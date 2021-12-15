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    Главная / Торги / Поставка товара (Фитинги и фланцы стальные)

    Поставка товара (Фитинги и фланцы стальные)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь15.12.2021 10:0015.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110899921Дата и время окончания срока приема заявок Поставка товара (Фитинги и фланцы стальные)Нижний НовгородПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32110899921

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка товара (Фитинги и фланцы стальные)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на понижение в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    03.12.2021 10:24

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    Техническое_предложение_360_с_изменениями__1_от_10.12.21.xlsx

    Раздел_6_Обоснование_НМЦ_договора_360_с_изменениями__1_от_10.12.21.xlsx

    Раздел_5.1_Ориентировочный_график_поставки_360_с_изменениями__1_от_10.12.21.xls

    Документация_360_с_изменениями__1_от_10.12.21.docx

    Извещение_о_внесении_изменений__1_от_10.12.21.docx

    Оферта_Участника_360_с_изменениями__1_от_10.12.21.xlsx

    Извещение_360_с_изменениями__1_от_10.12.21.docx

    Информация_по_ТМЦ_360.xlsx

    Раздел_4_Проект_договора_360.doc

    Итоговый_протокол_360.zip

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НИЖЕГОРОДСКИЙ ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры АО НИЖЕГОРОДСКИЙ ВОДОКАНАЛ

    Юридический адрес

    603086, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ КЕРЧЕНСКАЯ, ДОМ 15А,

    Почтовый адрес

    603950, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ КЕРЧЕНСКАЯ, ДОМ 15А

    Контактный телефон

    +7 831 246-99-87

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    ukoshechkina@vodokanal-nn.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кошечкина Юлия Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Нижний Новгород

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка товара (Фитинги и фланцы стальные)

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    27.12.202127.12.2021 17:0027.12.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110899921Подведение итогов не позднее Поставка товара (Фитинги и фланцы стальные)Нижний Новгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка товара (Фитинги и фланцы стальные)

    Начальная цена

    6 172 056,63

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    9246 штук

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Доставка до склада АО «Нижегородский водоканал» силами и за счет поставщика по адресу: 603152, г. Нижний Новгород, ул. Ларина,20Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Отсрочка платежа в течение 15 рабочих дней с момента поставки товара на склад Покупателя и получения оригиналов счетов-фактур и накладной ТОРГ-12 Покупателем. Сроки (периоды) поставок: в течение 2022 года по заявкам (согласно ориентировочному графику поставки). Срок действия договора до 31.12.2022, а в части расчётов – до полного их исполнения.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НИЖЕГОРОДСКИЙ ВОДОКАНАЛ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО НИЖЕГОРОДСКИЙ ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры АО НИЖЕГОРОДСКИЙ ВОДОКАНАЛ

    Адрес местонахождения

    603086, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ КЕРЧЕНСКАЯ, ДОМ 15А,

    603950, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ КЕРЧЕНСКАЯ, ДОМ 15А

    Классификатор ОКПД2

    24.20.40.000

    Фитинги для труб стальные, кроме литых

    Классификатор ОКВЭД2

    24.20

    Производство стальных труб, полых профилей и фитингов

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1122986/name/61c97781281cc6.86707244

    27.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство стальных труб, полых профилей и фитингов"

    Кол-во: 9246.00000

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