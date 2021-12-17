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Номер извещения
ГП112478
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Закупка расходных материалов (бензин, вода, электролит, масла) для тепловозов ТГМ4, ТГМ6, кранов, и путевой техники, на полугодие 2022 года.(Заявка приложена).
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос (ценовых) котировок
Дата публикации
03.12.2021 14:12
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620012, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЛ 1-Й ПЯТИЛЕТКИ,
Почтовый адрес
620012, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЛ 1-Й ПЯТИЛЕТКИ
Контактный телефон
+7 343 336-67-97
Факс
+7 343 336-67-80
Адрес электронной почты
e.polyakova@uralmash.ru
Ф.И.О. контактного лица
Полякова Елена Владимировна
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
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Закупка расходных материалов (бензин, вода, электролит, масла) для тепловозов ТГМ4, ТГМ6, кранов, и путевой техники, на полугодие 2022 года.(Заявка приложена).
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
17.12.2021 13:30 GMT +317.12.2021 13:3017.12.2021 13:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112478Дата и время окончания срока приема заявок Закупка расходных материалов (бензин, вода, электролит, масла) для тепловозов ТГМ4, ТГМ6, кранов, и путевой техники, на полугодие 2022 года.(Заявка приложена).Екатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
20.12.2021 06:3020.12.2021 06:3020.12.2021 06:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП112478Дата и время вскрытия заявок Закупка расходных материалов (бензин, вода, электролит, масла) для тепловозов ТГМ4, ТГМ6, кранов, и путевой техники, на полугодие 2022 года.(Заявка приложена).Екатеринбург
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
20.01.202220.01.2022 08:0020.01.2022 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112478Подведение итогов не позднее Закупка расходных материалов (бензин, вода, электролит, масла) для тепловозов ТГМ4, ТГМ6, кранов, и путевой техники, на полугодие 2022 года.(Заявка приложена).Екатеринбург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка расходных материалов (бензин, вода, электролит, масла) для тепловозов ТГМ4, ТГМ6, кранов, и путевой техники, на полугодие 2022 года.(Заявка приложена).
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно Заявке (приложена).
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г.Екатеринбург, Площадь 1-й Пятилетки.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
620012, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЛ 1-Й ПЯТИЛЕТКИ,
620012, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЛ 1-Й ПЯТИЛЕТКИ
19.20.22.000
Документация лота
Кол-во: 1
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