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    Главная / Торги / Поставка ЗИП насоса ВШН-150 для строительства объекта «Параметрическое бурение скважины Северо-Кетская 1 до глубины 5200 м. Второй этап бурения 5200 м»

    Поставка ЗИП насоса ВШН-150 для строительства объекта «Параметрическое бурение скважины Северо-Кетская 1 до глубины 5200 м. Второй этап бурения 5200 м»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.12.2021 07:0010.12.2021 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110899882Дата и время окончания срока приема заявок Поставка ЗИП насоса ВШН-150 для строительства объекта «Параметрическое бурение скважины Северо-Кетская 1 до глубины 5200 м. Второй этап бурения 5200 м»ТюменьПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110899882

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка ЗИП насоса ВШН-150 для строительства объекта «Параметрическое бурение скважины Северо-Кетская 1 до глубины 5200 м. Второй этап бурения 5200 м»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    03.12.2021 10:21

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение_Запрос_котировок_.docx

    Приложение__1_к_Извещению._Проект_договора_и_техническое_задание.docx

    32110899882_итог_весь.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР ПО СВЕРХГЛУБОКОМУ БУРЕНИЮ И КОМПЛЕКСНОМУ ИЗУЧЕНИЮ НЕДР ЗЕМЛИ
    Все закупки и тендеры АО НПЦ НЕДРА

    Юридический адрес

    150000, ОБЛ ЯРОСЛАВСКАЯ, Г ЯРОСЛАВЛЬ, УЛ СВОБОДЫ, 8/38,

    Почтовый адрес

    150000, г. Ярославль, ул. Свободы, д. 8/38

    Контактный телефон

    +7 3452 53-25-96 доб. 2332

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    VasalatayaDM@rusgeology.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Васалатая Дарья Михайловна

    Место рассмотрения предложений

    Тюмень

    Закупки и тендеры Ярославская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка ЗИП насоса ВШН-150 для строительства объекта «Параметрическое бурение скважины Северо-Кетская 1 до глубины 5200 м. Второй этап бурения 5200 м»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    10.12.2021 07:00 GMT +310.12.2021 07:0010.12.2021 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110899882Дата и время окончания срока приема заявок Поставка ЗИП насоса ВШН-150 для строительства объекта «Параметрическое бурение скважины Северо-Кетская 1 до глубины 5200 м. Второй этап бурения 5200 м»Тюмень

    Дата и время вскрытия заявок

    10.12.2021 07:0010.12.2021 07:0010.12.2021 07:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110899882Дата и время вскрытия заявок Поставка ЗИП насоса ВШН-150 для строительства объекта «Параметрическое бурение скважины Северо-Кетская 1 до глубины 5200 м. Второй этап бурения 5200 м»Тюмень

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    13.12.202113.12.2021 21:0013.12.2021 21:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110899882Подведение итогов не позднее Поставка ЗИП насоса ВШН-150 для строительства объекта «Параметрическое бурение скважины Северо-Кетская 1 до глубины 5200 м. Второй этап бурения 5200 м»Тюмень

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка ЗИП насоса ВШН-150 для строительства объекта «Параметрическое бурение скважины Северо-Кетская 1 до глубины 5200 м. Второй этап бурения 5200 м»

    Начальная цена

    136 680,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с закупочной документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с закупочной документациейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с закупочной документацией
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР ПО СВЕРХГЛУБОКОМУ БУРЕНИЮ И КОМПЛЕКСНОМУ ИЗУЧЕНИЮ НЕДР ЗЕМЛИ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО НПЦ НЕДРА
    Все закупки и тендеры АО НПЦ НЕДРА

    Адрес местонахождения

    150000, ОБЛ ЯРОСЛАВСКАЯ, Г ЯРОСЛАВЛЬ, УЛ СВОБОДЫ, 8/38,

    150000, г. Ярославль, ул. Свободы, д. 8/38

    Классификатор ОКПД2

    28.13.31.110

    Комплектующие (запасные части) насосов, не имеющие самостоятельных группировок

    Классификатор ОКВЭД2

    28.13

    Производство прочих насосов и компрессоров

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1108673/name/61b73bfe471a53.26944919

    13.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство прочих насосов и компрессоров"

    Кол-во: 23.00000

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