Позиция 660"

    "5010628011 солн. козырек"

    Кол-во: 1

    "Позиция 661"

    "5010628065 изолир. материал"

    Кол-во: 1

    "Позиция 662"

    "5010640264 брызговик"

    Кол-во: 1

    "Позиция 663"

    "5600464823 ДВЕРЬ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 664"

    "7420827128 рама стекла двери"

    Кол-во: 1

    "Позиция 665"

    "7420862779 крышка"

    Кол-во: 1

    "Позиция 666"

    "7420862795 зеркало"

    Кол-во: 1

    "Позиция 667"

    "7420862800 крышка"

    Кол-во: 1

    "Позиция 668"

    "7420862809 кожух"

    Кол-во: 1

    "Позиция 669"

    "7420862810 зеркало"

    Кол-во: 1

    "Позиция 670"

    "7420903722 плечо"

    Кол-во: 1

    "Позиция 671"

    "7420939134 брызговик"

    Кол-во: 1

    "Позиция 672"

    "7482148029 уплотняющий молдинг"

    Кол-во: 2

    "Позиция 673"

    "7482161499 уплотняющий молдинг"

    Кол-во: 1

    "Позиция 674"

    "7482234044 дверная ручка"

    Кол-во: 1

    "Позиция 675"

    "7482365212 управл. тросик"

    Кол-во: 1

    "Позиция 676"

    "7484549068 ветровое стекло"

    Кол-во: 1

    "Позиция 677"

    "7485120820 кожух"

    Кол-во: 1

    "Позиция 678"

    "Гайка фланца моста 42100842"

    Кол-во: 2

    "Позиция 679"

    "Патрубок радиатора верхний 41218110"

    Кол-во: 1

    "Позиция 680"

    "Патрубок радиатора нижний 41270113"

    Кол-во: 1

    "Позиция 681"

    "Сальник передней ступицы 40102103"

    Кол-во: 2

    "Позиция 682"

    "Сальник ступицы 40102103"

    Кол-во: 1

    "Позиция 683"

    "Сальник фланца 2го моста к РКПП 40100813"

    Кол-во: 1

    "Позиция 684"

    "Сальник фланца заднего моста 40101623"

    Кол-во: 1

    "Позиция 685"

    "Турбокомпрессор 504194173"

    Кол-во: 1

    "Позиция 686"

    "Тяга поперечная второй оси 41042245"

    Кол-во: 1

    "Позиция 687"

    "Форсунка топливная 504132378"

    Кол-во: 6

    "Позиция 688"

    "Хомут червячный 41270052"

    Кол-во: 4

    "Позиция 689"

    "Верхний патрубок радиатора 41219431"

    Кол-во: 1

    "Позиция 690"

    "Генератор 504028095"

    Кол-во: 1

    "Позиция 691"

    "Датчик включения межколёсной блокировки 98476244"

    Кол-во: 2

    "Позиция 692"

    "Кольцо Iveco 4459025"

    Кол-во: 4

    "Позиция 693"

    "Кольцо стопорное 1301796"

    Кол-во: 8

    "Позиция 694"

    "Корпус термостата в сборе 500381350"

    Кол-во: 1

    "Позиция 695"

    "Нижний патрубок радиатора 41219432"

    Кол-во: 1

    "Позиция 696"

    "Нижний шкворень 4459026"

    Кол-во: 4

    "Позиция 697"

    "Патрубок интеркулера 41201190"

    Кол-во: 1

    "Позиция 698"

    "Патрубок интеркулера 99440309"

    Кол-во: 1

    "Позиция 699"

    "Подшипник передней ступицы 42062903"

    Кол-во: 4

    "Позиция 700"

    "Подшипник полуоси в цапфе 41823129"

    Кол-во: 4

    "Позиция 701"

    "Подшипник шкворня 2476812"

    Кол-во: 8

    "Позиция 702"

    "Сальник ступицы 2476049"

    Кол-во: 8

    "Позиция 703"

    "Сальник ШРУС внутренний 40102113"

    Кол-во: 4

    "Позиция 704"

    "Сальник ШРУСа наружный 40102093"

    Кол-во: 4

    "Позиция 705"

    "Тормозные накладки задней оси с заклёпками 2992123"

    Кол-во: 2

    "Позиция 706"

    "Тормозные накладки передней оси с заклёпками 2992113"

