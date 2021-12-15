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    Главная / Торги / ЗАПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЙ № 03-346-2021 В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ ПО ОТБОРУ ОРГАНИЗАЦИИ НА ПОСТАВКИ ТОВАРОВ

    ЗАПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЙ № 03-346-2021 В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ ПО ОТБОРУ ОРГАНИЗАЦИИ НА ПОСТАВКИ ТОВАРОВ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь15.12.2021 08:0015.12.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110900176Дата и время окончания срока приема заявок Поставка запасных частей для транспортных средств (Фильтры).ВоронежПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110900176

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    ЗАПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЙ № 03-346-2021 В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ ПО ОТБОРУ ОРГАНИЗАЦИИ НА ПОСТАВКИ ТОВАРОВ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    03.12.2021 10:48

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Проект_договора_поставки_товаров_03_346_2021.docx

    Документация_03_346_2021.docx

    Извещение_об_осуществлении_запроса_предложений_в_электронной_форме_03_346_2021.docx

    Лот__1_Техническое_задание_03_346_2021.xls

    Лот__1_форма_Коммерческого_предложения_03_346_2021.xlsx

    Протокол__2_оценка__сопоставление_и_подведение_итогов.rar

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОРОНЕЖ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОРОНЕЖ

    Юридический адрес

    394018, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ НИКИТИНСКАЯ, ДОМ 50А,

    Почтовый адрес

    394018 г.Воронеж, ул.Никитинская, 50а

    Контактный телефон

    +7 473 250-26-70

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    degtyarev@gazpromvrn.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Дегтярев Дмитрий Григорьевич

    Место рассмотрения предложений

    Воронеж

    Закупки и тендеры Воронежская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка запасных частей для транспортных средств (Фильтры).

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    15.12.2021 08:00 GMT +315.12.2021 08:0015.12.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110900176Дата и время окончания срока приема заявок Поставка запасных частей для транспортных средств (Фильтры).Воронеж

    Дата и время вскрытия заявок

    15.12.2021 08:0015.12.2021 08:0015.12.2021 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110900176Дата и время вскрытия заявок Поставка запасных частей для транспортных средств (Фильтры).Воронеж

    Подведение итогов не позднее

    22.12.2021 17:0022.12.2021 17:0022.12.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110900176Подведение итогов не позднее Поставка запасных частей для транспортных средств (Фильтры).Воронеж

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    22.12.202122.12.2021 17:0022.12.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110900176Подведение итогов не позднее Поставка запасных частей для транспортных средств (Фильтры).Воронеж

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка запасных частей для транспортных средств (Фильтры).

    Начальная цена

    500 400,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с условиями и требованиями документации процедуры

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями и требованиями документации процедурыРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями и требованиями документации процедуры

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОРОНЕЖ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОРОНЕЖ

    Адрес местонахождения

    394018, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ НИКИТИНСКАЯ, ДОМ 50А,

    394018 г.Воронеж, ул.Никитинская, 50а

    Классификатор ОКПД2

    29.32

    Комплектующие и принадлежности для автотранспортных средств прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    29.32

    Производство прочих комплектующих и принадлежностей для автотранспортных средств

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1112953/name/61bb378bb4fe01.68078842

    16.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство прочих комплектующих и принадлежностей для автотранспортных средств"

    Кол-во: 1.00000

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