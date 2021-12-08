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    Главная / Торги / Поставка отделочных материалов (Обустройство Ковыктинского ГКМ. Этап 5. УКПГ-2) для нужд АО «СТНГ».

    Поставка отделочных материалов (Обустройство Ковыктинского ГКМ. Этап 5. УКПГ-2) для нужд АО «СТНГ».

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь08.12.2021 10:3008.12.2021 10:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП009927Дата и время окончания срока приема заявок Поставка отделочных материалов (Обустройство Ковыктинского ГКМ. Этап 5. УКПГ-2) для нужд АО «СТНГ».Санкт-ПетербургПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    АП009927

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка отделочных материалов (Обустройство Ковыктинского ГКМ. Этап 5. УКПГ-2) для нужд АО «СТНГ».

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    03.12.2021 09:55

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    АП009927.pdf

    5. Типовой договор поставки ГАС.zip

    2. Приложение__Форма_КП.xlsx

    3. Документация_открытого_запроса_цен (4).docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное Общество СтройТрансНефтеГаз
    Все закупки и тендеры АОСТНГ

    Юридический адрес

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, дом 8 литер А

    Почтовый адрес

    121357, Российская Федерация, Москва, Верейская улица, дом 29, строение 134

    Контактный телефон

    +7 495 645-01-60 доб. 4384

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    n.gaydukov@gazartstroy.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Гайдуков Николай Владимирович

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка отделочных материалов (Обустройство Ковыктинского ГКМ. Этап 5. УКПГ-2) для нужд АО «СТНГ».

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    08.12.2021 10:30 GMT +308.12.2021 10:3008.12.2021 10:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП009927Дата и время окончания срока приема заявок Поставка отделочных материалов (Обустройство Ковыктинского ГКМ. Этап 5. УКПГ-2) для нужд АО «СТНГ».Санкт-Петербург

    Подведение итогов не позднее

    29.12.2021 12:0029.12.2021 12:0029.12.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП009927Подведение итогов не позднее Поставка отделочных материалов (Обустройство Ковыктинского ГКМ. Этап 5. УКПГ-2) для нужд АО «СТНГ».Санкт-Петербург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    29.12.202129.12.2021 12:0029.12.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП009927Подведение итогов не позднее Поставка отделочных материалов (Обустройство Ковыктинского ГКМ. Этап 5. УКПГ-2) для нужд АО «СТНГ».Санкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка отделочных материалов (Обустройство Ковыктинского ГКМ. Этап 5. УКПГ-2) для нужд АО «СТНГ».

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с документациейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с документацией
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Акционерное Общество СтройТрансНефтеГаз»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АОСТНГ
    Все закупки и тендеры АОСТНГ

    Адрес местонахождения

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, дом 8 литер А

    121357, Российская Федерация, Москва, Верейская улица, дом 29, строение 134

    Классификатор ОКПД2

    47.52.72

    Услуги по розничной торговле кирпичом в специализированных магазинах

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1134806/name/61e6770c7963b7.73413105

    18.01.2022

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Стеклосетка ССАФП 5х5мм поверхностная плотность не менее 70г/м2 ГОСТ Р 55225-2012"

    Кол-во: 17

    "Позиция 2"

    "Грунтовка (панелей из легкого бетона)"

    Кол-во: 21.62

    "Позиция 3"

    "Лист ГВЛ t=12,5 мм шифр М 8.3/2010"

    Кол-во: 779.6

    "Позиция 4"

    "Стеклосетка ССАФП 5х5мм поверхностная плотность не менее 70г/м2 ГОСТ Р 55225-2012"

    Кол-во: 13

    "Позиция 5"

    "Перегородки из ГВЛ С362(шаг 600,толщина утеплителя 120мм) по серии С1.031.9-3.10 вып.1"

    Кол-во: 74.39

    "Позиция 6"

    "Профиль стоечный ПС 100/50 серия 1.031.9-3.07 вып.1"

    Кол-во: 80

    "Позиция 7"

    "Облицовка из ГВЛ С666(100мм,шаг 400,без утеплителя) по шифру М 8.3/2010"

    Кол-во: 22.41

    "Позиция 8"

    "Профиль стоечный ПС 100/50 серия 1.031.9-3.07 вып.1"

