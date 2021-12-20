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    Главная / Торги / Открытый конкурс в электронной форме на право заключения договора на оказание услуг по установке/замене приборов учета электрической энергии для нужд ООО «Энергокомфорт». Карелия» в 2022 году. (№ЭКК-17-21)

    Открытый конкурс в электронной форме на право заключения договора на оказание услуг по установке/замене приборов учета электрической энергии для нужд ООО «Энергокомфорт». Карелия» в 2022 году. (№ЭКК-17-21)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь20.12.2021 12:0020.12.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110899767Дата и время окончания срока приема заявок Услуги по установке/замене приборов учета электрической энергииПетрозаводскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110899767

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    ЭКК-17-21

    Наименование закупки

    Открытый конкурс в электронной форме на право заключения договора на оказание услуг по установке/замене приборов учета электрической энергии для нужд ООО «Энергокомфорт». Карелия» в 2022 году. (№ЭКК-17-21)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурс

    Дата публикации

    03.12.2021 10:06

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Конкурсная_документация.7z

    Пр_20_от_27.12.2021.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭНЕРГОКОМФОРТ. ЕДИНАЯ КАРЕЛЬСКАЯ СБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ
    Все закупки и тендеры ЭНЕРГОКОМФОРТ. КАРЕЛИЯ

    Юридический адрес

    185035, Российская Федерация, Республика Карелия, Петрозаводск, Гоголя (Центр Р-Н), 60

    Почтовый адрес

    185035, Российская Федерация, Республика Карелия, Петрозаводск, Гоголя (Центр Р-Н), 60

    Контактный телефон

    +7 8142 71-00-34

    Факс

    +7 8142 33-26-92

    Адрес электронной почты

    a.shvetsova@rks.karelia.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Швецова Алёна Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Петрозаводск

    Закупки и тендеры Республика Карелия

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Услуги по установке/замене приборов учета электрической энергии

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    20.12.2021 12:00 GMT +320.12.2021 12:0020.12.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110899767Дата и время окончания срока приема заявок Услуги по установке/замене приборов учета электрической энергииПетрозаводск

    Дата и время вскрытия заявок

    20.12.2021 12:00GMT +320.12.2021 12:0020.12.2021 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110899767Дата и время вскрытия заявок Услуги по установке/замене приборов учета электрической энергииПетрозаводск

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    23.12.202123.12.2021 12:0023.12.2021 12:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32110899767Дата окончания срока рассмотрения заявок Услуги по установке/замене приборов учета электрической энергииПетрозаводск

    Подведение итогов не позднее

    27.12.2021 12:0027.12.2021 12:0027.12.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110899767Подведение итогов не позднее Услуги по установке/замене приборов учета электрической энергииПетрозаводск

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    27.12.202127.12.2021 12:0027.12.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110899767Подведение итогов не позднее Услуги по установке/замене приборов учета электрической энергииПетрозаводск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Услуги по установке/замене приборов учета электрической энергии

    Начальная цена

    4 445 601,48

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ЭНЕРГОКОМФОРТ. КАРЕЛИЯ
    Все закупки и тендеры ЭНЕРГОКОМФОРТ. КАРЕЛИЯ

    Адрес местонахождения

    185035, Российская Федерация, Республика Карелия, Петрозаводск, Гоголя (Центр Р-Н), 60

    Классификатор ОКПД2

    43.21.10.210

    Работы по установке приборов учета расхода электроэнергии

    Классификатор ОКВЭД2

    43.21

    Производство электромонтажных работ

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1123728/name/61c9c5d1168c79.47554534

    27.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство электромонтажных работ"

    Кол-во: 3704667.90000

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