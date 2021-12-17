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Номер извещения
АП009932
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Открытый конкурентный отбор на право заключения договора на оказание услуг по организации теоретического и практического обучения работников ООО "Газпром нефть шельф" для нужд ООО "Газпром нефть шельф"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
03.12.2021 10:21
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
191186, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр. Невский,, дом 38/4, литер А, часть пом. 2-Н помещение 104
Почтовый адрес
191186, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр. Невский,, дом 38/4, литер А, часть пом. 2-Н помещение 104
Контактный телефон
+7 812 403-08-88 доб. 755507
Адрес электронной почты
shelf.ooz@gazprom-neft.ru
Ф.И.О. контактного лица
Гетова Юлия Юрьевна
Место рассмотрения заявок
г. Санкт-Петербург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Открытый конкурентный отбор на право заключения договора на оказание услуг по организации теоретического и практического обучения ра
Дата и время окончания срока приема заявок
17.12.2021 12:00 GMT +317.12.2021 12:0017.12.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП009932Дата и время окончания срока приема заявок Открытый конкурентный отбор на право заключения договора на оказание услуг по организации теоретического и практического обучения раг. Санкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Предмет договора
Открытый конкурентный отбор на право заключения договора на оказание услуг по организации теоретического и практического обучения ра
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