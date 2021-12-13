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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
32110900144
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Услуги по техническому обслуживанию и ремонту легковых автомобилей и легких грузовых автотранспортных средств
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Маркетинговые исследования
Дата публикации
03.12.2021 10:45
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
362040, Российская Федерация, Республика Северная Осетия-Алания, Владикавказ, Максима Горького, 6
Почтовый адрес
362040, Российская Федерация, Республика Северная Осетия-Алания, Владикавказ, Максима Горького, 6
Контактный телефон
+7 8672 40-84-55
Факс
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Адрес электронной почты
ikoev_ai@rgk-rso.ru
Ф.И.О. контактного лица
Икоев Алан Ибрагимович
Место рассмотрения предложений
Владикавказ, ул. М. Горького, 6
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Услуги по техническому обслуживанию и ремонту легковых автомобилей и легких грузовых автотранспортных средств
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Услуги по техническому обслуживанию и ремонту легковых автомобилей и легких грузовых автотранспортных средств
Начальная цена
4 110 766,80
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ ВЛАДИКАВКАЗ
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ ВЛАДИКАВКАЗ
Адрес местонахождения
362040, Российская Федерация, Республика Северная Осетия-Алания, Владикавказ, Максима Горького, 6
45.20.1
45.20.1
Документация лота
Кол-во: 1.00000
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