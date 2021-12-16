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    Главная / Торги / Поставка продукции электротехнической

    Поставка продукции электротехнической

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь16.12.2021 10:0016.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110900254Дата и время окончания срока приема заявок Поставка продукции электротехническойТамбовПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110900254

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    304/12-2021-МИ

    Наименование закупки

    Поставка продукции электротехнической

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Маркетинговые исследования

    Дата публикации

    03.12.2021 10:58

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение.docx

    _Документация.docx

    __Приложение_к_письму_о_подаче_зявки__коммерческое_предложение_продукция_электр.xlsx

    Приложение_2___Техническая_часть_продукция_электротехническая_2022.docx

    _Приложение_3___Методика_анализа_и_оценки_заявок.docx

    Приложение_1_Проект_договора.doc

    МИ_Протокол_итоговый_электрика.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТАМБОВ
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТАМБОВ

    Юридический адрес

    392000, ОБЛ ТАМБОВСКАЯ, Г ТАМБОВ, УЛ МОСКОВСКАЯ, ДОМ 19Д,

    Почтовый адрес

    392000 г. Тамбов, ул. Московская, д. 19 "Д"

    Контактный телефон

    4752 доб.784187

    Факс

    Адрес электронной почты

    pchelintseva_oa@gro68.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Пчелинцева Олеся Анатольевна

    Место рассмотрения предложений

    Тамбов

    Закупки и тендеры Тамбовская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка продукции электротехнической

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    17.12.202117.12.2021 17:0017.12.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110900254Подведение итогов не позднее Поставка продукции электротехническойТамбов

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка продукции электротехнической

    Начальная цена

    749 386,80

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТАМБОВ
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТАМБОВ

    Адрес местонахождения

    392000, ОБЛ ТАМБОВСКАЯ, Г ТАМБОВ, УЛ МОСКОВСКАЯ, ДОМ 19Д,

    392000 г. Тамбов, ул. Московская, д. 19 "Д"

    Классификатор ОКПД2

    27.33

    Изделия электроустановочные

    Классификатор ОКВЭД2

    27.33

    Производство электроустановочных изделий

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1113698/name/61bc4211d3c853.76498953

    17.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Бирка для маркировки кабелей до 1 кВ квадратная 55x55"

    Кол-во: 570

    "Позиция 2"

    "Бирка кабельная (треугольник 55х55х55 мм)"

    Кол-во: 356

    "Позиция 3"

    "Бокс навесной КМПн 2/5 с прозрачной дверью IP55"

    Кол-во: 3

    "Позиция 4"

    "Бокс КМПн 2/9 55"

    Кол-во: 1

    "Позиция 5"

    "Вилка прямая без заземления"

    Кол-во: 5

    "Позиция 6"

    "Вилка штепсельная з/к белая прямая 16А"

    Кол-во: 7

    "Позиция 7"

    "Вилка штепсельная з/к белая прямая 16А"

    Кол-во: 118

    "Позиция 8"

    "Вилка штепсельная В16-001 резиновая евро"

    Кол-во: 1

    "Позиция 9"

    "Вилка штепсельная угловая с З/К"

    Кол-во: 5

    "Позиция 10"

    "Вилка угловая с заземлением белая"

    Кол-во: 10

    "Позиция 11"

    "Вставка плавкая НПН2-60-40А-У3"

    Кол-во: 6

    "Позиция 12"

    "Выключатель автоматический ВА 47-29 B16А 1-полюсный"

    Кол-во: 20

    "Позиция 13"

    "Выключатель автоматический ВА 47-29 С16А 1-полюсный"

    Кол-во: 57

    "Позиция 14"

    "Выключатель автоматический ABB S201 С16 1п"

    Кол-во: 20

    "Позиция 15"

    "Выключатель автоматический ВА 47-29 С20А 1-полюсный"

    Кол-во: 8

    "Позиция 16"

    "Выключатель автоматический ВА 47-29 B25А 1-полюсный"

    Кол-во: 3

    "Позиция 17"

    "Выключатель автоматический ВА 47-29 С25А 1-полюсный"

    Кол-во: 37

    "Позиция 18"

    "Выключатель автоматический ВА 47-29 B16А 2-полюсный"

    Кол-во: 12

    "Позиция 19"

    "Выключатель автоматический ВА 47-29 С16А 2-полюсный"

    Кол-во: 12

    "Позиция 20"

    "Выключатель автоматический ВА 47-29 С25А 2-полюсный"

    Кол-во: 9

    "Позиция 21"

