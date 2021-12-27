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Номер извещения
АП009930
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Отбор организации, способной оказывать услуги по организации питания работников филиала "Липецк" АО "Газпромнефть-Аэро"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
03.12.2021 10:03
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197198, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Зоологический пер., 2-4, Лит. "Б"
Почтовый адрес
197198, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Зоологический пер., 2-4, Лит. "Б"
Контактный телефон
+7 812 449-18-83 доб. 6500
Адрес электронной почты
tender_aero@gazprom-neft.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кондраненкова Анастасия Игоревна
Место рассмотрения заявок
Санкт-Петербург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Организация питания работников филиала "Липецк" АО "Газпромнефть-Аэро"
Дата и время окончания срока приема заявок
27.12.2021 12:00 GMT +327.12.2021 12:0027.12.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП009930Дата и время окончания срока приема заявок Организация питания работников филиала "Липецк" АО "Газпромнефть-Аэро"Санкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Предмет договора
Организация питания работников филиала "Липецк" АО "Газпромнефть-Аэро"
Официальный сайт, на котором размещена документация
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