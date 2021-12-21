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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
ГП112356
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка расходные материалы ЮНГ ПЗ 2022 1й квартал
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
03.12.2021 10:18
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629303, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Радужный, дом 9
Почтовый адрес
629303, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Радужный, дом 9
Контактный телефон
+7 34949 8-00-30
Факс
+7 34949 8-04-04
Адрес электронной почты
morin_va@yung.novatek.ru
Ф.И.О. контактного лица
Морин Владислав Александрович
Место рассмотрения предложений
Новый Уренгой
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка Расходных материалов 1й квартал в 2022 году. БЕЗУСЛОВНОЕ ПОДПИСАНИЕ НАШЕЙ ФОРМЫ ДОГОВОРА!!!!!!!!
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
21.12.2021 18:00 GMT +321.12.2021 18:0021.12.2021 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112356Дата и время окончания срока приема заявок Поставка Расходных материалов 1й квартал в 2022 году. БЕЗУСЛОВНОЕ ПОДПИСАНИЕ НАШЕЙ ФОРМЫ ДОГОВОРА!!!!!!!!Новый Уренгой
Дата и время вскрытия заявок
21.12.2021 18:0021.12.2021 18:0021.12.2021 18:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП112356Дата и время вскрытия заявок Поставка Расходных материалов 1й квартал в 2022 году. БЕЗУСЛОВНОЕ ПОДПИСАНИЕ НАШЕЙ ФОРМЫ ДОГОВОРА!!!!!!!!Новый Уренгой
Подведение итогов не позднее
12.01.2022 18:0012.01.2022 18:0012.01.2022 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112356Подведение итогов не позднее Поставка Расходных материалов 1й квартал в 2022 году. БЕЗУСЛОВНОЕ ПОДПИСАНИЕ НАШЕЙ ФОРМЫ ДОГОВОРА!!!!!!!!Новый Уренгой
Текущий статус
Подведение итогов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка Расходных материалов 1й квартал в 2022 году. БЕЗУСЛОВНОЕ ПОДПИСАНИЕ НАШЕЙ ФОРМЫ ДОГОВОРА!!!!!!!!
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с опубликованной потребностью
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Центральный склад г. Новый Уренгой, либо на месторождение в соответствии с опубликованной потребностьюРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ
Все закупки и тендеры НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ
Адрес местонахождения
629303, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Радужный, дом 9
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Документация лота
Кол-во:
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