Запрос предложений в электронной форме 03-331-2021 по отбору организаций на оказание услуг по сервисному обслуживанию и ремонту сварочного оборудования

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 32110899953 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Запрос предложений в электронной форме 03-331-2021 по отбору организаций на оказание услуг по сервисному обслуживанию и ремонту сварочного оборудования Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОРОНЕЖ

Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОРОНЕЖ Юридический адрес 394018, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ НИКИТИНСКАЯ, ДОМ 50А, Почтовый адрес 394018 г.Воронеж, ул.Никитинская, 50а Контактный телефон +7 473 250-26-70 Факс -- Адрес электронной почты nikitina@gazpromvrn.ru Ф.И.О. контактного лица Никитина Ольга Валерьевна Место рассмотрения предложений Воронеж Закупки и тендеры Воронежская область Ключевые слова:

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