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Номер извещения
АП009933
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Оказание услуг по техническому обслуживанию и технической поддержке блочно-модульной паровой котельной и котельной, работающей на диатермическом масле
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
03.12.2021 10:25
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117218, Российская Федерация, Москва, ул. Кржижановского, д. 14, к. 3, помещение XVII, комната 39
Почтовый адрес
117218, Российская Федерация, Москва, ул. Кржижановского, д. 14, к. 3, помещение XVII, комната 39
Контактный телефон
+7 495 777-26-01 доб. 56896
Адрес электронной почты
ZAKUPKI_ES@gazprom-neft.ru
Ф.И.О. контактного лица
Рудов Сергей Анатольевич
Место рассмотрения заявок
г. Москва
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по техническому обслуживанию и технической поддержке блочно-модульной паровой котельной и котельной, работающей на ди
Дата и время окончания срока приема заявок
13.12.2021 17:00 GMT +313.12.2021 17:0013.12.2021 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП009933Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по техническому обслуживанию и технической поддержке блочно-модульной паровой котельной и котельной, работающей на диг. Москва
Текущий статус
Архив
Предмет договора
Оказание услуг по техническому обслуживанию и технической поддержке блочно-модульной паровой котельной и котельной, работающей на ди
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