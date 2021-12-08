Поставка отделочных материалов (Обустройство Ковыктинского ГКМ. Этап 5. УКПГ-2) для нужд АО «СТНГ».

Подведение итогов не позднее

Дата и время окончания срока приема заявок

Не установлен

Размер обеспечения заявки (в рублях)

Цена не указана

Поставка отделочных материалов (Обустройство Ковыктинского ГКМ. Этап 5. УКПГ-2) для нужд АО «СТНГ».

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Требования к документации

196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, дом 8 литер А

АОСТНГ Все закупки и тендеры АОСТНГ

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Стеклосетка ССАФП 5х5мм поверхностная плотность не менее 70г/м2 ГОСТ Р 55225-2012" Кол-во: 17

"Позиция 2" "Грунтовка (панелей из легкого бетона)" Кол-во: 21.62

"Позиция 3" "Лист ГВЛ t=12,5 мм шифр М 8.3/2010" Кол-во: 779.6

"Позиция 4" "Стеклосетка ССАФП 5х5мм поверхностная плотность не менее 70г/м2 ГОСТ Р 55225-2012" Кол-во: 13

"Позиция 5" "Перегородки из ГВЛ С362(шаг 600,толщина утеплителя 120мм) по серии С1.031.9-3.10 вып.1" Кол-во: 74.39

"Позиция 6" "Профиль стоечный ПС 100/50 серия 1.031.9-3.07 вып.1" Кол-во: 80

"Позиция 7" "Облицовка из ГВЛ С666(100мм,шаг 400,без утеплителя) по шифру М 8.3/2010" Кол-во: 22.41

"Позиция 8" "Профиль стоечный ПС 100/50 серия 1.031.9-3.07 вып.1" Кол-во: 95

"Позиция 9" "Грунтовка (панелей из легкого бетона)" Кол-во: 88.5

"Позиция 10" "Подложка из вспененного п/этилена (толщина 4мм)" Кол-во: 104.3

"Позиция 11" "Профиль направляющий ПН 75/40 по 1.031.9-3.10 вып. 1" Кол-во: 46.84

"Позиция 12" "Стеклосетка ССАФП 5х5мм поверхностная плотность не менее 70г/м2 ГОСТ Р 55225-2012" Кол-во: 147.2

"Позиция 13" "Облицовка из ГВЛ С666(100мм,шаг 300,без утеплителя) по шифру М 8.3/2010" Кол-во: 28.54

"Позиция 14" "Лист ГВЛ толщ. 12,5 мм ГОСТ Р 51829-2001" Кол-во: 69

"Позиция 15" "Уголок для крепления профиля UA75 "нижний" по 1.031.9-3.10 вып. 1" Кол-во: 68

"Позиция 16" "Стеклосетка ССАФП 5х5мм поверхностная плотность не менее 70г/м2 ГОСТ Р 55225-2012" Кол-во: 438.42

"Позиция 17" "Профиль стоечный ПС 75/50 по 1.031.9-3.10 вып. 1" Кол-во: 93.07

"Позиция 18" "Пленка полиэтиленовая Тс полотно 0,2 ГОСТ 10354-82" Кол-во: 4.2

"Позиция 19" "Стеклосетка ССАФП 5х5мм поверхностная плотность не менее 70г/м2 ГОСТ Р 55225-2012" Кол-во: 72.9

"Позиция 20" "Пленка полиэтиленовая Тс полотно 0,2 ГОСТ 10354-82" Кол-во: 6.45

"Позиция 21" "Профиль направляющий ПП 28/27 по шифру М 8.3/2010" Кол-во: 749.9

"Позиция 22" "Облицовка из ГВЛ С666(100мм,шаг 300,без утеплителя) по шифру М 8.3/2010" Кол-во: 19.44

"Позиция 23" "Клей плиточный ГЛИМС RealFix" Кол-во: 1077

"Позиция 24" "Пленка полиэтиленовая Тс полотно 0,2 ГОСТ 10354-82" Кол-во: 139

"Позиция 25" "Лист ГВЛВ t=12,5 мм шифр М 8.3/2010" Кол-во: 156.2

"Позиция 26" "Лист ГВЛВ толщ. 12,5 мм ГОСТ Р 51829-2001" Кол-во: 315

"Позиция 27" "Облицовка из ГВЛ С666(100мм,шаг 400,без утеплителя) по шифру М 8.3/2010" Кол-во: 60.98

