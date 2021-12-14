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    Главная / Торги / Выполнение комплекса кадастровых работ, необходимых для строительства объекта

    Выполнение комплекса кадастровых работ, необходимых для строительства объекта

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.12.2021 09:5914.12.2021 09:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110899700Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по разработке и согласованию схем расположения земельных участков на кадастровом плане территории, утверждению схем расположения земельных участков на кадастровом плане территории, кадастровые работы, необходимые для оформления охранных зСмоленскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110899700

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Выполнение комплекса кадастровых работ, необходимых для строительства объекта

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    03.12.2021 09:58

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    _Документация_конкурентного_отбора_в_электронной_форме.docx

    _Приложение___2_Техническая_часть.docx

    _Приложение_1_к_Технической_части.xlsx

    _Приложение___1_Проект_договора_подряда.docx

    _Извещение_об_открытом_конкурентном_отборе_в_эл._форме.docx

    _Приложение___3_Методика_анализа_и_оценки_заявок.docx

    Итоговый_протокол.docx

    Итоговый_протокол.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ СМОЛЕНСК
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ СМОЛЕНСК

    Юридический адрес

    214019, ОБЛ СМОЛЕНСКАЯ, Г СМОЛЕНСК, ПРОЕЗД ТРАМВАЙНЫЙ, 10,

    Почтовый адрес

    214019, Смоленская область, г. Смоленск, Трамвайный проезд, д.10

    Контактный телефон

    55-63-24

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    oks@gas-smolensk.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Бабичев Максим Геннадьевич

    Место рассмотрения предложений

    Смоленск

    Закупки и тендеры Смоленская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение работ по разработке и согласованию схем расположения земельных участков на кадастровом плане территории, утверждению схем расположения земельных участков на кадастровом плане территории, кадастровые работы, необходимые для оформления охранных з

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    15.12.202115.12.2021 10:0015.12.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110899700Подведение итогов не позднее Выполнение работ по разработке и согласованию схем расположения земельных участков на кадастровом плане территории, утверждению схем расположения земельных участков на кадастровом плане территории, кадастровые работы, необходимые для оформления охранных зСмоленск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работ по разработке и согласованию схем расположения земельных участков на кадастровом плане территории, утверждению схем расположения земельных участков на кадастровом плане территории, кадастровые работы, необходимые для оформления охранных з

    Начальная цена

    1 470 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ СМОЛЕНСК
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ СМОЛЕНСК

    Адрес местонахождения

    214019, ОБЛ СМОЛЕНСКАЯ, Г СМОЛЕНСК, ПРОЕЗД ТРАМВАЙНЫЙ, 10,

    214019, Смоленская область, г. Смоленск, Трамвайный проезд, д.10

    Классификатор ОКПД2

    74.90

    Услуги профессиональные, научные и технические, прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    74.90

    Деятельность профессиональная, научная и техническая прочая, не включенная в другие группировки

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1114669/name/61bc91ae5b7845.94842381

    17.12.2021

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1114711/name/61bc940a87d8b2.32864349

    17.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Деятельность профессиональная, научная и техническая прочая, не включенная в другие группировки"

    Кол-во: 50.00000

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