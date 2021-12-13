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    Главная / Торги / Оказание услуг по техническому обслуживанию и технической поддержке блочно-модульной паровой котельной и котельной, работающей на диатермическом масле

    Оказание услуг по техническому обслуживанию и технической поддержке блочно-модульной паровой котельной и котельной, работающей на диатермическом масле

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.12.2021 17:0013.12.2021 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП009933Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по техническому обслуживанию и технической поддержке блочно-модульной паровой котельной и котельной, работающей на диг. МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, ПАО "Газпром нефть"

    Номер извещения

    АП009933

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    01-0086937-363-2021

    Наименование закупки

    Оказание услуг по техническому обслуживанию и технической поддержке блочно-модульной паровой котельной и котельной, работающей на диатермическом масле

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    03.12.2021 10:25

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМНЕФТЬ - ЭНЕРГОСЕРВИС
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМНЕФТЬ - ЭНЕРГОСЕРВИС

    Юридический адрес

    117218, Российская Федерация, Москва, ул. Кржижановского, д. 14, к. 3, помещение XVII, комната 39

    Почтовый адрес

    117218, Российская Федерация, Москва, ул. Кржижановского, д. 14, к. 3, помещение XVII, комната 39

    Контактный телефон

    +7 495 777-26-01 доб. 56896

    Адрес электронной почты

    ZAKUPKI_ES@gazprom-neft.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Рудов Сергей Анатольевич

    Место рассмотрения заявок

    г. Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по техническому обслуживанию и технической поддержке блочно-модульной паровой котельной и котельной, работающей на ди

    Дата и время окончания срока приема заявок

    13.12.2021 17:00 GMT +313.12.2021 17:0013.12.2021 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП009933Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по техническому обслуживанию и технической поддержке блочно-модульной паровой котельной и котельной, работающей на диг. Москва

    Текущий статус

    Архив

    Предмет договора

    Оказание услуг по техническому обслуживанию и технической поддержке блочно-модульной паровой котельной и котельной, работающей на ди

    Официальный сайт, на котором размещена документация

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