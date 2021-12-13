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Номер извещения
32110899715
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Открытый конкурентный отбор в электронной форме на право заключения договора на поставку лакокрасочной продукции (эмаль ПФ черная, желтая)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
03.12.2021 10:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
398059, ОБЛ ЛИПЕЦКАЯ, Г ЛИПЕЦК, УЛ М.И. НЕДЕЛИНА, 25,
Почтовый адрес
398059
Контактный телефон
+7 4742 50-57-40
Факс
+7 4742 22-44-36
Адрес электронной почты
okz1@oblgas.lipetsk.ru
Ф.И.О. контактного лица
Федянин Игорь Леонидович
Место рассмотрения предложений
Липецк
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
По настоящему договору Поставщик обязуется поставлять в собственность Покупателю лакокрасочную продукцию (далее - «Товар») в количестве, ассортименте, указанным в Спецификации (Приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора, а Покупатель обязуется принимать и оплачивать его на условиях настоящего Договора.
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
15.12.202115.12.2021 14:0015.12.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110899715Подведение итогов не позднее По настоящему договору Поставщик обязуется поставлять в собственность Покупателю лакокрасочную продукцию (далее - «Товар») в количестве, ассортименте, указанным в Спецификации (Приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора, а Покупатель обязуется принимать и оплачивать его на условиях настоящего Договора.Липецк
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
По настоящему договору Поставщик обязуется поставлять в собственность Покупателю лакокрасочную продукцию (далее - «Товар») в количестве, ассортименте, указанным в Спецификации (Приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора, а Покупатель обязуется принимать и оплачивать его на условиях настоящего Договора.
Начальная цена
3 833 760,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с Приложением 1 «Проект договора» и Приложением 2 «Техническая часть»
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с Приложением 1 «Проект договора» и Приложением 2 «Техническая часть»Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЛИПЕЦК
Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЛИПЕЦК
Адрес местонахождения
398059, ОБЛ ЛИПЕЦКАЯ, Г ЛИПЕЦК, УЛ М.И. НЕДЕЛИНА, 25,
398059
20.30
20.30
Документация лота
Кол-во: 23000.00000
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