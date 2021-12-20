www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
32110900489
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка нефтепродуктов с АЗС посредством электронного учета для нужд ФГБОУ ВО «АГУ»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на понижение (конкурентный)
Дата публикации
03.12.2021 11:25
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
385000, РЕСП АДЫГЕЯ, Г МАЙКОП, УЛ ПЕРВОМАЙСКАЯ, 208,
Почтовый адрес
385000, РЕСП АДЫГЕЯ, Г МАЙКОП, УЛ ПЕРВОМАЙСКАЯ, 208
Контактный телефон
+7 8772 59-38-00
Факс
{}
Адрес электронной почты
snabtorg@adygnet.ru
Ф.И.О. контактного лица
Почешхова Р В
Место рассмотрения предложений
г. Майкоп
Закупки и тендеры
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка нефтепродуктов с АЗС посредством электронного учета для нужд ФГБОУ ВО "АГУ"
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка нефтепродуктов с АЗС посредством электронного учета для нужд ФГБОУ ВО "АГУ"
Начальная цена
1 895 327,50
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
АИ-95-9730, АИ 92-22500, Дизельное топливо -3000.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ФГБОУ ВО АГУ
Все закупки и тендеры ФГБОУ ВО АГУ
Адрес местонахождения
385000, РЕСП АДЫГЕЯ, Г МАЙКОП, УЛ ПЕРВОМАЙСКАЯ, 208,
385000, РЕСП АДЫГЕЯ, Г МАЙКОП, УЛ ПЕРВОМАЙСКАЯ, 208
19.20.21.135
19.20
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 9730.00000
Кол-во: 22500.00000
Кол-во: 3000.00000
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.