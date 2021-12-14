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Номер извещения
32110899700
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Выполнение комплекса кадастровых работ, необходимых для строительства объекта
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
03.12.2021 09:58
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
214019, ОБЛ СМОЛЕНСКАЯ, Г СМОЛЕНСК, ПРОЕЗД ТРАМВАЙНЫЙ, 10,
Почтовый адрес
214019, Смоленская область, г. Смоленск, Трамвайный проезд, д.10
Контактный телефон
55-63-24
Факс
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Адрес электронной почты
oks@gas-smolensk.ru
Ф.И.О. контактного лица
Бабичев Максим Геннадьевич
Место рассмотрения предложений
Смоленск
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Выполнение работ по разработке и согласованию схем расположения земельных участков на кадастровом плане территории, утверждению схем расположения земельных участков на кадастровом плане территории, кадастровые работы, необходимые для оформления охранных з
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
15.12.202115.12.2021 10:0015.12.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110899700Подведение итогов не позднее Выполнение работ по разработке и согласованию схем расположения земельных участков на кадастровом плане территории, утверждению схем расположения земельных участков на кадастровом плане территории, кадастровые работы, необходимые для оформления охранных зСмоленск
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по разработке и согласованию схем расположения земельных участков на кадастровом плане территории, утверждению схем расположения земельных участков на кадастровом плане территории, кадастровые работы, необходимые для оформления охранных з
Начальная цена
1 470 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ СМОЛЕНСК
Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ СМОЛЕНСК
Адрес местонахождения
214019, ОБЛ СМОЛЕНСКАЯ, Г СМОЛЕНСК, ПРОЕЗД ТРАМВАЙНЫЙ, 10,
214019, Смоленская область, г. Смоленск, Трамвайный проезд, д.10
74.90
74.90
Документация лота
Кол-во: 50.00000
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