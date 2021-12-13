www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП112354
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Миграция информационных систем в новую серверную инфраструктуру виртуализации
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
03.12.2021 10:06
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117292, Российская Федерация, Москва, ул. Вавилова, д. 57А, офис 310
Почтовый адрес
117246, Российская Федерация, Москва, Херсонская, 43к3
Контактный телефон
+7 495 995-39-90
Факс
--
Адрес электронной почты
torgi@tek-inform.ru
Ф.И.О. контактного лица
Абанина Марина Евгеньевна
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Миграция информационных систем в новую серверную инфраструктуру виртуализации
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Заключение договора
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Миграция информационных систем в новую серверную инфраструктуру виртуализации
Начальная цена
8 427 200,40
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ТЭК Информ
Все закупки и тендеры ТЭК Информ
Адрес местонахождения
117292, Российская Федерация, Москва, ул. Вавилова, д. 57А, офис 310
117246, Российская Федерация, Москва, Херсонская, 43к3
J
Документация лота
Кол-во: 1
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.