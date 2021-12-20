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Номер извещения
32110899767
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Открытый конкурс в электронной форме на право заключения договора на оказание услуг по установке/замене приборов учета электрической энергии для нужд ООО «Энергокомфорт». Карелия» в 2022 году. (№ЭКК-17-21)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурс
Дата публикации
03.12.2021 10:06
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
185035, Российская Федерация, Республика Карелия, Петрозаводск, Гоголя (Центр Р-Н), 60
Почтовый адрес
185035, Российская Федерация, Республика Карелия, Петрозаводск, Гоголя (Центр Р-Н), 60
Контактный телефон
+7 8142 71-00-34
Факс
+7 8142 33-26-92
Адрес электронной почты
a.shvetsova@rks.karelia.ru
Ф.И.О. контактного лица
Швецова Алёна Александровна
Место рассмотрения предложений
Петрозаводск
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Услуги по установке/замене приборов учета электрической энергии
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
20.12.2021 12:00 GMT +320.12.2021 12:0020.12.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110899767Дата и время окончания срока приема заявок Услуги по установке/замене приборов учета электрической энергииПетрозаводск
Дата и время вскрытия заявок
20.12.2021 12:00GMT +320.12.2021 12:0020.12.2021 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110899767Дата и время вскрытия заявок Услуги по установке/замене приборов учета электрической энергииПетрозаводск
Дата окончания срока рассмотрения заявок
23.12.202123.12.2021 12:0023.12.2021 12:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32110899767Дата окончания срока рассмотрения заявок Услуги по установке/замене приборов учета электрической энергииПетрозаводск
Подведение итогов не позднее
27.12.2021 12:0027.12.2021 12:0027.12.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110899767Подведение итогов не позднее Услуги по установке/замене приборов учета электрической энергииПетрозаводск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Услуги по установке/замене приборов учета электрической энергии
Начальная цена
4 445 601,48
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ЭНЕРГОКОМФОРТ. КАРЕЛИЯ
Все закупки и тендеры ЭНЕРГОКОМФОРТ. КАРЕЛИЯ
Адрес местонахождения
185035, Российская Федерация, Республика Карелия, Петрозаводск, Гоголя (Центр Р-Н), 60
43.21.10.210
43.21
Документация лота
Кол-во: 3704667.90000
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