    Кол-во: 95

    "Позиция 9"

    "Грунтовка (панелей из легкого бетона)"

    Кол-во: 88.5

    "Позиция 10"

    "Подложка из вспененного п/этилена (толщина 4мм)"

    Кол-во: 104.3

    "Позиция 11"

    "Профиль направляющий ПН 75/40 по 1.031.9-3.10 вып. 1"

    Кол-во: 46.84

    "Позиция 12"

    "Стеклосетка ССАФП 5х5мм поверхностная плотность не менее 70г/м2 ГОСТ Р 55225-2012"

    Кол-во: 147.2

    "Позиция 13"

    "Облицовка из ГВЛ С666(100мм,шаг 300,без утеплителя) по шифру М 8.3/2010"

    Кол-во: 28.54

    "Позиция 14"

    "Лист ГВЛ толщ. 12,5 мм ГОСТ Р 51829-2001"

    Кол-во: 69

    "Позиция 15"

    "Уголок для крепления профиля UA75 "нижний" по 1.031.9-3.10 вып. 1"

    Кол-во: 68

    "Позиция 16"

    "Стеклосетка ССАФП 5х5мм поверхностная плотность не менее 70г/м2 ГОСТ Р 55225-2012"

    Кол-во: 438.42

    "Позиция 17"

    "Профиль стоечный ПС 75/50 по 1.031.9-3.10 вып. 1"

    Кол-во: 93.07

    "Позиция 18"

    "Пленка полиэтиленовая Тс полотно 0,2 ГОСТ 10354-82"

    Кол-во: 4.2

    "Позиция 19"

    "Стеклосетка ССАФП 5х5мм поверхностная плотность не менее 70г/м2 ГОСТ Р 55225-2012"

    Кол-во: 72.9

    "Позиция 20"

    "Пленка полиэтиленовая Тс полотно 0,2 ГОСТ 10354-82"

    Кол-во: 6.45

    "Позиция 21"

    "Профиль направляющий ПП 28/27 по шифру М 8.3/2010"

    Кол-во: 749.9

    "Позиция 22"

    "Облицовка из ГВЛ С666(100мм,шаг 300,без утеплителя) по шифру М 8.3/2010"

    Кол-во: 19.44

    "Позиция 23"

    "Клей плиточный ГЛИМС RealFix"

    Кол-во: 1077

    "Позиция 24"

    "Пленка полиэтиленовая Тс полотно 0,2 ГОСТ 10354-82"

    Кол-во: 139

    "Позиция 25"

    "Лист ГВЛВ t=12,5 мм шифр М 8.3/2010"

    Кол-во: 156.2

    "Позиция 26"

    "Лист ГВЛВ толщ. 12,5 мм ГОСТ Р 51829-2001"

    Кол-во: 315

    "Позиция 27"

    "Облицовка из ГВЛ С666(100мм,шаг 400,без утеплителя) по шифру М 8.3/2010"

    Кол-во: 60.98

    "Позиция 28"

    "Профиль защитный угловой ПУ 31/31 по шифру М 8.3/2010"

    Кол-во: 590.4

    "Позиция 29"

    "Перегородки из ГВЛВ С362(шаг 400,толщина утеплителя 50мм) по серии С1.031.9-3.10 вып.1"

    Кол-во: 726.72

    "Позиция 30"

    "Стеклосетка ССАФП 5х5мм поверхностная плотность не менее 70г/м2 ГОСТ Р 55225-2012"

    Кол-во: 335.76

    "Позиция 31"

    "Войлок МКРВ-200 ГОСТ 23619-79"

    Кол-во: 2.8

    "Позиция 32"

    "Пленка полиэтиленовая Тс полотно 0,2 ГОСТ 10354-82"

    Кол-во: 65

    "Позиция 33"

    "Дюбеля TI-6,3х25 компании SFSintek"

    Кол-во: 375

    "Позиция 34"

    "Облицовка С663,шаг 300 по шифру М 8.3/2010"

    Кол-во: 7.1

    "Позиция 35"

    "Лист ГВЛ толщ. 12,5 мм ГОСТ Р 51829-2001"

    Кол-во: 3569

    "Позиция 36"

