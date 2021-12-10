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    Главная / Торги / Периметральное ограждение (комплект)

    Периметральное ограждение (комплект)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.12.2021 11:1510.12.2021 11:15Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112371Дата и время окончания срока приема заявок Ограждение (комплект)МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП112371

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    АГПЗ-КП-КК-П-841

    Наименование закупки

    Периметральное ограждение (комплект)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    03.12.2021 11:10

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Форма_КП.xlsx

    211109_Типовая_форма_договора_поставки.ПС.ред.1.4.doc

    Чертеж_ограждения_штаба.pdf

    ТЗ__МТР_.docx

    Информационная_карта_запроса_предложения.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПРОМСТРОЙ
    Все закупки и тендеры АО ПРОМСТРОЙ

    Юридический адрес

    121357, Г МОСКВА, УЛ ВЕРЕЙСКАЯ, ДОМ 29, СТРОЕНИЕ 33, ЭТ/КОМ 2/10

    Почтовый адрес

    117342, Г МОСКВА, УЛ БУТЛЕРОВА, ДОМ 17, ЭТ/КОМ 4/97

    Контактный телефон

    +7 925 646-00-39

    Факс

    +7 495 649-30-67

    Адрес электронной почты

    marinev@promstroi-group.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Марин Евгений Витальевич

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Ограждение (комплект)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    10.12.2021 11:15 GMT +310.12.2021 11:1510.12.2021 11:15Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112371Дата и время окончания срока приема заявок Ограждение (комплект)Москва

    Подведение итогов не позднее

    17.12.2021 12:0017.12.2021 12:0017.12.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112371Подведение итогов не позднее Ограждение (комплект)Москва

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    17.12.202117.12.2021 12:0017.12.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112371Подведение итогов не позднее Ограждение (комплект)Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Ограждение (комплект)

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    ...

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    ...Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    ...
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПРОМСТРОЙ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ПРОМСТРОЙ
    Все закупки и тендеры АО ПРОМСТРОЙ

    Адрес местонахождения

    121357, Г МОСКВА, УЛ ВЕРЕЙСКАЯ, ДОМ 29, СТРОЕНИЕ 33, ЭТ/КОМ 2/10

    117342, Г МОСКВА, УЛ БУТЛЕРОВА, ДОМ 17, ЭТ/КОМ 4/97

    Классификатор ОКПД2

    42.99.19.142

    Ограды (заборы) металлические

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Панель 3D яч.50х200мм, диамм. 4мм. высота 2.00х2.5м, 4 ребра жесткости. RAL 6005 зеленый"

    Кол-во: 233

    "Позиция 2"

    "Столб 83х63х1,5*3000мм профилированный, без применения сварки, оцинкованный снаружи и внутри, с замковым соединением seam-lock. 2-х слойное дополнительное защищенное покрытие и поломерно-порошкове покрытие. Заглушка RAL 6005 зеленый+заглушка пласт. Черн."

    Кол-во: 232

    "Позиция 3"

    "Крепеж П образный RAL 6005 зеленый 35х45мм+саморез RAL 6005 зеленый"

    Кол-во: 1016

    "Позиция 4"

    "Г-образный кронштейн под «Егоза»"

    Кол-во: 472

    "Позиция 5"

    "_Ворота распашные 4000*2000 _Столбы 80*80мм*3000мм _Заглушка 80*80мм _Рамка 60*40мм, заполнение панель ЗД 50*20*4мм термодифузионное цинковое ГОСТ Р 9.316 2006 +.Порошкове покрытие RAL"

    Кол-во: 2

    "Позиция 6"

    "_Калитка распашная 900*2000 _Столбы 80*80*3000мм _Заглушка 80*80 мм _Рамка 60*40 мм. Заполнение панель 3Д яч. 50*200*5мм термодифузионнон цинковое ГОСТ Р9.316.2006 +.Порошковое покрытие RAL 6005 зеленый"

    Кол-во: 2

    "Позиция 7"

    "АКЛ СББ 500 «ЕГОЗА» 10м в бухте"

    Кол-во: 59

    "Позиция 8"

    "Проволока натяжная оцинкованная диам. 2,5 мм (для крепления АКЛ Егоза) в бухте 100м"

    Кол-во: 24

    "Позиция 9"

    "Саморез по металлу 5.5*38мм"

    Кол-во: 944

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