Поставка нефтепродуктов с АЗС посредством электронного учета для нужд ФГБОУ ВО «АГУ»

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

оплата производится Заказчиком ежемесячно после выставления Поставщиком счета в размере 100 (сто) процентов стоимости нефтепродуктов по настоящему Договору в течении 15 (пятнадцати пяти) рабочих дней, не позднее 30 числа месяца следующего за отчетным.