    "Профиль защитный угловой по серии С1.031.9-3.10 вып.1"

    Кол-во: 119

    "Позиция 37"

    "Гидроизоляция Кальматрон-Эластик по ТУ 5775-012-54282519-2012"

    Кол-во: 92.61

    "Позиция 38"

    "Профиль защитный угловой ПУ 31/31 по шифру М 8.3/2010"

    Кол-во: 159

    "Позиция 39"

    "Профиль направляющий ПН 75/40 по шифру М 8.3/2010"

    Кол-во: 278.6

    "Позиция 40"

    "Перегородки из ГВЛ С362(шаг 600,толщина утеплителя 50мм) по серии С1.031.9-3.10 вып.1"

    Кол-во: 765.83

    "Позиция 41"

    "Профиль потолочный ПП 60/27 по шифру М 8.3/2010"

    Кол-во: 623.7

    "Позиция 42"

    "Профиль направляющий ПН 75/40 по 1.031.9-3.10 вып. 1"

    Кол-во: 152.55

    "Позиция 43"

    "Перегородки С362 (D=150) Серия 1.031.9-3.07 вып.1 из влагостойких гипсоволокнистых листов по ГОСТ Р 51829-2001 Также необходимо выполнить утройство ниш согласно РД л. 32: Ниша Н1 1300х250х1600(Н) - 1 шт., Ниша Н2 1500х350х1800(Н) - 2 шт., согласно РД л. 34: Ниша Н1 1300х250х1600(Н) - 1 шт., Ниша Н2 1900х450х1800(Н) - 1 шт."

    Кол-во: 870.5

    "Позиция 44"

    "Грунтовка (панелей из легкого бетона)"

    Кол-во: 8.17

    "Позиция 45"

    "Стеклосетка ССАФП 5х5мм поверхностная плотность не менее 70г/м2 ГОСТ Р 55225-2012"

    Кол-во: 432

    "Позиция 46"

    "Пленка полиэтиленовая Тс полотно 0,2 ГОСТ 10354-82"

    Кол-во: 6.1

    "Позиция 47"

    "Плитка керамическая неглазурованная ГОСТ 6787-2001 цвет серый"

    Кол-во: 120.71

    "Позиция 48"

    "Стеклосетка ССАФП 5х5мм поверхностная плотность не менее 70г/м2 ГОСТ Р 55225-2012"

    Кол-во: 165

    "Позиция 49"

    "Стеклосетка ССАФП 5х5мм поверхностная плотность не менее 70г/м2 ГОСТ Р 55225-2012"

    Кол-во: 319.7

    "Позиция 50"

    "Облицовка из ГВЛВ С666(100мм,шаг 300,без утеплителя) по шифру М 8.3/2010"

    Кол-во: 9.68

    "Позиция 51"

    "Лента "АбрисС-ДБ""

    Кол-во: 510

    "Позиция 52"

    "Профиль защитный угловой ПУ 31/31 по шифру М 8.3/2010"

    Кол-во: 422.4

    "Позиция 53"

    "Профиль стоечный ПС 75/50 по шифру М 8.3/2010"

    Кол-во: 178.3

    "Позиция 54"

    "Облицовка из ГВЛ С666(125мм,шаг 600,толщина утеплителя 100мм) по шифру М 8.3/2010"

    Кол-во: 22.62

    "Позиция 55"

    "Пленка полиэтиленовая Тс полотно 0,2 ГОСТ 10354-82"

    Кол-во: 3.5

    "Позиция 56"

    "Уголок для крепления профиля UA75 "верхний" по 1.031.9-3.10 вып. 1"

    Кол-во: 68

    "Позиция 57"

    "Войлок МКРВ-200 ГОСТ 23619-79"

    Кол-во: 2.8

    "Позиция 58"

    "Перегородки из ГВЛ С362(шаг 600,толщина утеплителя 50мм) по серии С1.031.9-3.10 вып.1"

    Кол-во: 765.83

    "Позиция 59"

    "Перегородки из ГВЛВ С362(шаг 400,толщина утеплителя 50мм) по серии С1.031.9-3.10 вып.1"

    Кол-во: 726.72

    "Позиция 60"

    "Перегородки из ГВЛ С362(шаг 600,толщина утеплителя 120мм) по серии С1.031.9-3.10 вып.1"