"Позиция 28" "Профиль защитный угловой ПУ 31/31 по шифру М 8.3/2010" Кол-во: 590.4

"Позиция 29" "Перегородки из ГВЛВ С362(шаг 400,толщина утеплителя 50мм) по серии С1.031.9-3.10 вып.1" Кол-во: 726.72

"Позиция 30" "Стеклосетка ССАФП 5х5мм поверхностная плотность не менее 70г/м2 ГОСТ Р 55225-2012" Кол-во: 335.76

"Позиция 31" "Войлок МКРВ-200 ГОСТ 23619-79" Кол-во: 2.8

"Позиция 32" "Пленка полиэтиленовая Тс полотно 0,2 ГОСТ 10354-82" Кол-во: 65

"Позиция 33" "Дюбеля TI-6,3х25 компании SFSintek" Кол-во: 375

"Позиция 34" "Облицовка С663,шаг 300 по шифру М 8.3/2010" Кол-во: 7.1

"Позиция 35" "Лист ГВЛ толщ. 12,5 мм ГОСТ Р 51829-2001" Кол-во: 3569

"Позиция 36" "Профиль защитный угловой по серии С1.031.9-3.10 вып.1" Кол-во: 119

"Позиция 37" "Гидроизоляция Кальматрон-Эластик по ТУ 5775-012-54282519-2012" Кол-во: 92.61

"Позиция 38" "Профиль защитный угловой ПУ 31/31 по шифру М 8.3/2010" Кол-во: 159

"Позиция 39" "Профиль направляющий ПН 75/40 по шифру М 8.3/2010" Кол-во: 278.6

"Позиция 40" "Перегородки из ГВЛ С362(шаг 600,толщина утеплителя 50мм) по серии С1.031.9-3.10 вып.1" Кол-во: 765.83

"Позиция 41" "Профиль потолочный ПП 60/27 по шифру М 8.3/2010" Кол-во: 623.7

"Позиция 42" "Профиль направляющий ПН 75/40 по 1.031.9-3.10 вып. 1" Кол-во: 152.55

"Позиция 43" "Перегородки С362 (D=150) Серия 1.031.9-3.07 вып.1 из влагостойких гипсоволокнистых листов по ГОСТ Р 51829-2001 Также необходимо выполнить утройство ниш согласно РД л. 32: Ниша Н1 1300х250х1600(Н) - 1 шт., Ниша Н2 1500х350х1800(Н) - 2 шт., согласно РД л. 34: Ниша Н1 1300х250х1600(Н) - 1 шт., Ниша Н2 1900х450х1800(Н) - 1 шт." Кол-во: 870.5

"Позиция 44" "Грунтовка (панелей из легкого бетона)" Кол-во: 8.17

"Позиция 45" "Стеклосетка ССАФП 5х5мм поверхностная плотность не менее 70г/м2 ГОСТ Р 55225-2012" Кол-во: 432

"Позиция 46" "Пленка полиэтиленовая Тс полотно 0,2 ГОСТ 10354-82" Кол-во: 6.1

"Позиция 47" "Плитка керамическая неглазурованная ГОСТ 6787-2001 цвет серый" Кол-во: 120.71

"Позиция 48" "Стеклосетка ССАФП 5х5мм поверхностная плотность не менее 70г/м2 ГОСТ Р 55225-2012" Кол-во: 165

"Позиция 49" "Стеклосетка ССАФП 5х5мм поверхностная плотность не менее 70г/м2 ГОСТ Р 55225-2012" Кол-во: 319.7

"Позиция 50" "Облицовка из ГВЛВ С666(100мм,шаг 300,без утеплителя) по шифру М 8.3/2010" Кол-во: 9.68

"Позиция 51" "Лента "АбрисС-ДБ"" Кол-во: 510

"Позиция 52" "Профиль защитный угловой ПУ 31/31 по шифру М 8.3/2010" Кол-во: 422.4

"Позиция 53" "Профиль стоечный ПС 75/50 по шифру М 8.3/2010" Кол-во: 178.3

"Позиция 54" "Облицовка из ГВЛ С666(125мм,шаг 600,толщина утеплителя 100мм) по шифру М 8.3/2010" Кол-во: 22.62

"Позиция 55" "Пленка полиэтиленовая Тс полотно 0,2 ГОСТ 10354-82" Кол-во: 3.5

"Позиция 56" "Уголок для крепления профиля UA75 "верхний" по 1.031.9-3.10 вып. 1" Кол-во: 68

