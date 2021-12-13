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    Главная / Торги / Оказание услуг по обслуживанию системы Глонасс

    Оказание услуг по обслуживанию системы Глонасс

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.12.2021 11:5913.12.2021 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110899930Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по обслуживанию системы ГлонассБарнаулПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110899930

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Оказание услуг по обслуживанию системы Глонасс

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    03.12.2021 10:25

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация.rar

    Итоговый_протокол.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ БАРНАУЛ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ БАРНАУЛ

    Юридический адрес

    656043, КРАЙ АЛТАЙСКИЙ, Г БАРНАУЛ, ПР-КТ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЙ, ДОМ 24,

    Почтовый адрес

    656043, г. Барнаул, пр. Социалистический, 24

    Контактный телефон

    +7 3852 28-20-73

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    tatuleneva@altaigazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Правдин Роман Валериевич

    Место рассмотрения предложений

    Барнаул

    Закупки и тендеры Алтайский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по обслуживанию системы Глонасс

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    15.12.202115.12.2021 12:0015.12.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110899930Подведение итогов не позднее Оказание услуг по обслуживанию системы ГлонассБарнаул

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по обслуживанию системы Глонасс

    Начальная цена

    1 019 800,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ БАРНАУЛ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ БАРНАУЛ

    Адрес местонахождения

    656043, КРАЙ АЛТАЙСКИЙ, Г БАРНАУЛ, ПР-КТ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЙ, ДОМ 24,

    656043, г. Барнаул, пр. Социалистический, 24

    Классификатор ОКПД2

    62.03.12.130

    Услуги по сопровождению компьютерных систем

    Классификатор ОКВЭД2

    62.03.13

    Деятельность по сопровождению компьютерных систем

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1112107/name/61bae7c497fca4.58205547

    16.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Деятельность по сопровождению компьютерных систем"

    Кол-во: 2.00000

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