    "Выключатель 1-клавишный слоновая кость Etika"

    Кол-во: 25

    "Позиция 22"

    "Выключатель 2-клавишный слоновая кость Etika"

    Кол-во: 11

    "Позиция 23"

    "Выключатель 1-клавишная открытая установка 10А/250В белый Quteo"

    Кол-во: 28

    "Позиция 24"

    "Выключатель 2-клавишная открытая установка 10А/250В белый Quteo"

    Кол-во: 9

    "Позиция 25"

    "Выключатель автоматический дифференциальный АД12 16А/30мА 2-полюсный"

    Кол-во: 3

    "Позиция 26"

    "Гильза кабельная медная неизолированная луженая ГМЛ 16"

    Кол-во: 74

    "Позиция 27"

    "Гильза кабельная медная неизолированная луженая ГМЛ 35"

    Кол-во: 86

    "Позиция 28"

    "Гильза кабельная медная неизолированная луженая ГМЛ 50"

    Кол-во: 42

    "Позиция 29"

    "Датчик движения TechnoLight LX28A"

    Кол-во: 33

    "Позиция 30"

    "Зажим анкерный клиновой DN123"

    Кол-во: 2

    "Позиция 31"

    "Зажим анкерный ЗАБ 16-25"

    Кол-во: 64

    "Позиция 32"

    "Зажим винтовой ЗВИ-15"

    Кол-во: 10

    "Позиция 33"

    "Зажим клеммный ЗНИ-10мм"

    Кол-во: 10

    "Позиция 34"

    "Зажим клеммный ЗНИ-6"

    Кол-во: 10

    "Позиция 35"

    "Зажим ответвительный изолированный ЗОИ 16-70/1.5-10"

    Кол-во: 10

    "Позиция 36"

    "Зажим ответвительный изолированный ЗОИ 16-95/2.5-35"

    Кол-во: 41

    "Позиция 37"

    "Изолента ПВХ 15мм"

    Кол-во: 56

    "Позиция 38"

    "Изолента ПВХ B15мм L20м"

    Кол-во: 49

    "Позиция 39"

    "Изолента ПВХ синяя B19мм L20м Safeline"

    Кол-во: 3

    "Позиция 40"

    "Изолента ПВХ белая B19мм L20м Safeline"

    Кол-во: 17

    "Позиция 41"

    "Изолента ПВХ 19мм черная"

    Кол-во: 125

    "Позиция 42"

    "Изолента х/б 200гр"

    Кол-во: 38

    "Позиция 43"

    "Изолента х/б 650гр"

    Кол-во: 2

    "Позиция 44"

    "Изолятор опорный ИО-10-3.75 II УЗ"

    Кол-во: 8

    "Позиция 45"

    "Изолятор проходной ИП-10/630-7.5"

    Кол-во: 2

    "Позиция 46"

    "Изолятор штыревой стеклянный ШС-10Д"

    Кол-во: 6

    "Позиция 47"

    "Кабель-канал 20х10"

    Кол-во: 6

    "Позиция 48"

    "Кабель-канал 25х25"

    Кол-во: 10

    "Позиция 49"

    "Клемма 222 412 2.5х4.0 мм2"

    Кол-во: 60

    "Позиция 50"

    "Клемма 222 413 2х2.5 мм2"

    Кол-во: 60

    "Позиция 51"

    "Клемма 222 415 5х(0.08-2.5 (4) мм2)"

    Кол-во: 30

    "Позиция 52"

    "Клемма 273 503 3х1.5 мм2"

    Кол-во: 10

    "Позиция 53"

    "Клемма 773 302 2х(1.0-2.5) мм2"

    Кол-во: 20

    "Позиция 54"

    "Клеммник 773 304 4х(1.0-2.5) мм2"

    Кол-во: 20

    "Позиция 55"

    "Колодка клеммная PA12-10A-10mm"

    Кол-во: 20

    "Позиция 56"

    "Клипса для гофро трубы ДУ20"

    Кол-во: 1120

    "Позиция 57"

    "Клипса для гофро трубы ДУ32"

    Кол-во: 305

    "Позиция 58"

    "Колпачок термоусаживаемый ТСТ САР 32/16.5"

    Кол-во: 52

    "Позиция 59"

    "Контактор КМИ-34012"

    Кол-во: 2

    "Позиция 60"

    "Коробка распаячная для открытой проводки L85хB85хH40 IP55"

    Кол-во: 13

    "Позиция 61"

    "Коробка распаячная для открытой проводки 2604 100х100х50мм IР55"

