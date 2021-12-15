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    Главная / Торги / Поставка гидромолотов и быстросъемных механизмов

    Поставка гидромолотов и быстросъемных механизмов

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь15.12.2021 13:5915.12.2021 13:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110900153Дата и время окончания срока приема заявок Поставка гидромолотов и быстросъемных механизмовВологда, ул. Саммера, д. 4АПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110900153

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    BI0002144

    Наименование закупки

    Поставка гидромолотов и быстросъемных механизмов

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Маркетинговые исследования

    Дата публикации

    03.12.2021 10:46

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация_BI0002144.zip

    итоговый_протокол_BI0002144.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЛОГДА
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЛОГДА

    Юридический адрес

    160014, ОБЛ ВОЛОГОДСКАЯ, Г ВОЛОГДА, УЛ САММЕРА, 4А,

    Почтовый адрес

    г. Вологда, ул. Саммера 4а

    Контактный телефон

    +7 8172 57-21-89

    Факс

    +7 8172 57-21-71

    Адрес электронной почты

    kotovaj@voloblgaz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Котов Артем Юрьевич

    Место рассмотрения предложений

    Вологда, ул. Саммера, д. 4А

    Закупки и тендеры Вологодская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка гидромолотов и быстросъемных механизмов

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    17.12.202117.12.2021 15:0017.12.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110900153Подведение итогов не позднее Поставка гидромолотов и быстросъемных механизмовВологда, ул. Саммера, д. 4А

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка гидромолотов и быстросъемных механизмов

    Начальная цена

    599 299,99

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЛОГДА
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЛОГДА

    Адрес местонахождения

    160014, ОБЛ ВОЛОГОДСКАЯ, Г ВОЛОГДА, УЛ САММЕРА, 4А,

    г. Вологда, ул. Саммера 4а

    Классификатор ОКПД2

    29.32.3

    Комплектующие и принадлежности для автотранспортных средств, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    29.32.3

    Производство частей и принадлежностей для автотранспортных средств, не включенных в другие группировки

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1114567/name/61bc8525f01b72.95487146

    17.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство частей и принадлежностей для автотранспортных средств, не включенных в другие группировки"

    Кол-во: 3.00000

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    Закупки корпоративных заказчиков
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    02.02.2022 10:00(GMT+03:00)
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