    Кол-во: 74.39

    "Позиция 61"

    "Защитный угловой профиль по серии С1.031.9-3.10 вып.1"

    Кол-во: 119

    "Позиция 62"

    "Облицовка из ГВЛ С666(125мм,шаг 600,толщина утеплителя 100мм) по шифру М 8.3/2010"

    Кол-во: 22.62

    "Позиция 63"

    "Облицовка из ГВЛВ С666(100мм,шаг 300,без утеплителя) по шифру М 8.3/2010"

    Кол-во: 9.68

    "Позиция 64"

    "Облицовка из ГВЛ С666(100мм,шаг 400,без утеплителя) по шифру М 8.3/2010"

    Кол-во: 22.41

    "Позиция 65"

    "Облицовка из ГВЛ С666(100мм,шаг 300,без утеплителя) по шифру М 8.3/2010"

    Кол-во: 19.44

    "Позиция 66"

    "Облицовка С663,шаг 300 по шифру М 8.3/2010"

    Кол-во: 7.1

    "Позиция 67"

    "Защитный угловой профиль ПУ 31/31 по шифру М 8.3/2010"

    Кол-во: 159

    "Позиция 68"

    "Облицовка из ГВЛ С666(100мм,шаг 400,без утеплителя) по шифру М 8.3/2010"

    Кол-во: 60.98

    "Позиция 69"

    "Облицовка из ГВЛ С666(100мм,шаг 300,без утеплителя) по шифру М 8.3/2010"

    Кол-во: 28.54

    "Позиция 70"

    "Зажим для крепления профиля ПП 60/27 по шифру М 8.3/2010"

    Кол-во: 1130

    "Позиция 71"

    "Профиль потолочный ПП 60/27 по шифру М 8.3/2010"

    Кол-во: 623.7

    "Позиция 72"

    "Профиль направляющий ПП 28/27 по шифру М 8.3/2010"

    Кол-во: 749.9

    "Позиция 73"

    "Профиль стоечный ПС 75/50 по шифру М 8.3/2010"

    Кол-во: 178.3

    "Позиция 74"

    "Профиль направляющий ПН 75/40 по шифру М 8.3/2010"

    Кол-во: 278.6

    "Позиция 75"

    "Защитный угловой профиль ПУ 31/31 по шифру М 8.3/2010"

    Кол-во: 590.4

    "Позиция 76"

    "Лист ГВЛ t=12,5 мм шифр М 8.3/2010"

    Кол-во: 779.6

    "Позиция 77"

    "Лист ГВЛВ t=12,5 мм шифр М 8.3/2010"

    Кол-во: 156.2

    "Позиция 78"

    "Верхний пояс двери ПН 75/40 по 1.031.9-3.10 вып. 1"

    Кол-во: 46.84

    "Позиция 79"

    "Уголок для крепления профиля UA75 "верхний" по 1.031.9-3.10 вып. 1"

    Кол-во: 68

    "Позиция 80"

    "Уголок для крепления профиля UA75 "нижний" по 1.031.9-3.10 вып. 1"

    Кол-во: 68

    "Позиция 81"

    "Защитный угловой профиль ПУ 31/31по 1.031.9-3.10 вып. 1"

    Кол-во: 422.4

    "Позиция 82"

    "Профиль направляющий ПН 75/40 по 1.031.9-3.10 вып. 1"

    Кол-во: 152.55

    "Позиция 83"

    "Профиль стоечный ПС 75/50 по 1.031.9-3.10 вып. 1"

    Кол-во: 93.07

    "Позиция 84"

    "Плитка керамогранитная толщиной 12мм по ТУ 5752-003-54044672-2009 с противоскользящей поверхностью, на плиточном клее "Глимс-92" по ТУ 5745-010-40397319-2003 толщиной 3мм с затиркой швов"

    Кол-во: 14.9

    "Позиция 85"

    "Стеклосетка армирующая для огнезащитных покрытий металлоконструкций ССАФП"

    Кол-во: 2603.7

    "Позиция 86"

    "Стеклосетка ССАФП 5х5мм поверхностная плотность не менее 70г/м2 ГОСТ Р 55225-2012"

    Кол-во: 148

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