    Кол-во: 10

    "Позиция 62"

    "Коробка распределительная ОП 80х80х40 IP55"

    Кол-во: 2

    "Позиция 63"

    "Коробка распределительная 100х100х50мм IP65"

    Кол-во: 2

    "Позиция 64"

    "Коробка установочная для скрытой проводки СП 68х45"

    Кол-во: 10

    "Позиция 65"

    "Коробка установочная скрытой проводки для г/к СП 68х45"

    Кол-во: 19

    "Позиция 66"

    "Крепление фасадное 50"

    Кол-во: 50

    "Позиция 67"

    "Кронштейн анкерный Install СА-1500"

    Кол-во: 36

    "Позиция 68"

    "Кронштейн анкерный КАМ-4000 (СА 1500/2000)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 69"

    "Лента бандажная F207 Niled"

    Кол-во: 261.7

    "Позиция 70"

    "Металлорукав IEK РЗ-ЦХ ДУ15мм"

    Кол-во: 2

    "Позиция 71"

    "Металлорукав РЗ-ЦХ ДУ32 IEK"

    Кол-во: 67

    "Позиция 72"

    "Муфта кабельная соединительная термоусаживаемая 3СТП-10 150-240"

    Кол-во: 2

    "Позиция 73"

    "Набор цветных термоусадочных трубок КВТ Колорит"

    Кол-во: 5

    "Позиция 74"

    "Наконечник гильза НШвИ 1,5-8 с изолированным фланцем черный DKC (упаковка 500 шт)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 75"

    "Наконечник кабельный алюминиевый ТА 16-8-5,4"

    Кол-во: 40

    "Позиция 76"

    "Наконечник кабельный алюминиевый неизолированный ТА 35-10-8"

    Кол-во: 10

    "Позиция 77"

    "Наконечник кабельный алюминиевый неизолированный ТА 35-10-8"

    Кол-во: 10

    "Позиция 78"

    "Наконечник кабельный алюминиевый ТА 70-10-12"

    Кол-во: 62

    "Позиция 79"

    "Наконечник кабельный медный неизолированный луженый ТМЛ 2.5-6-2.6"

    Кол-во: 242

    "Позиция 80"

    "Наконечник медный ТМЛ 6-5-4"

    Кол-во: 28

    "Позиция 81"

    "Наконечник кабельный медный неизолированный луженый КВТ ТМЛ 10-6-5"

    Кол-во: 66

    "Позиция 82"

    "Наконечник кабельный медный неизолированный ТМЛ 16-8-6"

    Кол-во: 141

    "Позиция 83"

    "Наконечник кабельный медный неизолированный луженый ТМЛ 35-10-9"

    Кол-во: 276

    "Позиция 84"

    "Наконечник кабельный медный неизолированный луженый ТМЛ 50-10-11"

    Кол-во: 240

    "Позиция 85"

    "Наконечник кабельный медный неизолированный луженый ТМЛ 70-10-13"

    Кол-во: 172

    "Позиция 86"

    "Ограничитель импульсных напряжений ОИН1-275-12.5-II"

    Кол-во: 2

    "Позиция 87"

    "Ограничитель импульсных перенапряжений ОПС1-B 1Р"

    Кол-во: 6

    "Позиция 88"

    "Оконцеватель термоусаживаемый ОГТ-55/25"

    Кол-во: 108

    "Позиция 89"

    "Перчатка термоусаживаемая ТУП 3-1 37/14"

    Кол-во: 32

    "Позиция 90"

    "Перчатка термоусаживаемая ТУп 2 60/23к"

    Кол-во: 10

    "Позиция 91"

    "Перчатка термоусаживаемая ТУп 3 60/25к"

    Кол-во: 50

    "Позиция 92"

    "Предохранитель ВП2Б-1В-0.5А-250В"

    Кол-во: 20

    "Позиция 93"

    "Предохранитель ВП 2Б-1 10А"

    Кол-во: 20

    "Позиция 94"

    "Предохранитель плавкий ВПБ6-23 2А 250В"

    Кол-во: 3

    "Позиция 95"

    "Предохранитель ПКТ 101-10-31,5-12,5"

    Кол-во: 4

    "Позиция 96"

    "Предохранитель ПКТ 101-10-2-31,5 У3"

    Кол-во: 10

    "Позиция 97"

    "Разрядник РВО-10"

    Кол-во: 2

    "Позиция 98"

    "Рамка 1-постовая слоновая кость Etika"

    Кол-во: 49

    "Позиция 99"

    "Рейка DIN оцинкованная сталь L125 см"