    Кол-во: 2

    "Позиция 707"

    "Фильтр воздушный 2991793"

    Кол-во: 1

    "Позиция 708"

    "Кольцо Iveco 42102779"

    Кол-во: 4

    "Позиция 709"

    "Кольцо Iveco 42103369"

    Кол-во: 4

    "Позиция 710"

    "Кольцо опорное Iveco 2477952"

    Кол-во: 4

    "Позиция 711"

    "Кольцо уплотнительное Iveco 2477955"

    Кол-во: 4

    "Позиция 712"

    "Шайба Iveco 2477954"

    Кол-во: 4

    "Позиция 713"

    "Шкворень Iveco 4459027"

    Кол-во: 4

    "Позиция 714"

    "Вал карданный передний 81.39151-6156"

    Кол-во: 1

    "Позиция 715"

    "Кран ручного тормоза 81523156156"

    Кол-во: 1

    "Позиция 716"

    "Крестовина 81.99917-8469"

    Кол-во: 1

    "Позиция 717"

    "Насос подъема кабины 81417236130"

    Кол-во: 1

    "Позиция 718"

    "Рассеиватель заднего фонаря правый М611824"

    Кол-во: 1

    "Позиция 719"

    "Фара 81253206109"

    Кол-во: 1

    "Позиция 720"

    "Фара противотуманная левая MAN 81.25320.6113"

    Кол-во: 1

    "Позиция 721"

    "Клапан ограничения давления Bosch 1110010024"

    Кол-во: 1

    "Позиция 722"

    "Амортизатор подвески задний A0053266000"

    Кол-во: 7

    "Позиция 723"

    "Болт М20х1,5х290 N000000007028"

    Кол-во: 16

    "Позиция 724"

    "Втулка A 123 997 10 81"

    Кол-во: 1

    "Позиция 725"

    "Главный цилиндр сцепления A0022950706"

    Кол-во: 1

    "Позиция 726"

    "Датчик угла поворота рулевого колеса A9434600049"

    Кол-во: 1

    "Позиция 727"

    "Двигатель стеклоочистителя A0058202142"

    Кол-во: 1

    "Позиция 728"

    "Защита фар MAN TGS с креплением"

    Кол-во: 1

    "Позиция 729"

    "Картер маховика A5410103033 / A5410102933"

    Кол-во: 1

    "Позиция 730"

    "Колодка тормозная задняя A6594200419"

    Кол-во: 6

    "Позиция 731"

    "Комплект барабанных тормозных накладок передних A6174231330"

    Кол-во: 1

    "Позиция 732"

    "кран A0034307381"

    Кол-во: 1

    "Позиция 733"

    "Кронштейн A9412851640"

    Кол-во: 1

    "Позиция 734"

    "Механизм привода щеток стеклоочистителя A9418200441"

    Кол-во: 1

    "Позиция 735"

    "Насос гидроусилителя руля A0034602280"

    Кол-во: 2

    "Позиция 736"

    "Насос омывателя Sampa 202.273"

    Кол-во: 1

    "Позиция 737"

    "Осушитель в сборе 81.52102-6370"

    Кол-во: 1

    "Позиция 738"

    "Пластина защитная колодок тормозных A6594201744"

    Кол-во: 1

    "Позиция 739"

    "Розетка 24V-7 доп-алюм / 6п+1м / HYBSZ GM24S"

    Кол-во: 2

    "Позиция 740"

    "Рычаг тормозной левый 80176С"

    Кол-во: 1

    "Позиция 741"

    "Рычаг тормозной левый 80180С"

    Кол-во: 1

    "Позиция 742"

    "Рычаг тормозной правый 80181С"

    Кол-во: 1

    "Позиция 743"

    "Рычаг тормозной правый 80183С"

    Кол-во: 1

    "Позиция 744"

    "Сайлентблок стабилизатора задний A0003264481"

    Кол-во: 4

    "Позиция 745"

    "Стекло лобовое A9436710510"

    Кол-во: 1

    "Позиция 746"

    "Стекло фары левое A0008264710"

    Кол-во: 2

    "Позиция 747"

    "Тяга реактивная задней подвески A9483502505"

    Кол-во: 2

    "Позиция 748"

    "Тяга рулевая поперечная A9443300203"

    Кол-во: 1

    "Позиция 749"

