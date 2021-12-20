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    Главная / Торги / Поставка нефтепродуктов с АЗС посредством электронного учета для нужд ФГБОУ ВО «АГУ»

    Поставка нефтепродуктов с АЗС посредством электронного учета для нужд ФГБОУ ВО «АГУ»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь20.12.2021 09:0020.12.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110900489Дата и время окончания срока приема заявок Поставка нефтепродуктов с АЗС посредством электронного учета для нужд ФГБОУ ВО "АГУ"г. МайкопПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110900489

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка нефтепродуктов с АЗС посредством электронного учета для нужд ФГБОУ ВО «АГУ»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на понижение (конкурентный)

    Дата публикации

    03.12.2021 11:25

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ДА_223.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ АДЫГЕЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
    Все закупки и тендеры ФГБОУ ВО АГУ

    Юридический адрес

    385000, РЕСП АДЫГЕЯ, Г МАЙКОП, УЛ ПЕРВОМАЙСКАЯ, 208,

    Почтовый адрес

    385000, РЕСП АДЫГЕЯ, Г МАЙКОП, УЛ ПЕРВОМАЙСКАЯ, 208

    Контактный телефон

    +7 8772 59-38-00

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    snabtorg@adygnet.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Почешхова Р В

    Место рассмотрения предложений

    г. Майкоп

    Закупки и тендеры

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка нефтепродуктов с АЗС посредством электронного учета для нужд ФГБОУ ВО "АГУ"

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    27.12.202127.12.2021 16:0027.12.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110900489Подведение итогов не позднее Поставка нефтепродуктов с АЗС посредством электронного учета для нужд ФГБОУ ВО "АГУ"г. Майкоп

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка нефтепродуктов с АЗС посредством электронного учета для нужд ФГБОУ ВО "АГУ"

    Начальная цена

    1 895 327,50

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    АИ-95-9730, АИ 92-22500, Дизельное топливо -3000.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    оплата производится Заказчиком ежемесячно после выставления Поставщиком счета в размере 100 (сто) процентов стоимости нефтепродуктов по настоящему Договору в течении 15 (пятнадцати пяти) рабочих дней, не позднее 30 числа месяца следующего за отчетным.

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ФГБОУ ВО АГУ
    Все закупки и тендеры ФГБОУ ВО АГУ

    Адрес местонахождения

    385000, РЕСП АДЫГЕЯ, Г МАЙКОП, УЛ ПЕРВОМАЙСКАЯ, 208,

    385000, РЕСП АДЫГЕЯ, Г МАЙКОП, УЛ ПЕРВОМАЙСКАЯ, 208

    Классификатор ОКПД2

    19.20.21.135

    Бензин автомобильный с октановым числом более 95, но не более 98 по исследовательскому методу экологического класса К5

    Классификатор ОКВЭД2

    19.20

    Производство нефтепродуктов

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство нефтепродуктов"

    Кол-во: 9730.00000

    "Позиция 2"

    "Производство нефтепродуктов"

    Кол-во: 22500.00000

    "Позиция 3"

    "Производство нефтепродуктов"

    Кол-во: 3000.00000

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