"Позиция 57" "Войлок МКРВ-200 ГОСТ 23619-79" Кол-во: 2.8

"Позиция 58" "Перегородки из ГВЛ С362(шаг 600,толщина утеплителя 50мм) по серии С1.031.9-3.10 вып.1" Кол-во: 765.83

"Позиция 59" "Перегородки из ГВЛВ С362(шаг 400,толщина утеплителя 50мм) по серии С1.031.9-3.10 вып.1" Кол-во: 726.72

"Позиция 60" "Перегородки из ГВЛ С362(шаг 600,толщина утеплителя 120мм) по серии С1.031.9-3.10 вып.1" Кол-во: 74.39

"Позиция 61" "Защитный угловой профиль по серии С1.031.9-3.10 вып.1" Кол-во: 119

"Позиция 62" "Облицовка из ГВЛ С666(125мм,шаг 600,толщина утеплителя 100мм) по шифру М 8.3/2010" Кол-во: 22.62

"Позиция 63" "Облицовка из ГВЛВ С666(100мм,шаг 300,без утеплителя) по шифру М 8.3/2010" Кол-во: 9.68

"Позиция 64" "Облицовка из ГВЛ С666(100мм,шаг 400,без утеплителя) по шифру М 8.3/2010" Кол-во: 22.41

"Позиция 65" "Облицовка из ГВЛ С666(100мм,шаг 300,без утеплителя) по шифру М 8.3/2010" Кол-во: 19.44

"Позиция 66" "Облицовка С663,шаг 300 по шифру М 8.3/2010" Кол-во: 7.1

"Позиция 67" "Защитный угловой профиль ПУ 31/31 по шифру М 8.3/2010" Кол-во: 159

"Позиция 68" "Облицовка из ГВЛ С666(100мм,шаг 400,без утеплителя) по шифру М 8.3/2010" Кол-во: 60.98

"Позиция 69" "Облицовка из ГВЛ С666(100мм,шаг 300,без утеплителя) по шифру М 8.3/2010" Кол-во: 28.54

"Позиция 70" "Зажим для крепления профиля ПП 60/27 по шифру М 8.3/2010" Кол-во: 1130

"Позиция 71" "Профиль потолочный ПП 60/27 по шифру М 8.3/2010" Кол-во: 623.7

"Позиция 72" "Профиль направляющий ПП 28/27 по шифру М 8.3/2010" Кол-во: 749.9

"Позиция 73" "Профиль стоечный ПС 75/50 по шифру М 8.3/2010" Кол-во: 178.3

"Позиция 74" "Профиль направляющий ПН 75/40 по шифру М 8.3/2010" Кол-во: 278.6

"Позиция 75" "Защитный угловой профиль ПУ 31/31 по шифру М 8.3/2010" Кол-во: 590.4

"Позиция 76" "Лист ГВЛ t=12,5 мм шифр М 8.3/2010" Кол-во: 779.6

"Позиция 77" "Лист ГВЛВ t=12,5 мм шифр М 8.3/2010" Кол-во: 156.2

"Позиция 78" "Верхний пояс двери ПН 75/40 по 1.031.9-3.10 вып. 1" Кол-во: 46.84

"Позиция 79" "Уголок для крепления профиля UA75 "верхний" по 1.031.9-3.10 вып. 1" Кол-во: 68

"Позиция 80" "Уголок для крепления профиля UA75 "нижний" по 1.031.9-3.10 вып. 1" Кол-во: 68

"Позиция 81" "Защитный угловой профиль ПУ 31/31по 1.031.9-3.10 вып. 1" Кол-во: 422.4

"Позиция 82" "Профиль направляющий ПН 75/40 по 1.031.9-3.10 вып. 1" Кол-во: 152.55

"Позиция 83" "Профиль стоечный ПС 75/50 по 1.031.9-3.10 вып. 1" Кол-во: 93.07

"Позиция 84" "Плитка керамогранитная толщиной 12мм по ТУ 5752-003-54044672-2009 с противоскользящей поверхностью, на плиточном клее "Глимс-92" по ТУ 5745-010-40397319-2003 толщиной 3мм с затиркой швов" Кол-во: 14.9

"Позиция 85" "Стеклосетка армирующая для огнезащитных покрытий металлоконструкций ССАФП" Кол-во: 2603.7