    "Шайба стопорная N070952060102"

    Кол-во: 1

    "Позиция 750"

    "Шайба упорная приводного вала А3463320062"

    Кол-во: 2

    "Позиция 751"

    "Шланг осушителя 065 405 900 07"

    Кол-во: 1

    "Позиция 752"

    "Шпилька крепления заднего колеса A3814010771"

    Кол-во: 6

    "Позиция 753"

    "Электромотор стеклоподъемника слева A0008204908"

    Кол-во: 1

    "Позиция 754"

    "Электромотор стеклоподъемника справа A0008205008"

    Кол-во: 1

    "Позиция 755"

    "Болт Sampa 102.488"

    Кол-во: 2

    "Позиция 756"

    "Болт крепления реактивной тяги Mercedes N000000005729"

    Кол-во: 4

    "Позиция 757"

    "Вал редуктора Mercedes A9423530235"

    Кол-во: 1

    "Позиция 758"

    "Гайка Mercedes А0019908454"

    Кол-во: 16

    "Позиция 759"

    "Гайка PE Automative 07704200A"

    Кол-во: 8

    "Позиция 760"

    "Клапан ТНВД Diesel Technic 4.62600"

    Кол-во: 1

    "Позиция 761"

    "Кронштейн стабилизатора Mercedes A94132307637390"

    Кол-во: 2

    "Позиция 762"

    "Рассеиватель заднего фонаря Alfa Car AC0015406370"

    Кол-во: 1

    "Позиция 763"

    "Стекло зеркала правое AlfaCar AC0028113433"

    Кол-во: 1

    "Позиция 764"

    "Шланг воздушный Wabco 4527110590"

    Кол-во: 1

    "Позиция 765"

    "Амортизатор кабины задний 81.41722-6091"

    Кол-во: 22

    "Позиция 766"

    "Амортизатор кабины задний A9438904619"

    Кол-во: 54

    "Позиция 767"

    "Амортизатор кабины передний 81.41722-6086"

    Кол-во: 22

    "Позиция 768"

    "Амортизатор кабины передний A9428900519"

    Кол-во: 54

    "Позиция 769"

    "Амортизатор передний 81.43702-6084"

    Кол-во: 16

    "Позиция 770"

    "Ролик натяжителя промежуточный 51.95800-6145"

    Кол-во: 33

    "Позиция 771"

    "Устройство натяжителя ремня 51.95800-7494"

    Кол-во: 4

    "Позиция 772"

    "Насос циркуляционный U4846 24В 9010618A"

    Кол-во: 1

    "Позиция 773"

    "Амортизатор передней подвески A0063234500"

    Кол-во: 2

    "Позиция 774"

    "Амортизатор подвески задний A0053266000"

    Кол-во: 4

    "Позиция 775"

    "Трещотка автоматическая левая A9454200938"

    Кол-во: 1

    "Позиция 776"

    "Трещотка тормозная автоматическая правая A9454200338"

    Кол-во: 1

    "Позиция 777"

    "Трещотка тормозная автоматическая левая A9454200238"

    Кол-во: 1

    "Позиция 778"

    "Барабан тормозной передний A6584210301"

    Кол-во: 2

    "Позиция 779"

    "Насос циркуляционный U4846 24В 9010618A"

    Кол-во: 1

    "Позиция 780"

    "Форсунка в сборе A0020109351"

    Кол-во: 6

    "Позиция 781"

    "Датчик скорости Sampa 093.224"

    Кол-во: 1

    "Позиция 782"

    "Цилиндр сцепления рабочий Sachs 486283000131"

    Кол-во: 1

    "Позиция 783"

    "Сальник задней полуоси 90310Т0008"

    Кол-во: 1

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    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
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    Требуется задаток
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    1 220 100
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    1
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    Открытый аукцион на повышение в электронной форме по продаже движимого имущества: Транспортное средство (ТС): марка, модель ТС – Специальный колесный тягач КЗКТ-74287 № АВ 68-74 с полуприцепом КЗКТ-93883 № АВ 68-62, наименование (тип ТС) – колесный, год изготовления – 2003., расположенный по адресу: Самарская обл.,Волжский р-н, с.п.Лопатино, в 1 км северо-восточнее с. Лопатино, д.1. 2. Сведения о продавце (собственнике) имущества: ООО «Газпром трансгаз Самара».
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