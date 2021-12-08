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Номер извещения
АП009927
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка отделочных материалов (Обустройство Ковыктинского ГКМ. Этап 5. УКПГ-2) для нужд АО «СТНГ».
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
03.12.2021 09:55
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, дом 8 литер А
Почтовый адрес
121357, Российская Федерация, Москва, Верейская улица, дом 29, строение 134
Контактный телефон
+7 495 645-01-60 доб. 4384
Факс
--
Адрес электронной почты
n.gaydukov@gazartstroy.ru
Ф.И.О. контактного лица
Гайдуков Николай Владимирович
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
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Поставка отделочных материалов (Обустройство Ковыктинского ГКМ. Этап 5. УКПГ-2) для нужд АО «СТНГ».
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
08.12.2021 10:30 GMT +308.12.2021 10:3008.12.2021 10:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП009927Дата и время окончания срока приема заявок Поставка отделочных материалов (Обустройство Ковыктинского ГКМ. Этап 5. УКПГ-2) для нужд АО «СТНГ».Санкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
29.12.2021 12:0029.12.2021 12:0029.12.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП009927Подведение итогов не позднее Поставка отделочных материалов (Обустройство Ковыктинского ГКМ. Этап 5. УКПГ-2) для нужд АО «СТНГ».Санкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка отделочных материалов (Обустройство Ковыктинского ГКМ. Этап 5. УКПГ-2) для нужд АО «СТНГ».
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с документациейРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, дом 8 литер А
121357, Российская Федерация, Москва, Верейская улица, дом 29, строение 134
47.52.72
Документация лота
Кол-во: 17
Кол-во: 21.62
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Кол-во: 147.2
Кол-во: 28.54
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Кол-во: 139
Кол-во: 156.2
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Кол-во: 590.4
Кол-во: 726.72
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Кол-во: 152.55
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Кол-во: 8.17
Кол-во: 432
Кол-во: 6.1
Кол-во: 120.71
Кол-во: 165
Кол-во: 319.7
Кол-во: 9.68
Кол-во: 510
Кол-во: 422.4
Кол-во: 178.3
Кол-во: 22.62
Кол-во: 3.5
Кол-во: 68
Кол-во: 2.8
Кол-во: 765.83
Кол-во: 726.72
Кол-во: 74.39
Кол-во: 119
Кол-во: 22.62
Кол-во: 9.68
Кол-во: 22.41
Кол-во: 19.44
Кол-во: 7.1
Кол-во: 159
Кол-во: 60.98
Кол-во: 28.54
Кол-во: 1130
Кол-во: 623.7
Кол-во: 749.9
Кол-во: 178.3
Кол-во: 278.6
Кол-во: 590.4
Кол-во: 779.6
Кол-во: 156.2
Кол-во: 46.84
Кол-во: 68
Кол-во: 68
Кол-во: 422.4
Кол-во: 152.55
Кол-во: 93.07
Кол-во: 14.9
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