    Кол-во: 18

    "Позиция 100"

    "Реле контроля напряжения VА-40"

    Кол-во: 2

    "Позиция 101"

    "Реле задержки выключения ORT.12-240 В АС/DC"

    Кол-во: 1

    "Позиция 102"

    "Розетка 2P+E слоновая кость Etika"

    Кол-во: 23

    "Позиция 103"

    "Розетка 2-местная 2P+E слоновая кость Etika"

    Кол-во: 24

    "Позиция 104"

    "Розетка открытая установка с заземляющим контактом 16А/250В белая Quteo"

    Кол-во: 18

    "Позиция 105"

    "Розетка одноместная для открытой установки 10 А"

    Кол-во: 10

    "Позиция 106"

    "Розетка двухместная для открытой установки без заземляющих контактов"

    Кол-во: 10

    "Позиция 107"

    "Розетка двухместная для скрытой установки без заземляющих контактов"

    Кол-во: 10

    "Позиция 108"

    "Розетка открытая установка с заземляющим контактом 2-местная 16А/250В белая Quteo"

    Кол-во: 41

    "Позиция 109"

    "Розетка двухместная для открытой установки 16А"

    Кол-во: 2

    "Позиция 110"

    "Скрепа для фиксации ленты крепления NC20"

    Кол-во: 153

    "Позиция 111"

    "Соединитель болтовой СБ-0"

    Кол-во: 20

    "Позиция 112"

    "Соединитель болтовой СБ-0 16/25 мм (латунный болт)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 113"

    "Соединитель болтовой 4СБ-25/50"

    Кол-во: 32

    "Позиция 114"

    "Соединитель кабельный болтовой СБ-1 35/50"

    Кол-во: 60

    "Позиция 115"

    "Трансформатор СТ-Е-411413,5"

    Кол-во: 10

    "Позиция 116"

    "Трансформатор ОМП-4/10/0,23"

    Кол-во: 2

    "Позиция 117"

    "Труба ПВХ гибкая гофрированная D16мм лёгкая с протяжкой"

    Кол-во: 20

    "Позиция 118"

    "Труба ПВХ гибкая гофрированная D20мм лёгкая с протяжкой"

    Кол-во: 520

    "Позиция 119"

    "Труба ПВХ гибкая гофрированная D20мм лёгкая с протяжкой"

    Кол-во: 710

    "Позиция 120"

    "Труба ПВХ гибкая гофрированная D25мм лёгкая с протяжкой"

    Кол-во: 10

    "Позиция 121"

    "Труба гофрированная ПНД с протяжкой D32мм"

    Кол-во: 10

    "Позиция 122"

    "Труба гофрированная ПВХ ДУ32"

    Кол-во: 180

    "Позиция 123"

    "Трубка термоусадочная ТУТ 16/8"

    Кол-во: 7

    "Позиция 124"

    "Трубка термоусадочная ТУТ 40/20"

    Кол-во: 5

    "Позиция 125"

    "Фотореле ФР 602"

    Кол-во: 13

    "Позиция 126"

    "Фотореле AZH-S Плюс"

    Кол-во: 2

    "Позиция 127"

    "Стяжка кабельная нейлоновая неоткрывающаяся 3.6х150мм"

    Кол-во: 2

    "Позиция 128"

    "Хомут нейлоновый для кабеля 2,5х100мм"

    Кол-во: 70

    "Позиция 129"

    "Хомут нейлоновый для кабеля 3,6х200"

    Кол-во: 1340

    "Позиция 130"

    "Хомут кабельный нейлоновый B3.6хL300мм"

    Кол-во: 16

    "Позиция 131"

    "Хомут нейлоновый для кабеля 4.8х350"

    Кол-во: 21

    "Позиция 132"

    "Хомут нейлоновый для кабеля L400хS4.8мм"

    Кол-во: 375

    "Позиция 133"

    "Шина нулевая 6х9мм 12 отв.с изолятором на DIN-рейку"

    Кол-во: 10

    "Позиция 134"

    "Щит распределительный пластиковый ЩРН-П-8"

    Кол-во: 2

    "Позиция 135"

    "Щит распределительный встраиваемый ЩРВ-П-12"

    Кол-во: 1

    "Позиция 136"

    "Щит распределительный навесной ЩРН-12з-1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 137"

    "Щит учетно-распределительный навесной ЩРУН 1/12"

    Кол-во: 6

    "Позиция 138"

    "Корпус металлический ЩРн-18з-1 36 УХЛЗ IP31"

    Кол-во: 1

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