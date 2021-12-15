Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Отсрочка платежа в течение 15 рабочих дней с момента поставки товара на склад Покупателя и получения оригиналов счетов-фактур и накладной ТОРГ-12 Покупателем. Сроки (периоды) поставок: в течение 2022 года по заявкам (согласно ориентировочному графику поставки). Срок действия договора до 31.12.2022, а в части расчётов – до полного их исполнения.