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    Главная / Торги / Услуги технической (пультовой) охраны: Оказание услуг по охране Объектов и Имущества Заказчика путем принятия мер реагирования на сигнальную информацию от технических средств охраны (охранная, тревожная, пожарная сигнализации), установленных на Объектах Заказчика (далее, в т.ч. техническая/пультовая охрана). Консультирование и подготовка рекомендаций по вопросам правомерной защиты от противоправных посягательств.

    Услуги технической (пультовой) охраны: Оказание услуг по охране Объектов и Имущества Заказчика путем принятия мер реагирования на сигнальную информацию от технических средств охраны (охранная, тревожная, пожарная сигнализации), установленных на Объектах Заказчика (далее, в т.ч. техническая/пультовая охрана). Консультирование и подготовка рекомендаций по вопросам правомерной защиты от противоправных посягательств.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.12.2021 11:5913.12.2021 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110900187Дата и время окончания срока приема заявок Услуги технической (пультовой) охраны: Оказание услуг по охране Объектов и Имущества Заказчика путем принятия мер реагирования на сигнальную информацию от технических средств охраны (охранная, тревожная, пожарная сигнализации), установленных на Объектах Заказчика (далее, в т.ч. техническая/пультовая охрана). Консультирование и подготовка рекомендаций по вопросам правомерной защиты от противоправных посягательств.ИвановоПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110900187

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    188-2021_КО

    Наименование закупки

    Услуги технической (пультовой) охраны: Оказание услуг по охране Объектов и Имущества Заказчика путем принятия мер реагирования на сигнальную информацию от технических средств охраны (охранная, тревожная, пожарная сигнализации), установленных на Объектах Заказчика (далее, в т.ч. техническая/пультовая охрана). Консультирование и подготовка рекомендаций по вопросам правомерной защиты от противоправных посягательств.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    03.12.2021 10:49

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Приложение_6_Акт_о_начале_оказания_услуг.docx

    Приложение_к_Форме_1___ЦП.docx

    Приложение_2_Соглашение_о_конфиденциальности.docx

    Извещение_об_осуществлении_конкурентного_отбора_в_эл.ф.___188_2021_КО.doc

    Документация_188_2021_КО.docx

    Приложение_1_Копия_лицензии.docx

    Приложение_3_Перечень_Объектов_охраны.docx

    Приложение_4_Инструкция_о_взаимодействии.docx

    Приложение_5_Штрафные_санкции.docx

    Приложение___1_к_Документации___188_2021_КО___Проект_договора.doc

    Приложение__2_к_Документации___188_2021_КО___Техническая_часть.docx

    Приложение__3_к_Документации___188_2021_КО___Методика_анализа_и_оценки_заявок.docx

    Приложение_к_Форме_1___ТП.docx

    Протокол_188_2021_КО.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ИВАНОВО
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ИВАНОВО

    Юридический адрес

    153020, ОБЛ ИВАНОВСКАЯ, Г ИВАНОВО, УЛ ОКУЛОВОЙ, 59,

    Почтовый адрес

    153020, г. Иваново, ул. Окуловой, д.59

    Контактный телефон

    +7 915 844-09-34

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    VAKurkina@gpgr-ivanovo.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Мазалов Сергей Владимирович

    Место рассмотрения предложений

    Иваново

    Закупки и тендеры Ивановская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Услуги технической (пультовой) охраны: Оказание услуг по охране Объектов и Имущества Заказчика путем принятия мер реагирования на сигнальную информацию от технических средств охраны (охранная, тревожная, пожарная сигнализации), установленных на Объектах Заказчика (далее, в т.ч. техническая/пультовая охрана). Консультирование и подготовка рекомендаций по вопросам правомерной защиты от противоправных посягательств.

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    16.12.202116.12.2021 23:5916.12.2021 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110900187Подведение итогов не позднее Услуги технической (пультовой) охраны: Оказание услуг по охране Объектов и Имущества Заказчика путем принятия мер реагирования на сигнальную информацию от технических средств охраны (охранная, тревожная, пожарная сигнализации), установленных на Объектах Заказчика (далее, в т.ч. техническая/пультовая охрана). Консультирование и подготовка рекомендаций по вопросам правомерной защиты от противоправных посягательств.Иваново

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Услуги технической (пультовой) охраны: Оказание услуг по охране Объектов и Имущества Заказчика путем принятия мер реагирования на сигнальную информацию от технических средств охраны (охранная, тревожная, пожарная сигнализации), установленных на Объектах Заказчика (далее, в т.ч. техническая/пультовая охрана). Консультирование и подготовка рекомендаций по вопросам правомерной защиты от противоправных посягательств.

    Начальная цена

    1 357 604,78

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ИВАНОВО
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ИВАНОВО

    Адрес местонахождения

    153020, ОБЛ ИВАНОВСКАЯ, Г ИВАНОВО, УЛ ОКУЛОВОЙ, 59,

    153020, г. Иваново, ул. Окуловой, д.59

    Классификатор ОКПД2

    80.10.19.000

    Услуги в области обеспечения безопасности прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    80.10

    Деятельность частных охранных служб

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1111678/name/61b9fbf4610816.40178340

    15.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Деятельность частных охранных служб"

    Кол-во: 1.00000

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