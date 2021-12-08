Оказание услуг по техническому сопровождению сварочного комплекса VERAWELD TORCH SYSTEM D для объекта «Реконструкция системы сбора месторождений Надым-Пур-Тазовского региона для подачи этансодержащего газа в район ГКС-1 «НОВОУРЕНГОЙСКАЯ» для нужд ООО «ГСП-2»

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения АП009931 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Оказание услуг по техническому сопровождению сварочного комплекса VERAWELD TORCH SYSTEM D для объекта «Реконструкция системы сбора месторождений Надым-Пур-Тазовского региона для подачи этансодержащего газа в район ГКС-1 «НОВОУРЕНГОЙСКАЯ» для нужд ООО «ГСП-2» Валюта процедуры RUB Способ закупки Попозиционная Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГСП-2

Все закупки и тендеры ГСП-2 Юридический адрес 196084, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Ташкентская, д. 3, к. 3, литер Б, эт/ком 11/14 Почтовый адрес 199178, Российская Федерация, Санкт-Петербург, 18 линия В.О., 29, литер И Контактный телефон +7 921 583-28-07 Факс Адрес электронной почты yapple@inbox.ru Ф.И.О. контактного лица Якимова Ольга Владимировна Место рассмотрения предложений Санкт-Петербург Закупки и тендеры Санкт-Петербург Ключевые слова:

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