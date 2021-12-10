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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
ГП112371
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Периметральное ограждение (комплект)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
03.12.2021 11:10
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
121357, Г МОСКВА, УЛ ВЕРЕЙСКАЯ, ДОМ 29, СТРОЕНИЕ 33, ЭТ/КОМ 2/10
Почтовый адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ БУТЛЕРОВА, ДОМ 17, ЭТ/КОМ 4/97
Контактный телефон
+7 925 646-00-39
Факс
+7 495 649-30-67
Адрес электронной почты
marinev@promstroi-group.ru
Ф.И.О. контактного лица
Марин Евгений Витальевич
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Ограждение (комплект)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
10.12.2021 11:15 GMT +310.12.2021 11:1510.12.2021 11:15Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112371Дата и время окончания срока приема заявок Ограждение (комплект)Москва
Подведение итогов не позднее
17.12.2021 12:0017.12.2021 12:0017.12.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112371Подведение итогов не позднее Ограждение (комплект)Москва
Текущий статус
Подведение итогов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Ограждение (комплект)
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
...
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ПРОМСТРОЙ
Все закупки и тендеры АО ПРОМСТРОЙ
Адрес местонахождения
121357, Г МОСКВА, УЛ ВЕРЕЙСКАЯ, ДОМ 29, СТРОЕНИЕ 33, ЭТ/КОМ 2/10
117342, Г МОСКВА, УЛ БУТЛЕРОВА, ДОМ 17, ЭТ/КОМ 4/97
42.99.19.142
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 233
Кол-во: 232
Кол-во: 1016
Кол-во: 472
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 59
Кол-во: 24
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