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    Главная / Торги / Оказание услуг по техническому сопровождению сварочного комплекса VERAWELD TORCH SYSTEM D для объекта «Реконструкция системы сбора месторождений Надым-Пур-Тазовского региона для подачи этансодержащего газа в район ГКС-1 «НОВОУРЕНГОЙСКАЯ» для нужд ООО «ГСП-2»

    Оказание услуг по техническому сопровождению сварочного комплекса VERAWELD TORCH SYSTEM D для объекта «Реконструкция системы сбора месторождений Надым-Пур-Тазовского региона для подачи этансодержащего газа в район ГКС-1 «НОВОУРЕНГОЙСКАЯ» для нужд ООО «ГСП-2»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь08.12.2021 10:0008.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП009931Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по техническому сопровождению сварочного комплекса VERAWELD TORCH SYSTEM D для объекта «Реконструкция системы сбора месторождений Надым-Пур-Тазовского региона для подачи этансодержащего газа в район ГКС-1 «НОВОУРЕНГОЙСКАЯ» для нужд ООО «ГСП-2»Санкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    АП009931

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Оказание услуг по техническому сопровождению сварочного комплекса VERAWELD TORCH SYSTEM D для объекта «Реконструкция системы сбора месторождений Надым-Пур-Тазовского региона для подачи этансодержащего газа в район ГКС-1 «НОВОУРЕНГОЙСКАЯ» для нужд ООО «ГСП-2»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    03.12.2021 10:11

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    КД_тех.сопровождение.docx

    Приложение №1 - ТЗ Vermaat 1.pdf

    Форма 1.1._ТКП_(для заполнения).xlsx

    Приложение №4-Договор Vermaat (форма).doc

    АП009931_second_parts_protocol_ЭТП.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГСП-2
    Все закупки и тендеры ГСП-2

    Юридический адрес

    196084, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Ташкентская, д. 3, к. 3, литер Б, эт/ком 11/14

    Почтовый адрес

    199178, Российская Федерация, Санкт-Петербург, 18 линия В.О., 29, литер И

    Контактный телефон

    +7 921 583-28-07

    Факс

    Адрес электронной почты

    yapple@inbox.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Якимова Ольга Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по техническому сопровождению сварочного комплекса VERAWELD TORCH SYSTEM D для объекта «Реконструкция системы сбора месторождений Надым-Пур-Тазовского региона для подачи этансодержащего газа в район ГКС-1 «НОВОУРЕНГОЙСКАЯ» для нужд ООО «ГСП-2»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    08.12.2021 10:00 GMT +308.12.2021 10:0008.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП009931Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по техническому сопровождению сварочного комплекса VERAWELD TORCH SYSTEM D для объекта «Реконструкция системы сбора месторождений Надым-Пур-Тазовского региона для подачи этансодержащего газа в район ГКС-1 «НОВОУРЕНГОЙСКАЯ» для нужд ООО «ГСП-2»Санкт-Петербург

    Подведение итогов не позднее

    23.12.2021 23:0023.12.2021 23:0023.12.2021 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП009931Подведение итогов не позднее Оказание услуг по техническому сопровождению сварочного комплекса VERAWELD TORCH SYSTEM D для объекта «Реконструкция системы сбора месторождений Надым-Пур-Тазовского региона для подачи этансодержащего газа в район ГКС-1 «НОВОУРЕНГОЙСКАЯ» для нужд ООО «ГСП-2»Санкт-Петербург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    23.12.202123.12.2021 23:0023.12.2021 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП009931Подведение итогов не позднее Оказание услуг по техническому сопровождению сварочного комплекса VERAWELD TORCH SYSTEM D для объекта «Реконструкция системы сбора месторождений Надым-Пур-Тазовского региона для подачи этансодержащего газа в район ГКС-1 «НОВОУРЕНГОЙСКАЯ» для нужд ООО «ГСП-2»Санкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по техническому сопровождению сварочного комплекса VERAWELD TORCH SYSTEM D для объекта «Реконструкция системы сбора месторождений Надым-Пур-Тазовского региона для подачи этансодержащего газа в район ГКС-1 «НОВОУРЕНГОЙСКАЯ» для нужд ООО «ГСП-2»

    Начальная цена

    18 036 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с техническим заданием

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с техническим заданиемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с проектом договора и техническим заданием

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГСП-2
    Все закупки и тендеры ГСП-2

    Адрес местонахождения

    196084, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Ташкентская, д. 3, к. 3, литер Б, эт/ком 11/14

    199178, Российская Федерация, Санкт-Петербург, 18 линия В.О., 29, литер И

    Классификатор ОКПД2

    33.12.29

    Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочего оборудования специального назначения

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1123071/name/61c981e9474db4.62112251

    27.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Оказание услуг по техническому сопровождению сварочного комплекса VERAWELD TORCH SYSTEM D для объекта строительства «Реконструкция системы сбора месторождений Надым-Пур-Тазовского региона для подачи этансодержащего газа в район ГКС-1 «НОВОУРЕНГОЙСКАЯ» для нужд ООО «ГСП-2»"

    Кол-во: 1

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