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    Главная / Торги / Закупка расходных материалов (бензин, вода, электролит, масла) для тепловозов ТГМ4, ТГМ6, кранов, и путевой техники, на полугодие 2022 года.(Заявка приложена).

    Закупка расходных материалов (бензин, вода, электролит, масла) для тепловозов ТГМ4, ТГМ6, кранов, и путевой техники, на полугодие 2022 года.(Заявка приложена).

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.12.2021 13:3017.12.2021 13:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112478Дата и время окончания срока приема заявок Закупка расходных материалов (бензин, вода, электролит, масла) для тепловозов ТГМ4, ТГМ6, кранов, и путевой техники, на полугодие 2022 года.(Заявка приложена).ЕкатеринбургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП112478

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка расходных материалов (бензин, вода, электролит, масла) для тепловозов ТГМ4, ТГМ6, кранов, и путевой техники, на полугодие 2022 года.(Заявка приложена).

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    03.12.2021 14:12

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Протокол_подведения_итогов__ГП112478.pdf

    Приложение__1_Заявка_на_участие_в_закупке.docx

    Справка_об_опыте_работы.docx

    СЗ_ПЖТ_21_27821_от_03.12.21_Извещение_о_проведении_закупки.pdf

    Заявка_на_бензин__масла__вода__электролит.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПЖТ-55
    Все закупки и тендеры ПЖТ-55

    Юридический адрес

    620012, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЛ 1-Й ПЯТИЛЕТКИ,

    Почтовый адрес

    620012, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЛ 1-Й ПЯТИЛЕТКИ

    Контактный телефон

    +7 343 336-67-97

    Факс

    +7 343 336-67-80

    Адрес электронной почты

    e.polyakova@uralmash.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Полякова Елена Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Екатеринбург

    Закупки и тендеры Свердловская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка расходных материалов (бензин, вода, электролит, масла) для тепловозов ТГМ4, ТГМ6, кранов, и путевой техники, на полугодие 2022 года.(Заявка приложена).

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    17.12.2021 13:30 GMT +317.12.2021 13:3017.12.2021 13:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112478Дата и время окончания срока приема заявок Закупка расходных материалов (бензин, вода, электролит, масла) для тепловозов ТГМ4, ТГМ6, кранов, и путевой техники, на полугодие 2022 года.(Заявка приложена).Екатеринбург

    Дата и время вскрытия заявок

    20.12.2021 06:3020.12.2021 06:3020.12.2021 06:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП112478Дата и время вскрытия заявок Закупка расходных материалов (бензин, вода, электролит, масла) для тепловозов ТГМ4, ТГМ6, кранов, и путевой техники, на полугодие 2022 года.(Заявка приложена).Екатеринбург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    20.01.202220.01.2022 08:0020.01.2022 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112478Подведение итогов не позднее Закупка расходных материалов (бензин, вода, электролит, масла) для тепловозов ТГМ4, ТГМ6, кранов, и путевой техники, на полугодие 2022 года.(Заявка приложена).Екатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка расходных материалов (бензин, вода, электролит, масла) для тепловозов ТГМ4, ТГМ6, кранов, и путевой техники, на полугодие 2022 года.(Заявка приложена).

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно Заявке (приложена).

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г.Екатеринбург, Площадь 1-й Пятилетки.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    По факту поставки, в течение 60(шестидесяти) календарных дней.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПЖТ-55
    Все закупки и тендеры ПЖТ-55

    Адрес местонахождения

    620012, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЛ 1-Й ПЯТИЛЕТКИ,

    620012, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЛ 1-Й ПЯТИЛЕТКИ

    Классификатор ОКПД2

    19.20.22.000

    Топливо реактивное бензинового типа

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1133949/name/61e5429cb748e6.73224461

    17.01.2022

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Закупка расходных материалов (бензин, вода, электролит, масла) для тепловозов ТГМ4, ТГМ6, кранов, и путевой техники, на полугодие 2022 года.(Заявка приложена)."

    Кол-во: 1

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